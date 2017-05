Die Badesaison läuft jetzt überall Auch das Wald- und Strandbad Wittichenau hat offen. Um den richtigen pH-Wert kümmert sich hier ein Kuckauer.

Schwimmmeister Uwe Mickel aus Panschwitz-Kuckau schraubt im Wald- und Strandbad Wittichenau die Hinweistafeln für den Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich an. Die blau-weiße Kette, die zuvor die beiden Bereiche getrennt hat, aber bei Wind immer mal wieder auf eine Seite getrieben ist, wurde durch ein Gestänge ersetzt. Wenn der Wasserstand seine komplette Höhe erreicht hat, befindet sich die waagerechte Stange etwa 10 bis 15 Zentimeter über dem Wasserspiegel. Am Freitag öffnete das Bad. Die Saison dauert bis Sonntag, den

Am vergangenen Freitag startete auch das Wald- und Strandbad Wittichenau in die Saison. Damit liegt hinter Schwimmmeister Uwe Mickel und seinem Team ein Berg von Arbeit. Los ging es nach Ostern. Eine Menge Laub musste zusammengeharkt, das Schwimmbecken komplett trockengelegt, verschlammter Kies heraus- und neuer Waschkies hineingefüllt werden. Es wird beräumt, repariert, erneuert, gesäubert. Für Uwe Mickel, der im städtischen Bauhof angestellt ist, sind das gewohnte Handgriffe. Als Schwimmmeister geht er in seine mittlerweile 17. Saison. Und das besonders viel zu harken ist, hat ja einen schönen Grund: „Wir sind halt mitten im Wald.“ Seit 25 Jahren lebt Uwe Mickel in Panschwitz-Kuckau – mit Betonung auf Kuckau.

Besucher schätzen das weitläufige Areal bei Wittichenau mit viel Schatten, aber genug Sonnenplätzen. Das Wasser des Naturbades kommt ohne Chlor aus. Das würde auch vielen Karpfen nicht bekommen, denn der Ablauf führt nicht nur ins Dubringer Moor, sondern auch in Zelders Teiche. Täglich können 1 500 Kubikmeter Frischwasser eingeleitet werden, so wie Anfang vorletzter Woche, als das Becken nach und nach voller wurde. Es fasst rund 8 500 Kubikmeter. „Im Normalbetrieb ist ein permanenter Durchlauf“, erklärt Uwe Mickel. Das Wasser kommt aus dem Mühlgraben, der jährlich durch den Bauhof gereinigt wird. Es muss dann 100 Meter durch einen Zulaufgraben. Es ist hier noch sauer, der pH-Wert beträgt 4,3 bis 4,5. Erst kurz bevor das Wasser in das Becken eintritt, gibt Schwimmmeister Uwe Mickel Brandkalk hinzu, der den pH-Wert des Wassers auf bis zu 7 anhebt. Es ist dann im neutralen Bereich. Algen können sich im Zulaufgraben nicht bilden, sagt Uwe Mickel. Sie wachsen bevorzugt bei einem pH-Wert ab 7,5. Der Zulaufgraben selbst wird alle zwei Tage einer Reinigung unterzogen.

Öffnungszeiten, Preise, Angebot zurück 1 von 6 weiter Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 13 bis 20 Uhr, Sa., So., an Feiertagen und in den Ferien täglich von 11 bis 20 Uhr Eintrittspreise Tageskarten: Kinder (3 bis 16 Jahre) 1,00 €, Azubis, Studenten(mit Ausweis) 1,50 €, Erwachsene 2,00 € Jahreskarten: Kinder30,00 €, Erwachsene 50,00 €; angeboten werden auch Geschenkgutscheine für Kinder Angebote im Bad: unter anderem 100 Meter lange Nichtschwimmer- und Schwimmer-Becken, Großwasserrutsche (93 Meter), Sprungturm (1m und 3m), Matschspielplatz, Spiel- und Sportplätze, Imbiss, Liegewiese. Schwimmkurse: In diesem Sommer werden wieder Schwimmkurse angeboten. Sie finden in den ersten vier Sommerferienwochen jeweils montags bis freitags statt. Für einen erfolgreichen Kurs werden mindestens zwei Wochen benötigt. Kontakt zum Waldbad:Telefon: 035725 70288

Wasser für die Badegäste unbedenklich

Dass Schwimmer in einem Naturbad keine Kacheln zählen können, liegt auf der Hand. Und dass das Wasser nicht glasklar ist, liegt an der Herkunft: „Moorwasser hat immer einen leichten Braunschimmer“, so Uwe Mickel. „Es kommt ja aus dem Torfstich.“ Für Badegäste ist es freilich völlig unbedenklich. Zuletzt war Kreisamtsärztin Dr. Ilona Walter wieder im Bad. Bei der Erstbeprobung wird nicht nur Wasser aus den Schwimmbecken entnommen, auch das Trinkwasser im Sanitärbereich wird auf einwandfreie Qualität geprüft. Die Leiterin des Gesundheitsamtes des Landkreises ist streng, weiß Uwe Mickel. „In meinen 16 Jahren gab es noch nie ein negatives Probeergebnis.“ Während der Saison wird das Gewässer etwa alle drei Wochen beprobt.

Wenn alle Handgriffe erledigt sind, kann die Kasse geöffnet werden. Im Vorjahr kamen 12 300 Gäste – deutlich weniger als die 20 000 ein Jahr zuvor, aber dennoch lag die Zahl im normalen Bereich. Manche kommen mehrfach am Tag, wie einige der Laubenpieper nebenan. „Die ziehen ein paar Bahnen und sind wieder verschwunden“, berichtet Uwe Mickel. Klar, dass sich für solche Gäste eine Jahreskarte lohnt (siehe Kasten). Uwe Mickel empfiehlt eine Jahreskarte auch Eltern als Geschenk für ihre Kinder. Zum Beispiel für ein gutes Zeugnis. Der Schwimmmeister, der auch dieses Jahr wieder Kurse anbietet, weiß um den Mehrfach-Nutzen. Die Kinder bewegen sich, sind unter Aufsicht und haben Spaß. Und am Wochenende gab es genug davon.

