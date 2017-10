Die Bambinis dürfen als Erste auf das Eis Der Eislaufverein Niesky nimmt mit vielen Gästen das neue Eisstadion in Besitz. Es soll ein Ort für alle Nieskyer werden. Erste Ideen für die Sommermonate gibt es bereits.

Im Beisein von Ministerpräsident Stanislaw Tillich und ELV-Präsident Jörn Dünzel (im Hintergrund) wirft Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann den ersten Puck in das Spiel der Bambinis, dem Nachwuchs des ELV. © jens trenkler

Endlich ein Dach über den Kopf, und was für eines! Das hörte man am Freitagnachmittag wiederholt, als Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann das neue Eisstadion seiner Bestimmung übergab. 20, mitunter turbulente Monate – vom Abriss des alten Eisstadions bis zur Fertigstellung des neuen – gehören nun der Vergangenheit an. Jetzt soll das Eisstadion mit Leben gefüllt werden. Die Ersten, die auf das neue Eis durften, waren die Bambinis. Schon seit Wochen fiebern die jüngsten Spieler diesem Ereignis entgegen. Noch dazu im Beisein des sächsischen Ministerpräsidenten, der den Puck ins Spiel geben sollte, was dann aber die Oberbürgermeisterin übernahm. Stanislaw Tillich kennt die Geschichte um das Dach. Beginnend mit den Protesten der Nieskyer, die er als Gast der Sportlergala 2011 live miterlebte, bis hin zur Grundsteinlegung und der Einweihung am Freitag.

Für ihn sei das Eisstadion keine Selbstverständlichkeit, sondern erfordere „viel Geld, ambitionierte Stadträte und eine engagierte Stadtverwaltung“, sagte er. Das habe er in Niesky vorgefunden. Die Oberbürgermeisterin nannte die Zahlen für diese „große und anspruchsvolle Aufgabe für die Stadt Niesky“. Auf 6,8 Millionen Euro belaufen sich die Baukosten zum gegenwärtigen Stand. Die Stadt selbst hat 1,9 Millionen Euro in das Bauvorhaben gesteckt. Knapp fünf Millionen Euro sind Fördermittel. Die Endabrechnung stehe aber noch aus, hieß es am Freitag.

Nun geht es darum, diese Investition sinnvoll zu nutzen und auszulasten. Die Polen machen es den Nieskyern vor. Ein Vertreter der Eissportler aus Turow erzählte von ihrer neuen Halle, die täglich elf Stunden mit Sportlern besetzt sei. Die Nieskyer Ambitionen gehen dahin, so Oberbürgermeisterin Hoffmann, das Eisstadion zu einem Ort für alle Nieskyer zu machen. Das soll vor allem über die Sommermonate geschehen, wenn die Eisfläche abgetaut ist. Überlegungen dazu gibt es bereits, auch vonseiten des Eislaufvereins. Denn nicht nur Sport soll geboten werden, auch kulturelle Veranstaltungen.

Doch nun steht erst einmal die Wintersaison im Mittelpunkt des Geschehens – mit den Spielen der Tornados. Landrat Bernd Lange freut sich, dass der Landkreis jetzt wieder drei feste Spielstätten für den Eishockey hat – neben Niesky sind das Jonsdorf und Weißwasser. Darauf kann man stolz sein – und auch der Landkreis trägt diese Tradition des Eissports in der Oberlausitz mit.

Architekt Claas Schulitz machte den Nieskyer Eishockey-Cracks Mut. „Unsere gebauten Stadien führten bisher immer zu einer sportlichen Leistungssteigerung bei den Mannschaften“, sagte der Diplom-Ingenieur. Das wünsche er auch den Tornados. Nun, den Beweis treten sie am Sonnabend an. Dann ist um 18 Uhr Anstoß zum Eröffnungsspiel gegen die Weißwasseraner Füchse. Stanislaw Tillich betonte: „Die Tornados zeigen den Weißwasseranern, dass man gutes Eishockey in Niesky spielen kann.“

Das Eisstadion öffnet am Sonnabend bereits ab 10 Uhr seine Türen für die Öffentlichkeit. Bis 14 Uhr kann das Objekt besichtigt werden. Von 10 bis 11 Uhr geben die ELV-Spieler Autogramme.

