Die Bahn lehnt Graffiti-Kunst ab Der Jakobstunnel ist hässlich. Das wollen zwei Bürgerräte ändern und sehen Vorbilder in Görlitz. Doch sie stoßen auf Widerstand.

zurück Bild 1 von 2 weiter So schön kann Graffiti sein: Der Künstler Sokar Uno gestaltete vor zwei Jahren auch dieses Trafohaus (links) an der Hotherstraße. © nikolaischmidt.de So schön kann Graffiti sein: Der Künstler Sokar Uno gestaltete vor zwei Jahren auch dieses Trafohaus (links) an der Hotherstraße.

So hässlich können Schmierereien sein: Der Jakobstunnel gibt seit Jahren kein schönes Bild ab. Künstlerisch wertvolle Graffiti aber erlaubt die Bahn nicht. Stattdessen beseitigt sie immer wieder die Schmierereien.

Der Jakobstunnel liegt im Grenzgebiet. Genauer gesagt: Im Grenzgebiet zwischen Süd- und Innenstadt. Und die Bürgerräte aus der Südstadt und der Innenstadt Ost sind sich einig: So, wie er ist, ist er hässlich. „Die Bahn als Eigentümerin überpinselt immer mal wieder die Schmierereien“, sagt Daniel Breutmann vom Bürgerrat Südstadt. Allerdings ist das in der Regel vergebliche Mühe: Ist die Wand wieder weiß, lädt das die illegalen Sprüher erst recht zum Verunstalten ein. Es ist seit Jahren das gleiche Katz- und Maus-Spiel.

Abhilfe könnten künstlerisch wertvolle Graffiti schaffen. Beispiele dafür gibt es im Stadtgebiet mittlerweile einige. Die Stadtwerke etwa haben den Künstler Sokar Uno aus Berlin in den vergangenen Jahren mehrfach beauftragt, Stromhäuschen schön zu gestalten, etwa in der Hotherstraße, am Brautwiesentunnel oder am Alexander-Bolze-Hof. An solche Stellen wagen sich die illegalen Sprayer hinterher kaum noch heran, die Stromhäuschen bleiben meist so, wie sie Sokar Uno hinterlassen hat. „So etwas in der Art schwebt uns auch für den Jakobstunnel vor“, sagt Breutmann. Eine Möglichkeit sieht er darin, Sehenswürdigkeiten aus der Süd- und Innenstadt an die Tunnelwände sprühen zu lassen.

Der Bürgerrat Südstadt verfolgt diese Idee schon seit dem vorigen Jahr. Er hat zwar noch kein fertiges Konzept, aber zumindest schon einmal 850 Euro für das Projekt eingeplant. Die Kollegen aus der Innenstadt Ost dagegen haben kein Geld dafür geparkt, sagt Anja-Christina Carstensen vom dortigen Bürgerrat: „Aber wir sind dafür offen, uns mit einzubringen“, sagt sie. Und verweist auf das A-Team, eine Jugendvertretung unter dem Dach des Second-Attempt-Vereins, die dort ebenfalls mit anpacken würde. Mit den jungen Leuten gab es schon Gespräche, bestätigt sie.

Allerdings hat noch keiner der drei Görlitzer Partner mit der Deutschen Bahn gesprochen, der Eigentümerin des Tunnels. Die steht dem Projekt keineswegs aufgeschlossen gegenüber. Jörg Bönisch, Pressesprecher der Deutschen Bahn, erklärte schon im Oktober 2014 auf SZ-Nachfrage, dass die Bahn kein Graffiti fördern wolle. Das sei in einer Leitlinie der Bahn geregelt. Wenn künstlerische Gestaltungen ausnahmsweise doch genehmigt werden, soll sowohl eine typische Graffiti-Gestaltung vermieden noch allein der Name genannt werden. Dunkle Farben lehnt die Bahn sowieso ab, weil sie sonst beginnende Schäden eventuell zu spät entdecken könnte.

Jetzt erklärt Bahnsprecherin Erika Poschke-Frost, dass sich an dieser Position bis heute nichts geändert hat: „Alle unsere Aussagen von damals sind weiter gültig.“ Wie viel Geld die Bahn seit Oktober 2014 investiert hat, um immer wieder Schmierereien zu überpinseln, könne sie nicht sagen, erklärt die Sprecherin. Insgesamt liegen die Schäden, die der Bahn pro Jahr deutschlandweit durch Graffiti und Vandalismus entstehen, bei 34 Millionen Euro. Ein Umdenken hinsichtlich der Gestaltung mit künstlerisch anspruchsvollen Graffiti hat bei der Bahn dennoch nicht eingesetzt.

Mehrere Jahre vor dem ersten SZ-Bericht vom Oktober 2014 – also weit vor der Wahl der ersten Bürgerräte – war es übrigens eine Initiative von CDU-Stadtrat Michael Hannich und mehreren Partnern, die sich für eine Neugestaltung des Jakobstunnels mit Graffiti einsetzte. Mit Hannich kämpften dabei der damalige Bombardier-Manager und heutige OB Siegfried Deinege, außerdem der mittlerweile verstorbene Albrecht Goetze, auf dessen Initiative bereits ein ICE-Triebkopf besprüht wurde, sowie Rolf Weidle, Fraktionschef der Bürger für Görlitz im Stadtrat. „Der Bahnvorstand lehnte kategorisch ab“, war Hannich noch Jahre später sauer. Diese Erfahrung steht den Bürgerräten erst noch bevor.

