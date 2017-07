Die Beachsoccer-Hauptstadt Die positiven Reaktionen der Strandfußballer bestätigen die Organisatoren. Nächstes Jahr gibt es noch ein Turnier mehr in Heidenau.

Beachsoccer wird immer beliebter, und Heidenau entwickelt sich zu einer Hauptstadt dieses Funsports. © Symbolfoto: Sportfoto-service.de

Auch im kommenden Jahr wird es im Heidenauer Albert-Schwarz-Bad ein Beachsoccer-Turnier um die Kreismeisterschaft in dieser Fußballspielart geben. Das bestätigte der Kreisfußballverband KVFSOE nach einem Treffen mit dem Kreissportbund und dem Badbetreiber, den Technischen Diensten Heidenau. Darüber hinaus ist 2018 dort erstmals noch ein weiteres Beachsoccer-Turnier für den Nachwuchs vorgesehen.

„Um noch mehr junge Fußballer für Beachsoccer zu begeistern, hatten wir die Idee, auch ein Turnier der B-Junioren ins Leben zu rufen und den Standort Heidenau zu einem Vorreiter in Sachen Beachsoccer in Sachsen zu entwickeln“, sagt KVFSOE-Vizepräsident Julian Schiebe. Demnach werden in der nächsten Saison am Pfingstsonntag, dem 20. Mai, zunächst die B-Junioren antreten. Am Pfingstmontag findet wieder das Turnier der Männer statt. Letzteres hatte dieses Jahr Premiere. Der erste Titel ging an den 1. FC Pirna. Die Resonanz fiel besser aus, als erwartet. Das Spaßturnier sei laut Organisatoren eine Chance, das Bad noch attraktiver zu machen. Der Kreissportbund habe sich zudem gefreut, junge Menschen dafür begeistern zu können. (skl)

