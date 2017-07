Die Bauverrückten vom Dohnaer Markt Die Bräunigs müssen sich um baufällige Gebäude kümmern. Zur Hofnacht laden sie dennoch ein.

Als Nächstes verschwindet für etwa ein Jahr auch der Torbogen.

Immer im Sommer um die Hofnacht herum erlebt der Markt 17 eine neue Etappe. Voriges Jahr haben Corinna und Franz Jörg Bräunig das Grundstück mit den historischen Gebäuden Wohnhaus und Scheune gekauft. Am 19. August erhielten sie die denkmalschutzrechtliche Genehmigung für die Notsicherung der einsturzgefährdeten Scheune. Zehn Tage später luden Bräunigs bei der Hofnacht zu Wein und Musik ein. So wird es auch am Freitag wieder sein. Es ist zugleich ein Abschied, wenngleich nur auf Zeit. Am Freitag kann zum vorerst letzten Mal der Torbogen in seiner jetzigen Schönheit betrachtet werden. Am Montag beginnt der Rückbau. Die Genehmigung dafür liegt vor, sagen Bräunigs. Notwendig ist der Rückbau, um logistische Freiheit für die weitere Sanierung der Gebäude zu schaffen. Da der Torbogen ebenfalls sanierungsbedürftig ist, soll die Zwangspause auch gleich für seine Restaurierung genutzt werden.

Ein Datum für die Rückkehr des Torbogens gibt es auch schon. „Wir denken, dass bei perfektem Bauablauf der Torbogen in neuer alter Schönheit bis zur 4. Dohnaer Hofnacht wieder steht“, sagen die Bräunigs. „Natürlich sind wir sehr traurig, dass der Torbogen fast ein Jahr den schönen Markt in Dohna nicht schmückt. Aber der technische Bauablauf und die Sanierung des Torbogens selbst lassen uns keine Wahl.“

Nach der Notsicherung der Scheune, deren rotes Dach weithin sichtbar ist, wurden die Hauptstützen im Inneren ausgetauscht. Diese Etappe ist zwischenzeitlich weitestgehend abgeschlossen. Nun liegen die Planungen und statischen Berechnungen für die nächsten Schritte liegen vor. Es handelt sich um die Stärkung der Grundmauern und die Zimmermannsarbeiten am Dachstuhl. In diesem Jahr hoffen die Bräunigs ein ganzes Stück voranzukommen.

Als sie Markt 17 kauften, war es bereits ihr zweiter Anlauf. Beim ersten Mal kamen sie schlicht weg zu spät. Doch der Interessent, dem die Stadt zuerst verkaufen wollte, sprang ab. Glück für die Bräunigs, die sich selbst als verrückt bezeichnen. Der Zustand der Scheune ließ auch nichts anderes zu. Schon als andere einfach nur den Kopf schüttelten, sahen sie hier Gäste übernachten und eine Vinothek. Beides ist gar nicht so weit hergeholt. Der Markt 17 war lange ein Hospitalstift, in dem sich Pilgerer erholten.

Als Entschädigung für den fehlenden Torbogen erhält die Sonnenuhr rechts vom Bogen einen neuen Farbanstrich. Auch dafür liegt die Genehmigung schon vor, die Handwerker bereiten ihren Einsatz schon vor, sagen die Bräunigs. Ihr Ziel ist es, bis zum 2. Dohnaer Bockbieranstich am 1. Oktober im benachbarten Lindners Ratskeller soll die Sonnenuhr wieder strahlen.

Hofnacht: 28. Juli, ab 20 Uhr, 13 Stationen mit Musik, Essen und Trinken rund um den Markt, Parken: Weesensteiner Straße (Zufahrt Reppchenstraße), Schulhof Burgstraße 15 (Zufahrt über Dresdner Straße und aus Richtung Heidenau), Parkplatz Dresdner Straße; Markt ab 17.15 Uhr gesperrt. Zufahrt über Anton-/Burgstraße nicht nutzbar.

