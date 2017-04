Die Bagger kehren zurück Die zweite Etappe beim Postplatz-Bau in Görlitz beginnt. Für Autofahrer bedeutet das vor allem zweierlei: Umleitungen und Geduld.

Voriges Jahr liefen die Bauarbeiten am Postplatz direkt vor der Post. Dieses Jahr folgt der zweite Bauabschnitt hinter der Post. Archivfoto: Nikolai Schmidt © nikolaischmidt.de

Für Torsten Tschage beginnt der zweite Bauabschnitt am Postplatz ein bisschen ärgerlich. „Wir müssen den Baubeginn um eine Woche verschieben“, sagt der städtische Bauamtsleiter. Statt am 24. April geht es nun voraussichtlich am 2. Mai los. Der Grund: Nachdem die Stadträte im Technischen Ausschuss den Zuschlag für den Straßenbau an die Strabag AG aus Bautzen erteilt hatten, erhob ein Mitbewerber Einspruch. Der muss jetzt durch Landesdirektion und Ingenieurbüro geprüft werden. „Wir gehen aber davon aus, dass wir richtig gehandelt haben“, sagt Tschage. In diesem Falle würde sich beim Postplatz nichts ändern – außer dem Baubeginn. Der zweite Bauabschnitt kostet die Stadt rund 570 000 Euro, Straßenbeleuchtung inklusive. Hinzu kommen die Kosten der Stadtwerke.

Los geht es seitlich der Post, auf der Straße vor dem Hotel Monopol. Schon eine Woche später starten auch die Arbeiten auf der anderen Seite der Post, vor dem Parkhaus CityCenter. Dieses bleibt für Autos aber während der gesamten Bauzeit erreichbar – außer mal ganz kurzzeitig im Herbst, wenn der neue Asphalt eingebaut wird. Die Verbindung zwischen Schützen- und Konsulstraße bleibt zunächst offen, allerdings nur bis Mitte Juni. Dann wird auch dieser Abschnitt voll gesperrt, weil die Stadtwerke einen Regenwasserkanal erneuern. Schützen- und Konsulstraße werden dann zu Sackgassen. „An deren Ende richten wir jeweils einen Wendeplatz für Pkw ein“, sagt Tschage. Erschwerend kommt hinzu: Der Eigentümer des Kreuz-Bube-Hauses, das genau an dieser Ecke steht, will ausgerechnet in diesem Jahr sein Haus komplett sanieren – Gerüst und Materialanlieferung inklusive. Tschage sieht diese zusätzliche Baustelle nicht als Problem: „Wir werden auch das organisieren.“

Was ihn viel mehr ärgert: Die Stadt bekommt keinen Ein-Euro-Jobber mehr als Baustellenscout vom Jobcenter bewilligt. Der Scout, den es seit dem Ausbau der Berliner Straße gab, hatte in den vergangenen fünf Jahren bei vielen Baustellen für die Kommunikation zwischen Ämtern, Baufirmen und Anliegern gesorgt. Das hatte allen geholfen – und fällt nun ersatzlos weg.

Doch es ist nicht die einzige Herausforderung in diesem Jahr. Eine zweite sind die Umleitungen. Aus Richtung Demianiplatz können Autos dieses Jahr um den Postplatz herumfahren. In der unteren Jakobstraße wird die Einbahnstraße gedreht, sodass die Autos vom Post- zum Wilhelmsplatz fahren können. Die Haupt-Umleitungsstrecke, auch für den Busverkehr, läuft hingegen über Klosterplatz und Bismarckstraße.

Eine dritte Herausforderung ist die Struvestraße. Dort erneuern die Stadtwerke zwischen CityCenter und Bismarckstraße die Trinkwasser- und Erdgasleitung sowie den Regenwasserkanal. Die Arbeiten laufen seit 2016 und sollten eigentlich längst erledigt sein, sind es aber nicht. „Die Arbeiten an den Leitungen sollen voraussichtlich bis Ende April abgeschlossen werden“, sagt Stadtwerke-Sprecherin Belinda Brüchner. Von Anfang bis Ende Mai wollen die Stadtwerke hier pflastern. Danach steht eine einmonatige Pflasterruhe an. Die Freigabe der Straße ist derzeit für den 1. Juli geplant. Der nächste Bauabschnitt, die Erneuerung der Trinkwasser- und Erdgasleitung vom CityCenter bis zum Marienplatz, ist derzeit noch in der Planung. „Wir sind bestrebt, hier noch 2017 zu bauen“, sagt Belinda Brüchner. Diesmal soll es aber nur anderthalb Monate dauern, und es wird nur ein Teil der Straße aufgegraben.

Eine vierte Herausforderung: Das Landesamt für Archäologie plant umfangreiche Grabungen auf dem sogenannten Kirchplatz, also zwischen Frauenkirche und Post. Dort gab es einst einen Friedhof. „Die Grabungen beginnen im Mai und dauern bis zu fünf Monate“, erklärt Tschages Mitarbeiterin Ines Bunzel, die für die Baustelle Postplatz den Hut auf hat. Wenn die Archäologen fertig sind, werden die Löcher nicht zugeschüttet, sondern nur mit Bauzäunen abgesperrt, denn der Kirchplatz ist Teil des dritten Bauabschnittes am Postplatz. Der dauert zwei Jahre lang: Von Frühling 2018 bis Ende 2019. Er umfasst neben dem Kirchplatz auch den gesamten Postplatz rund um die Muschelminna sowie die Straße zwischen Kaufhaus und Postplatz. Dann fällt also für Autofahrer auch die Durchfahrt in Richtung Jakobstraße weg, die Verkehrssituation wird noch schwieriger. Einziger Lichtblick: Der zweite Bauabschnitt soll Ende dieses Jahres fertig werden. Schützen- und Konsulstraße sowie die Zufahrt zum Parkhaus CityCenter sind nächstes Jahr also komplett nutzbar.

