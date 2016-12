Die Bande der Verrückten Die Laienschauspieler bringen ein neues Stück auf die Bühne. Die Akteure sind auch gehörlos oder blind.

Anja Müller als Pinocchio und Karl-Heinz Herden als Geppetto spielen im Theaterstück „Carissimo Pinocchio“ mit. Neben ihnen fungieren auch Blinde oder Gehörlose als Darsteller. © André Braun

Karl-Heinz Herden, der ehemalige Direktor der Justizvollzugsanstalt Waldheim, genießt seinen Ruhestand. Ganz ohne Beschäftigung geht es aber nicht. Neben seiner Lesereihe „Knastgeschichten“ wirkt er nun auch noch in einem Theaterstück mit. Dazu hat ihn Pier Giorgio Furlan vom Förderkreis Centro Arte Monte Onore in Ehrenberg überredet. Im Stück „Carissimo Pinocchio – Liebster Pinocchio“ spielt er den Meister Geppetto, den Vater von Pinocchio.

Dieses Theaterstück ist jedoch kein gewöhnliches. „Es ist ein barrierefreies Theaterstück“, erklärt Furlan. Damit meint er nicht räumliche, sondern Barrieren im Umgang miteinander. Menschen mit und ohne Behinderung aus dem Raum Mittelsachsen und Chemnitz sind an dem Theaterstück beteiligt. Der Förderkreis Centro Arte Monte Onore hat in den vergangenen Jahren durch mehrere Projekte umfangreiche Erfahrungen mit dem Thema „Handicap“ gemacht. „Der Aspekt der Behinderung stand bei der Arbeit jedoch nie im Vordergrund, vielmehr agierten alle Beteiligten gleichberechtigt nebeneinander“, erklärt Furlan.

Genau dieser Aspekt ist es auch, der Karl-Heinz Herden begeistert. „In diesem Theaterstück wird jedem die Möglichkeit zum Mitmachen gegeben, egal, ob er blind oder gehörlos ist, im Rollstuhl sitzt oder eben ohne Handicap ist“, sagt Herden. Furlan verstehe es, den Menschen beizubringen, sich auszudrücken. „Er ist der kreative Kopf, er kitzelt alles aus uns heraus“, so Karl-Heinz Herden. „Ich sollte für das Stück frieren, dabei waren im Probenraum über 20 Grad. Aber Giorgio hat das aus mit herausgeholt“, ist Herden immer noch begeistert. Es sei wie im richtigen Theater. „Wenn mal etwas nicht so klappt, schimpft er auch mal.“ Mit Unterstützung durch die Werkstatt des Förderkreises Centro Arte Monte Onore haben alle Teilnehmer die benötigten Masken und Kostüme selbst hergestellt und auch die Spielszenen für ihr Stück selbst entwickelt.

Karl-Heinz Herden und Pier Giorgio Furlan kennen sich seit 16 Jahren. Im Jahr 2000 habe er Verbindung zum damaligen Gefängnisdirektor aufgenommen, um ein Theaterprojekt mit Häftlingen zu verwirklichen, das auch fünf Jahre lang lief, erzählt Furlan. Nach dem Eintritt ins Rentenalter hat sich Herden der Theatergruppe „Compagnia dei Pazzi“ – frei übersetzt die Bande der Verrückten – angeschlossen. Die gehört zu den Gruppen, die am Pinoccio-Projekt beteiligt sind. So kamen die beiden Männer quasi als Schauspieler und Regisseur wieder zusammen. Über den Umgang mit „behinderten“ Menschen habe ihm aber nicht erst Furlan die Augen geöffnet, sagt Herden. Noch während seiner Zeit als Gefängnisdirektor hatte eine Klasse aus einer Blindenschule das Gefängnismuseum besucht. „Eine Schülerin hat sich eine Uniform zeigen lassen, sie abgetastet und gesagt, die sieht schön aus. Seitdem betrachte ich Menschen mit Handicap mit anderen Augen“, so Herden.

Das Theaterstück „Carissimo Pinocchio“ wird am 11. Januar 2017, um 19 Uhr im Tivoli in Freiberg sowie am

14. und 15. Januar (jeweils 19 Uhr) im Schauspielhaus Chemnitz aufgeführt. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.

