Die B 170 bekommt eine Mautsäule Ab Juli gilt die Lkw-Maut auf Bundesstraßen. An der B 170 und B 173 sind Kontrollstellen geplant. Auch in Oberhäslich. Wie die funktionieren.

So wie diese Kontrollsäule an der Bundesstraße B 6 bei Hannover werden auch die Mautsäulen aussehen, die in Oberhäslich und bei Grumbach geplant sind. © Foto: Toll Collect/Marco Urban

Dippoldiswalde. Die Lkw-Maut wird dieses Jahr auf die Bundesstraßen ausgeweitet. Alle Fahrzeuge und Gespanne mit mehr als 7,5 Tonnen zulässigem Gewicht müssen ab Juli 2018 bezahlen, wenn sie beispielsweise auf der B 170 zwischen Dresden und Zinnwald unterwegs sind oder auf der B 171 von Obercarsdorf Richtung Frauenstein. Diese Maut muss aber auch kontrolliert werden. Dafür plant die Toll Collect GmbH, die für das Eintreiben der Maut verantwortlich ist, auch eine Kontrollsäule an der B 170. Sie wird in Oberhäslich in Fahrtrichtung Dresden hinter der Fiebigstraße stehen, wie Antje Schätzel von der Toll Collect GmbH informierte. An der Bundesstraße 171 ist im Gebiet des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge keine Kontrollsäule vorgesehen. Jedoch wird eine solche Mautsäule an der Bundesstraße 173 zwischen Grumbach und Herzogswalde aufgebaut werden.

Noch stehen die Säulen nicht. Ihr Aufbau wird aber sehr schnell gehen, kündigt Toll Collect an. Dafür werden durchweg Fertigteile verwendet. Das Betonfundament kommt aus einem Fertigteilwerk. Darauf wird dann die Metallsäule geschraubt. Diese wird vier Meter hoch sein und in einheitlichem grün-blauen Design gestaltet.

Mit der Ausweitung der Mautpflicht auf die Bundesstraßen werden bundesweit rund 600 solcher Säulen neu errichtet, informiert Toll Collect. Das heißt aber nicht, dass auf anderen Abschnitten dieser Straßen nicht kontrolliert wird. Dort sind Mitarbeiter des Bundesamts für Güterverkehr unterwegs und machen mobile Stichproben, ob die vorbeifahrenden Lkw ordentlich für die Straßennutzung bezahlt haben.

Wenn ein Lkw an einer solchen Säule vorbeifährt, macht diese drei Aufnahmen, eine Übersicht vom ganzen Fahrzeug, eine Seitenansicht und eine Detailaufnahme vom Kennzeichen. Eines machen die blau-grünen Säulen nicht: Sie überwachen nicht die Geschwindigkeit. Darauf weist Toll Collect ausdrücklich hin. An den Säulen wird auch keine Maut kassiert. Sie haben eine reine Kontrollfunktion.

Neue App für die Maut

Die erfassten Bilder werden dann mit den Daten im Rechenzentrum von Toll Collect verglichen. Dort sind alle Lkws gespeichert, für die Maut bezahlt ist. Kommt dann das Signal „Okay, Maut bezahlt“, löscht die Säule die Bilder sofort wieder. Hat der Fahrer aber keine Maut bezahlt, bekommt sein Unternehmen eine Rechnung.

Für viele Lkw-Fahrer ist der Umgang mit der Maut schon vertraut. Auf den deutschen Autobahnen wird diese schon seit Jahren kassiert Aber Toll Collect rechnet mit bundesweit rund 30 000 Unternehmen, die bisher keine Maut bezahlen mussten, weil sie nur im Nahverkehr unterwegs sind und keine Autobahnen nutzen, die aber künftig von der Bundesstraßenmaut betroffen sein werden. Sie müssen sich jetzt damit befassen, ob sie mautpflichtig sind und welches Verfahren sie dafür nutzen wollen. Es gibt dafür verschiedene Möglichkeiten. Viele Lkws haben bereits ein eigenes Mautgerät im Fahrzeug. Wer aber neu in die Mautpflicht kommt, für den gibt es kostengünstigere Verfahren. Die Fahrer können auch mit dem Handy oder einem PC ihre Fahrten buchen. Dafür hat Toll Collect im Februar eine neue App bereitgestellt.

