Die Bahn muss sich sputen Nachtarbeit und eine erneute Sperrung in Großraschütz.

Die neuen Bahn-Bauwerke in Großenhain nehmen Gestalt an. Am Widerlager für die Brücke über die Röderflutrinne wurde jetzt die Schalung abgebaut. © Klaus-Dieter Brühl

Zwischen Großenhain und Kottewitz sind die Gründungsarbeiten für die neuen Eisenbahnbrücken abgeschlossen. An den Brücken über die Röder und den Röderneugraben sind Teile der Widerlager bereits betoniert. Jetzt werden die Konturen der neuen Bauwerke erkennbar.

Parallel wurden die Erdarbeiten vom Abzweig Kottewitz bis zur Straßenbrücke der B 101 abgeschlossen. Hier wurden auch die Fundamente für die neuen Oberleitungsmasten hergestellt. Um das Ziel der Inbetriebnahme am 10. Dezember 2017 zu erreichen, wird es jedoch teilweise erforderlich, in zwei Schichten zu arbeiten. Nachtarbeiten werden nur im Bereich des Kreuzungsbauwerkes am Cottbuser Bahnhof neben der Parkstraße notwendig. Hier wird für den Einbau des Traggerüstes für die Schalung des neuen Überbaus das untere Gleis vom 14. Juli bis 16. Juli gesperrt. In dieser Zeit muss durchgängig gearbeitet werden. An der Großraschützer Straße wird der Damm bis an die Brücke herangeführt und die Umfahrung verschwindet. Zu diesem Zeitpunkt kann die Straße unter der neuen Eisenbahnbrücke noch nicht fertig sein. Daher wird nochmals eine Sperrung der Großraschützer Straße notwendig – der Termin steht aber noch aus.

