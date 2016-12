„Die Behörden müssen uns sagen, was sie brauchen“ EU-Regionalkommissarin Corina Cretu erneuert das Angebot, Sachsen bei der Integration von Migranten zu unterstützen.

EU-Kommissarin Corina Cretu: Herrin über die Kohäsionsfonds, aus denen Sachsen bis 2020 fast 2,7 Milliarden Euro erhält. © eu/shimera/jennifer jacquemart

Frau Cretu, Sie haben in Leipzig ein Flüchtlingsheim besucht. Wie ist ihr Eindruck, wie Sachsen die Integration von Flüchtlingen meistert?

Ich bin wirklich beeindruckt von der Arbeit, die das Heim leistet. Ich finde, die Menschen und Behörden hier in Sachsen können sehr stolz darauf sein, was sie seit Beginn der Flüchtlingskrise bei der Aufnahme von Flüchtlingen erreicht haben. Und Sachsen ist nicht allein: Wir bewältigen diese Herausforderung gemeinsam. Und auf europäischer Ebene ist bereits viel erreicht worden: mit der Europäischen Migrationsagenda bekämpfen wir verstärkt die Ursachen der Migration, wir haben einen neuen europäischen Grenz- und Küstenschutz geschaffen, der die Außengrenzen besser sichert und wir zeigen Solidarität mit den besonders betroffenen Ländern, indem wir Flüchtlinge von dort innerhalb der EU umverteilen. Und natürlich müssen auch wir darüber nachdenken, wie wir Zuwanderer integrieren können, besonders in unseren Städten. Hier liegt meine Priorität. Die Fonds der Kohäsionspolitik können dabei helfen.

Sie bieten an, dass Fördermittel, die die Bundesländer bis 2020 aus den Struktur- und Regionalfonds erhalten, für Projekte zur Integration von Flüchtlingen umgewidmet werden können? Was sind die Voraussetzungen dafür?

Wir haben 2015 angekündigt, dass wir Änderungen der entsprechenden Fördermittelprogramme flexibel handhaben werden, um auf die neuen Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Migrationswelle zu reagieren. Diese Zusage möchte ich heute wiederholen. Jetzt müssen uns die nationalen und regionalen Behörden sagen, was sie brauchen; die Kommission wird die entsprechenden Anträge schnellstmöglich bearbeiten.

Hat Sachsen einen entsprechenden Antrag bereits gestellt?

Sachsen verfügt im derzeitigen Programm bereits über einen speziellen Haushaltsposten für Projekte zur sozialen Eingliederung. Ich habe dieses Thema auch mit Ministerpräsident Tillich angesprochen und ihm versichert, dass die Kommission bereitsteht, um Sachsen jede notwendige Unterstützung bei der Integration von Migranten zu geben.

Sind Sie mit der Resonanz aus den EU-Mitgliedsländern auf dieses Angebot zufrieden?

Bis jetzt haben Italien und Belgien entsprechende Änderungsanträge gestellt. Italien hat Fördermittel umgewidmet, um Boote für die Seenotrettung von Migranten zu erwerben. In Belgien wurde das Kohäsionsprogramm für Brüssel geändert, damit von gemeinnützigen Organisationen betriebene Gesundheitszentren in Molenbeek unterstützt werden können. Wir stehen bereit, die Mitgliedstaaten bei der Bewältigung mit der Flüchtlingssituation zu unterstützen.

Viele Deutsche können nicht nachvollziehen, warum in der Flüchtlingskrise plötzlich Geld da ist, das in der Vergangenheit für andere Belange fehlte. Halten Sie es da für sinnvoll, Fördermittel, die dazu dienen, dass schwache Regionen gegenüber stärkeren Regionen aufholen können, für die Integration von Flüchtlingen umzuwidmen?

Es geht hier nicht darum, verschiedene Bevölkerungsgruppen gegeneinander auszuspielen. Wie bereits gesagt dienen Investitionen der Kohäsionspolitik in soziale Eingliederungsprojekte dazu, alle marginalisierten Bevölkerungsgruppen zu unterstützen. Dazu gehören auch Einwanderer. In Sachsen helfen die Programme der Kohäsionspolitik zum Beispiel jungen Menschen bei der Suche nach einer Beschäftigung, fördern Initiativen für Aktivität und Gesundheit im Alter und für Gleichberechtigung. Sie können aber auch zur Sanierung strukturschwacher Stadtgebiete eingesetzt werden. Sachsen hat im Übrigen die erheblichen Mittel, die es in den letzten Jahrzehnten erhalten hat, sehr erfolgreich für Stadtentwicklungsprojekte eingesetzt, die allen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen.

Könnte dieses Hilfsangebot nicht falsch verstanden werden und die Akzeptanz der EU weiter verringern?

Natürlich darf die Integration von Zuwanderern nicht zulasten anderer sozial schwacher Bevölkerungsgruppen gehen, sondern das Hilfsangebot soll ergänzend wirken. Wir möchten den sozialen Zusammenhalt in der EU insgesamt stärken. Und ich bin überzeugt, dass wir die Migrationsherausforderung in eine Chance für die Wirtschaft und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft verwandeln können. Gleichzeitig müssen wir unsere Systeme besser darauf vorbereiten, dass wir auch den in Zukunft zu erwartenden Arbeitskräftemangel und Qualifikationslücken abdecken können.

Der Großteil der Mittel aus den EU-Fonds fließt nach Mittel- und Osteuropa, wo die Länder kaum Flüchtlinge aufnehmen. Hoffen Sie, dass sich durch die flexible Verwendung von EU-Geldern dort die Einstellung gegenüber Flüchtlingen verändern könnte?

Bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise kann es kein Osteuropa oder Westeuropa geben, sondern nur die EU als Ganzes; und jeder muss seinen Beitrag leisten. Vereinbarungen, die von allen auf EU-Ebene getroffen wurden, müssen auch umgesetzt werden, das ist ganz einfach eine Frage der Solidarität.

Die EU-Gelder werden in der Förderperiode ab 2020 sinken. Was haben Sie der Landesregierung geraten, wie sich Sachsen darauf vorbereiten kann?

Es ist noch viel zu früh, Mutmaßungen darüber anzustellen, wie der EU-Haushalt nach 2020 aussehen könnte. Klar ist, wir wollen auch künftig eine starke und effiziente Kohäsionspolitik erhalten. Dabei berücksichtigen wir die Rückmeldungen der verschiedenen Akteure und diverse Studien und Evaluierungen. Sachsens Input ist mir sehr wichtig, da Sachsen in Deutschland der größte Empfänger von Fördermitteln der Kohäsionspolitik ist. Ich begrüße es sehr, dass Ministerpräsident Tillich und Wirtschaftsminister Dulig sich so aktiv in die Debatte einbringen.

Das Gespräch führte Nora Miethke

