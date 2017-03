Die Beitragserhöhung für die Schülerbeförderung ist für SPD und Grüne ein No-Go Am Montag will der Kreistag Maßnahmen zur Konsolidierung der Kreisfinanzen beschließen. Vorab reden jetzt drei Kreisräte.

Am Montag tagt der Kreistag im Schloss Sonnenstein in Pirna. © Daniel Förster

Das Landratsamt überlegt, wie es die Finanzen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wieder in den Griff kriegen kann. Dazu haben zwei Beratungsfirmen in ihren Gutachten zahlreiche Vorschläge gemacht (die SZ berichtete). Die Ideen reichen von Umstrukturierungen in der Verwaltung über höhere Gebühren im Bau- und Umweltamt bis hin zu Kürzungsvorschlägen, etwa bei zwei Bürgerbüros.

In dieser Woche beraten die Fraktionen, wie sie mit den Vorschlägen umgehen und wie sie sich im Kreistag positionieren wollen. Dass die Kreisräte ein Haushaltsstrukturkonzept verabschieden, ist Voraussetzung dafür, dass der Freistaat den Haushalt für dieses Jahr bewilligt.

Ralf Rother, Bürgermeister von Wilsdruff und stellvertretender CDU-Fraktionschef, sagt, dass die CDU allen Vorschlägen aufgeschlossen gegenüberstehe, die Einsparungen in der Verwaltung ermöglichen. „Handlungsbedarf erkennen wir darüber hinaus vor allem im Jugendhilfebereich.“ Denn im Jugendamt, so Rother, hätten die Wirtschaftsprüfer erhebliche Defizite der Verwaltung aufgezeigt. „Diese Defizite sind sicher eine der Ursachen dafür, dass wir sachsenweit überdurchschnittliche Ausgaben haben.“ In der Jugendhilfe gelte es, die notwendigen Strukturveränderungen auch umzusetzen. Zudem könne sich die Fraktion vorstellen, Geld, das der Kreis als Reserve für die Unterbringung von Flüchtlingen zurückgelegt hat, zur Konsolidierung der Finanzen zu nutzen. Die von den Beratern vorgeschlagene Erhöhung des Eigenbetrages der Familien bei der Schülerbeförderung müsse genau untersucht werden, so Rother. „Am Ende müssen wir abwägen, ob dies wirklich so notwendig ist.“

Ralf Wätzig, Fraktionschef von SPD und Grünen im Kreistag, sagt: „Die Beitragserhöhung für die Schülerbeförderung ist für uns ein No-Go. In manchen Orten wurden Schulen in der Vergangenheit geschlossen, wodurch oftmals Wege erst entstanden sind.“ Im Hinblick auf den Krankenstand der Kreis-Mitarbeiter, vor allem auch im Jugendamt, sagt Wätzig, dass man aufpassen müsse, mit den nötigen Reformen das System Jugendhilfe nicht zu sehr unter Druck zu setzen. „Klar ist aber: Wir brauchen jetzt einen Haushalt, den der Freistaat genehmigen kann“, so Wätzig.

Lutz Richter von der Linke-Fraktion wirft die Frage auf, wie die Ehrenamtlichen der sechs Musikschulen des Kreises darauf regieren werden, wenn die Schulen langfristig zusammengeführt werden sollen. Darüber hinaus plane seine Partei im kommenden Jahr, wenn der Großkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zehn Jahre alt wird, eine grundlegende Analyse zu den sächsischen Landkreisen. „Wir müssen uns fragen, was die Kreise bringen, wenn sie chronisch unterfinanziert sind“, so Richter. Nur verwalten müssen, aber nichts gestalten können, funktioniere nicht. (SZ/wer)

Der Kreistag tagt öffentlich am Montag, dem 3. April, ab 17 Uhr im Schloss Sonnenstein in Pirna.

