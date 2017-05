Die Badegäste können kommen Das Freibad in Pretzschendorf ist bereit für den Saisonstart. Der Kiosk bleibt aber wahrscheinlich geschlossen.

Bademeister Gundolf Sieber misst die Wassertemperatur. Fazit: Nichts für Warmduscher. Das Freibad Pretzschendorf ist bereit für den Saisonstart. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. © Anja Ehrhartsmann

Hohe Temperaturen und Sonnenschein haben in den vergangenen Tagen einen Vorgeschmack auf den Sommer gegeben. Doch im Pretzschendorfer Freibad erinnert man sich noch gut an die weißen Flöckchen, die noch in der vergangenen Woche vom Himmel kamen. „Schneefall zum Saisonstart hatten wir auch noch nicht“, sind sich Bademeister Gundolf Sieber und Bauamtsleiter Rolf Anke einig und lachen schallend. „Der Eröffnung am Montag steht nichts entgegen, außer das Wetter“, sagt Anke mit einem Augenzwinkern. „Wenn wir eine Woche Sonnenschein hätten und wärmere Temperaturen, dann könnte sich das Wasser aufheizen. Leider sieht die Wetterprognose nicht so gut aus.“

Nichtsdestotrotz – das Pretzschendorfer Freibad ist bereit für den Start in die Badesaison. Seit vier Wochen laufen die Vorbereitungen bereits, denn nach dem Winter gibt es einiges zu tun. Die Überläufe am Beckenrand samt Gitter müssen gründlich von Laub und Schmutz befreit werden. Das Wasser im großen Becken, das dort den Boden über die kalten Monate hinweg bedeckt, wird zunächst abgelassen. „Bei steigendem Grundwasser könnte das Becken sonst verbogen werden, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, erklärt Anke. Auch die Duschen im Sanitärbereich wurden über den Winter von der Wasserversorgung getrennt und müssen wieder angeschlossen werden. Zudem wird die Schwimmbadtechnik mit Pumpe und Filteranlage auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft. Denn das Wasser, das über die Rinne aus dem Becken tritt, wird in einem Auffangbehälter gesammelt und anschließend gefiltert, bevor es wieder ins Becken eingeleitet werden kann. Es ist wichtig, dass alles reibungslos läuft, um einen störungsfreien Badebetrieb zu gewährleisten.

Öffnungszeiten und Eintritt zurück 1 von 4 weiter Das Freibad bleibt in der Regel geschlossen, wenn es draußen unter 20 Grad warm ist. Ab Eröffnung der Freibadsaison bis zu den Sommerferien hat das Bad montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr geöffnet, über Wochenenden und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr. Während der Sommerferien darf täglich von 10 bis 20 Uhr gebadet werden. Danach öffnet das Bad bis zum Saisonende, etwa Mitte September, montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 19 Uhr. Die Eintrittspreise sind wie im Vorjahr. Erwachsene zahlen drei Euro Eintritt, Ermäßigte 1,70. Für Hortkinder ist der Eintritt frei. Ab 18 Uhr zahlen Erwachsene 1,50 Euro, Ermäßigte einen Euro.

Nach einer gründlichen Säuberung mit dem Hochdruckreiniger wird das große Becken schließlich wieder mit frischem Wasser befüllt. „Das dauert etwa drei Wochen, bis es vollgelaufen ist“, sagt Gundolf Sieber, der seit 1994 Bademeister im Pretzschendorfer Bad ist. Denn das große Becken, welches sich Nichtschwimmer und Schwimmer teilen, fasst insgesamt 600 Kubikmeter. Das Wasser kommt aus einem Brunnen. Bevor es ins Becken eingelassen wird, muss es gefiltert und mit Chlor desinfiziert werden. Außerdem wird der ph-Wert reguliert, damit das Wasser hautverträglich wird. Die Zugabe von Chlor soll dabei so gering wie möglich sein, sagt Rolf Anke. Das Becken wird über Solarmatten, die auf dem Dach des Sanitär- und Schwimmmeisterhäuschens angebracht sind, beheizt. So wird eine durchschnittliche Wassertemperatur von 24 Grad erreicht.

Auch den Außenbereich haben die Bauhofmitarbeiter für die Badegäste auf Vordermann gebracht. Die Sitzbänke wurden über den Winter gestrichen und am Beckenrand aufgestellt. Auch Gundolf Sieber ist bereit und freut sich nach dem langen Winter auf die bevorstehende Badesaison. Was ihm an seiner Arbeit am meisten gefällt? „Ich habe hier größtenteils mit gut gelaunten Menschen zu tun.“ Da vergehe die Zeit wie im Fluge. Einziger Wermutstropfen in diesem Jahr: Für den Kiosk hat sich immer noch niemand gefunden. Wer Interesse hat, kann sich bei der Gemeindeverwaltung melden.

