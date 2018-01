Die Axt im Walde Für den Bau von Einfamilienhäusern sollen in Wilsdruff ein Wald gerodet und 15 Stück Damwild erschossen werden.

Die Anwohner fühlen sich von der Stadtverwaltung ignoriert und protestieren. © Karl-Ludwig Oberthür

Wilsdruff. Es ist ein kleines Naturparadies: Auf dem Gelände einer ehemaligen Baumschule in Wilsdruff ist seit den 1990er-Jahren ein Wäldchen gewachsen, der Pächter des Areals hält hier 15 Stück Damwild, Kindergartengruppen schauen gern vorbei. Mit dieser Idylle soll jetzt Schluss sein, der Wald soll gerodet, das Damwild erschossen werden. Hintergrund ist ein jahrelanger Streit um ein geplantes Wohngebiet.

Der Damwild-Halter ist aufgefordert, bis zur kommenden Woche das von ihm gepachtete Grundstück zu räumen, um eine Baumfällung zu ermöglichen.

Es soll Platz geschaffen werden für ein vier Hektar großes Baugebiet. Für das Areal, das sich teils in städtischer Hand, teils in Privatbesitz befindet, existiert zwar ein Bebauungsplan, dennoch ärgert die Anwohner das Vorgehen des Rathauses gewaltig. Sie kritisieren vor allem die für die kommende Woche geplante Rodung auf der Ex-Baumschulfläche. Seit der Insolvenz des Betriebes Anfang der 1990er-Jahre wächst hier das Wäldchen, das nun den Kettensägen zum Opfer fallen soll. „Wir fordern eine intensive Umweltprüfung vor Ort und nicht nur am Schreibtisch. Hier hat sich ein Wald mit einem eigenen Ökosystem entwickelt, in dem Fledermaus, Hase, Storch und Eule heimisch sind“, sagt Wolfgang Walter, der in der Nachbarschaft wohnt. „Geht die Fläche verloren, ist dies ein großer Verlust für Wilsdruff. Eine Aufforstung außerhalb der Stadt kann das nicht ersetzen.“

Die bevorstehende Rodung des Waldes trifft Damwildhalter André Oehme besonders hart. Seine Tiere stehen auf einer Fläche, die sich in privater Hand befindet. „Ich habe am Dienstag vor Weihnachten von der Besitzerin die Aufforderung erhalten, das Grundstück innerhalb weniger Wochen zu räumen, damit die Bäume gefällt werden können. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als die teils trächtigen Tiere erschießen zu lassen. Wäre ich rechtzeitig informiert worden, hätte ich ein anderes Grundstück pachten können und nicht radikal schlachten müssen“, erklärt Oehme.

In der Wilsdruffer Stadtverwaltung schätzt man die Situation am Birkenhainer Weg gänzlich anders ein. Bauamtsleiter André Börner verweist unter anderem darauf, dass schon seit 1997 ein rechtskräftiger Bebauungsplan für das Gebiet besteht. Darüber hinaus habe die Baumschule vor der Insolvenz die heutige Waldfläche als Ackerland gepachtet und sei verpflichtet gewesen, die Fläche als Ackerland zurückzugeben, was nicht geschehen sei.

Bauamtsleiter Börner verweist auch auf die hohe Nachfrage nach Grundstücken. Derzeit lägen in der Stadtverwaltung rund 60 Interessenbekundungen für Bauland in Wilsdruff vor. Man sei froh, dass nach 20 Jahren ein privater Investor gefunden sei, der die Fläche erschließe und nicht die Stadt das finanzielle Risiko tragen müsse.

