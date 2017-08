Die Bahn zum Gärtner gemacht Großenhain hat gut verhandelt. Die Bahn ersetzt fast siebenmal so viel Bäume, wie sie gefällt hat.

Noch zieht sich eine kahle Schneise durch die Stadt. Das soll sich ändern. © Klau-Dieter Brühl

Die Großenhainer können sich schon auf die Pflanzzeit 2018 freuen. Zwar erst im Herbst, aber das ist für die Wiederherstellung des Stadtparkes nach der großen Bahnbaumaßnahme vielleicht das Beste. 1 332 Bäume und 2665 Sträucher wird die Deutsche Bahn AG pflanzen lassen. Schon die Zahlen verraten, hier wurde um jeden Baum, jeden Strauch gefeilscht. Es gibt einen exakten Pflanzplan und ein genaues Verzeichnis, was da in die Erde kommt. Als Starkbäume vornehmlich: Stieleichen, Ulmen, Eschen, Rotbuche, Linden, Kastanien; als Heister: Eschenahorn, Hainbuche, Feldahorn; Sträucher: Pfaffenhütchen, Hundsrose, Schneeball, Kornelkirsche etc. Diese Bäume haben einen Stammumfang von zwölf bis 16 Zentimetern.

Baumbilanz: 6,8-facher Ersatz

Die sogenannten Heister sind ballenlose Ware etwa ein bis 1,5 Meter hoch. Die Sträucher sind kleiner, Forstbäume sind kleine Stecklinge von 30 bis 40 Zentimeter Höhe. Selbst bei den Sträuchern wurde akribisch vorgegangen. Die Sträucher wurden zunächst entsprechend der Fläche, die bepflanzt werden kann, ermittelt (Pflanzabstand nach Art unterschiedlich im Durchschnitt ein Stück pro Quadratmeter).

Die Starkbäume sind einzeln ausgezählt, die Heister wie auch Sträucher ermittelt man von der zu bepflanzenden Fläche nach Stück pro Quadratmeter.

Und es geht noch genauer: Von der Promenade bis zur Röder werden 420 Sträucher und 26 Hochstämme gepflanzt, von der Röder bis zum Stinkegraben 39 Starkbäume, 200 Heister und 780 Sträucher; an der Diakonie drei Hochstämme, 125 Heister und 900 Heister; auf der Wiese der alten Stadtgärtnerei elf Hochbäume, 25 Heister und 250 Sträucher. Die Hillerwiese wird mit drei Hochstämmen und 15 Sträuchern aufgewertet. An der Kläranlage, eine nach dem Tornado etwas vernachlässigte Fläche, 900 Jungbäume und 300 Sträucher. Bei 195 gefällten Bäumen ergibt sich somit allein in der Baumbilanz ein 6,8-facher Ersatz. Wichtig ist, gepflanzt wird nicht irgendwo, sondern als Sichtschutz zum Damm.

