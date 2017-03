Die Bahn baut sich durch Großenhain Mit etwas Abstand sieht man manche Dinge besser – das gilt auch für die neue Bahnstrecke, die in der Stadt entsteht.

Ein Blick auf den Bahnabschnitt Großraschützer Straße – Parkstraße. Das der Dammbau die größte Baustelle seit Jahren ist, sieht man erst von oben. © Armin Benicke

Aus der Luft wird die Dimension dieser Baustelle erst richtig deutlich. Quer durch die ganze Stadt – von Priestewitz kommend bis zum früheren Berliner Bahnübergang – schiebt sich ein breiter Erdwall durch die Innenstadt. Es ist der neue Bahndamm der Strecke Dresden-Berlin. Er wirkt hier und da noch recht breit und offen. Wenn erst die Lärmschutzwände stehen, wird es eher der von einer geteilten Stadt sein. Allein die Rodung des stellenweise zugewachsenen alten Dammes hatte völlig neue Sichtachsen auf die Stadt freigeräumt. Auf die größte derzeitige Stadtruine, die Zschieschener Bergbrauerei, ebenso wie auf das niedliche Taubenhaus an der Parkstraße, das bislang hinter all den Sträuchern und Bäumen gar nicht zu sehen war.

Zwei Kurven werden begradigt

Doch die alte Strecke ist nicht nur freigeräumt, sie wird auch an zwei Stellen begradigt, damit die Kurven überhaupt künftig Tempo 200 hergeben. Von Kottewitz aus zieht sich das breite Band des neuen Dammes in die Stadt noch hinein wie eh und je. Ab der B 101 jedoch schwenkt der Wall plötzlich nach links in Richtung Westen ab. Der alte Bogen hatte einen Kurvenradius von 970 Metern, erklärt Bahnsprecher Klaus Riedel.

Das reicht bestenfalls für maximal 140 Stundenkilometer. Bei Tempo 200 wird das rein geometrisch ein Unding. Mindestens 1630 Meter muss der neue Radius schon betragen, haben die Planer ausgerechnet, um der Fliehkraft trotz aller modernen Technik ein Schnippchen zu schlagen. So wird es nun gemacht. Der im Volksmund bekannte „Brauereibogen“ wird genau um dieses Maß aufgeweitet. In der Praxis heißt das, der Damm rückt 6,30 Meter. Nach dieser ersten Kurvenbegradigung schwenkt der Bahndamm wieder ein in Richtung Innenstadt bis hin zum alten Berliner Bahnübergang.

Hier in Höhe der Kleingärten passiert der eigentliche „Griff in den Stadtpark“. Um 13,50 Meter wird der Damm versetzt. Die Kleingärtner haben gerade noch so Glück. Sie haben zwar künftig die Bahn viel näher vor der Gartenpforte – aber weg müssen die Gärten nicht. Auch sonst kommt Großenhain ziemlich glimpflich davon, wenn es behördlich heißt „Grundstücke in Anspruch“ zu nehmen. Der Grund dafür ist just ein anderes Bahngleis, eines, das seit Jahren tot ist: das alte Gleis, das früher bis zur Schmiede führte und nach der Wende dem Agroservice gehörte.

Nur weil die Bahn AG letztlich auf diese ungenutzten Gleisflächen zugreifen konnte, blieb dem ein oder anderen Großenhainer ein Griff auf sein privates Grundstück erspart. Fürs Auge markant werden die vier mächtigen Stützmauern, an den Kleingärten, an der Tischlerei Casper, an der Parkstraße und an der Auenstraße. Und natürlich – die neue, graue Mauer von Großenhain: 780 Meter Lärmschutzwand auf der Ostseite der Trasse und 450 Meter auf der Westseite der Trasse mit Höhen von jeweils zwei bis vier Metern. Grau deshalb, weil die Lärmschutzwand weder begrünt noch gestaltet werden darf. Letzteres werden Sprayer wohl illegal übernehmen.

Der Damm hat schon eine Höhe von sechs Metern. Zwar liegen manche Wohnhäuser fast auf Dammhöhe, aber nicht alle, erst recht nicht in der Stadtsilhouette betrachtet. Auf diesen Damm stelle man sich zwei bis vier Meter hohe Lärmschutzwände vor – aus Beton. Die Stadt hat sich bewusst für den Lärmschutz entschieden und bezeichnet die Mauer selbst unumwunden als „ästhetische Bombe“. Ihr steht vor Augen, dass die Bahn am Kreuzungsbauwerk zum Cottbuser Bahnhof die Strecke um 1,68 Meter anhebt – der Schall, so die Stadt, werde sich dann ganz anders über die Stadt ausbreiten. Mannshoch sozusagen.

