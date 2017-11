Die Bahn spinnt Netze übers Gleis Der Görlitzer Bahnhof zwischen Alltag und Ausblick: 2021 soll es eine neue Bahnsteigüberdachung geben.

Erst jüngst beim Fest zum 100-jährigen Bestehen der Görlitzer Bahnhofshalle galt der historische Bau vielen Besuchern als Augenweide. Doch der erste Schein trügt: Einige Stellen der prachtvollen Halle haben, Farbe platzt ab, es regnet ein. Die Deutsche Bahn verspricht Abhilfe. © pawel sosnowski/80studio.net

Taxis warten auf Kundschaft, Autofahrer ignorieren das Haltverbot, am Vorplatz stapeln sich Fahrräder. Die Zugbegleiterin begrüßt den Busfahrer vom Schienenersatzverkehr. Alltag am Bahnhof Görlitz.

In der Halle werden Reisende zu Kunden. „Nette Auswahl“, sagt Karola Mosig im kleinen Blumenladen. Andreas Schobermann freut sich beim Back-Stand „auf ein Paar Wiener, wie jeden Morgen.“ Im Bio-Laden werden für die Frühstücksgäste nochmals die Tische abgewischt. Durch die Glastür versucht ein Wartender einen Blick in den frisch renovierten Veranstaltungsraum von „Gleis 1“ zu werfen, einem Nachfolge-Plätzchen der einstigen „Mitropa“-Säle. Und im vor wenigen Monaten sanierten Lotto- und Zeitungsladen der Eckert-Gruppe wird eine ältere Dame neidisch: „So einen schönen großen Zeitungsladen haben wir bei uns in Zittau nicht.“

Wie mehrmals am Tag sieht eine Streife der Bundespolizei nach dem Rechten, beobachtet aber nicht nur Reisende. „Aktuell liegen hier drei Hausverbote vor, von denen zwei fast täglich missachtet werden“, erzählt Michael Engler. Das bedeutet täglich Anzeigen. „Wir versuchen, gemeinsam mit der Bahn vor der kalten Jahreszeit eine Lösung zu finden“, deutet der Polizeisprecher an. Einfach sei das nicht, denn einer der Betroffenen habe sogar bei der von der evangelischen Kirche betreuten Bahnhofsmission Hausverbot. Die Streifen haben noch zwei weitere aktuelle Schwerpunkte im Blick: „Zurzeit nehmen kleine Schmierereien an Schaukästen und Wänden zu. Und immer mehr mit Zügen ankommende Schüler benutzen Halle und Bahnsteige derart als Spiel- und Tobeplatz, dass Reisende gestört werden. Da haben wir ein Auge drauf“, sagt Michael Engler. Ginge das so weiter, wolle man präventiv mal mit Eltern und Schulen reden.

Eine kleine Gruppe Rollkoffer-Zieher schimpft: Das Reisezentrum ist noch geschlossen. „Warum machen die erst nach 8 Uhr auf, das passt nicht in die Zeit“, sagt einer. Ein Auswärtiger. Er weiß nicht, dass man der Deutschen Bahn eher danken sollte, hier überhaupt noch an einem Auskunfts- und Fahrkartenbüro festzuhalten. Denn DB-Züge machen längst um Görlitz einen Bogen, seit Odeg und Trilex die Ausschreibung des Regionalverkehrs gewannen. Und die DB bekennt sich auch zum historischen Bahnhofsgebäude. Hundert Jahre ist es mittlerweile alt, und wo die DB andernorts ihre Bahnhofsbauten schneller verkauft, als man Fahrpläne ändern kann, will sie in Görlitz mehr als nur erhalten.

Zuerst geht es dabei um zwei Vorhaben hinter der Empfangshalle. Europaweit ausgeschrieben wurden der Umbau des Daches über den Bahnsteigen sowie der Einbau eines Aufzuges am Bahnsteig 9/10. Dabei hat die DB eine Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Görlitz, insbesondere mit der Unteren Denkmalschutzbehörde, verbindlich zugesichert. Bahnsprecherin Erika Poschke-Frost listet auf, was zu tun ist: „Es geht um die Instandsetzung aller Stahlbauteile plus Korrosionsschutz, die Erneuerung der Fundamente, den Neubau einer Entwässerung sowie die Schaffung einer neuen Dacheindeckung über den Gleisen 7 bis 12 inklusive Verglasung.“ Dazu soll das Taubenproblem gelöst werden, indem Kunststoffnetze eingebaut werden. Als spätester Endtermin für die Planungen gilt der 31. Dezember 2018. „Abgesehen von bauvorbereitenden Arbeiten ist mit dem eigentlichen Bau ab 2021 zu rechnen. Die Bauzeit wird etwa zwei Jahre betragen“, ergänzt die Bahnsprecherin.

Und die Empfangshalle selbst? Über deren innere Pracht staunt so mancher Tourist, doch wer als Wartender genauer hinschaut, dem bleiben in der Hallendecke Risse nicht verborgen, und mancher bekam von abblätternder Farbe auch schon mal Teilchen auf den Kopf, vor allem am Durchgang zum Südausgang. An einer Stelle regnet es gar ein. „Die nächste turnusmäßige Inspektion steht kurz bevor“, erklärt Erika Poschke-Frost. Dabei aufgenommene Schäden werden danach repariert. „Auch der Nässeschaden ist bereits bekannt und zur Reparatur vorgesehen. Ein Termin dafür steht aber noch nicht fest.“ Unabhängig davon soll langfristig irgendwann aber auch die Empfangshalle komplett saniert und umgestaltet werden. „Dazu sind wir mit der Stadtverwaltung und allen weiteren Aufgabenträgern weiter in Gesprächen“, bestätigt die Bahnsprecherin.

„Na, hier wäre wirklich was zu tun“, findet auch Görlitz-Gast Udo Metz – nach einem Besuch der Bahnhofstoiletten.

