Die Bahn baut los In der Nacht zum Montag wurden die Schienen des alten Gleises nach Mülbitz abgebaut. Dann kommt die Berliner Strecke dran.

Am Bergkeller und nahe der Bergbrauerei werden Schienen abgebaut. Hier im Bild Tiefbauer Joachim Schmiedel. © Anne Hübschmann Am Bergkeller und nahe der Bergbrauerei werden Schienen abgebaut. Hier im Bild Tiefbauer Joachim Schmiedel.

Am Bergkeller und nahe der Bergbrauerei werden Schienen abgebaut und eine Baustraße angelegt.

Für die Parkstraße wurde das Sackgassenschild aufgestellt

Die Anwohner an der Berliner Bahnstrecke hatten nur kurz Ruhe. Seit August ist die Fernzugtrasse nach Berlin zwischen Dresden und Elsterwerda bereits gesperrt. Der Verkehr wird über Röderau und Falkenberg/Elster umgeleitet. Der gelegentliche Güterverkehr fährt unter anderem über den Cottbuser Bahnhof. Doch seit Sonntagnachmittag baut nun die Bahn wie lange angekündigt an der Begradigung der Strecke zwischen Kottewitz und Berliner Bahnhof. Die Totalsperrung erfolgte durch technische Schaltarbeit in den Stellwerken. Auch Kabelhilfsbrücken wurden aufgestellt.

Zuerst sind alte Schmiedegleise weg

In einer Arbeitsgemeinschaft beseitigen Pinkert Bau aus Thüringen und die Sersa Group aus Dresden zuerst die freigelegten alten Bahngleise zwischen Großraschützer- und Priestewitzer Straße. Als der Baumbewuchs hier in den letzten Wochen wegkam, wurde dieses alte Gleis, das zum Agroservice führte, erstmals wieder sichtbar. Am Bergkeller treffen wir auf Joachim Schmiedel und seinen Kollegen von der Sersa Group. Mit einer Schraubmaschine lösen sie die Gleise von den Holzschwellen, der Kran transportiert diese abschnittsweise zur Seite, wo beides in großen Containern getrennt entsorgt wird. „Wir entfernen 900 Meter Altgleis“, so Schmiedel.

Ist dieses Altgleis weg – und das wird in etwa einer Woche der Fall sein – kann hier stadtseitig der Berliner Bahntrasse die Baustraße angelegt werden. Das bereitet an der ehemaligen Tischlerei Caspar hinter der Bergbrauerei ein Bagger von Pinkert Bau bereits vor. Der Bahndamm der Berliner Strecke wird gering verbreitert und versetzt. Hier werden demnächst die alten Gleise auf etwa vier Kilometern abgebaut und nach dem Versetzen des Bahndamms neu wieder verlegt.

So muss man jetzt fahren zurück 1 von 7 weiter Die Bahntunnel Auen- und Parkstraße werden aus Sicherheitsgründen voll gesperrt. Eine provisorische Zufahrt zur Jahnkampfbahn, dem Geflügelzüchterheim, dem Vereinsheim des KAB sowie der Gartenanlage Mitschurin verläuft von der Riesaer Straße über Bäckerwiesen- und Stadtparkweg entlang des Tornadodenkmals bis zur Jahnkampfbahn. Da diese Wege nicht für den Pkw-Verkehr ausgelegt sind, werden Ausweichbereiche für den Begegnungsverkehr eingerichtet. Am Eingangsbereich zum Stadtpark werden temporäre bauzeitliche Stellplätze für die Kleingartenanlage eingerichtet, die Stellplätze an der Jahnkampfbahn sind von dieser Zufahrt aus ebenfalls für Nutzer des Sportplatzes erreich- und nutzbar. Der restliche Stadtpark wird als komplette Parkverbotszone eingerichtet und ausgeschildert. Zur Umsetzung gibt es in den Bereichen regelmäßige Kontrollen. Um die provisorische Zufahrt bis zur Jahnkampfbahn zu sichern und den bestehenden Weg zu schützen, wird der Parkweg auf Initiative der Deutschen Bahn mit einer tragfähigen Mineralgemisch-Asphaltdecke bauzeitlich gesichert. Diese Bauarbeiten erfolgen bis voraussichtlich 21. Dezember. Dabei wird es zu Behinderungen im Stadtpark kommen. Ab 16. Dezember erfolgt der Bau eines zusätzlichen provisorischen Geh- und Radweges über den ehemaligen Bahnübergang Wildenhainer Straße. Diese zusätzliche Verbindung dient der Entlastung des zeitweise dichten Verkehrsflusses von Radfahrern und Fußgängern auf diesem Abschnitt, speziell auch für die Schulwegverbindung. Nach Fertigstellung dieser Maßnahmen wird voraussichtlich ab 1. Januar 2017 der Tunnel Parkstraße voll gesperrt und ab 1. Februar auch der Tunnel Auenstraße. Quelle: Stadtverwaltung

Altgleise und Holzschwellen dieser Strecke werden auf dem neuen großen Lagerplatz an der Star Tankstelle Zschieschen zwischengelagert. Schon wurde begonnen, Oberleitungen und Absperrungen sowie Signale zu entfernen. Bis 23. Dezember, so sagen die Männer der Sersa Group, wird gearbeitet, dann voraussichtlich ab 2. Januar wieder. Ursprünglich war noch davon die Rede, dass zwischen den Feiertagen der Dienst läuft.

Jetzt Verkehrszählung am Tunnel

Die Großraschützer Straße wird dann vom 1. Februar bis 10. März voll gesperrt – danach soll neben der abgerissenen Großraschützer Brücke eine temporäre Umgehung entlang führen. Ob die allerdings ein- oder zweispurig wird, wird eine Verkehrsaufkommen-Analyse ergeben. Termine für weitere Straßen-Sperrungen sind nicht bekannt. Gearbeitet werden soll laut Bahn nur einschichtig.

Eventuell gibt es nachts mal die ein oder andere Straßensperrung sowie eine Sperrung am Kreuzungspunkt zum Cottbuser Bahnhof. Wie die provisorische Zufahrt für den Sportbetrieb und die Kleingärtner (siehe Infokasten) funktioniert, bleibt abzuwarten. Alle Stadtparkbrücken und andere Abzweige werden mit massiven Pollern gesichert, damit keine Autofahrer durch den Stadtpark abkürzen.

Ansprechpartner für wichtige Probleme ist Klaus Riedel, DB Netz AG, Telefon: 0351 46125150.

