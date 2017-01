Aus dem Gerichtssaal Die Autos vom Ex entsorgt Ein Mann will einen Autohandel aufmachen. Doch plötzlich sind die zwölf Fahrzeuge weg. Wurden sie unterschlagen?

Wie hier auf dem Schrottplatz landeten zwölf Autos eines Mannes. Seine Ex hatte sie ohne dessen Wissen entsorgt und ist nun wegen Unterschlagung angeklagt. © Uwe Soeder

Das Ganze sieht auf den ersten Blick wie die Rache einer Frau nach einer in die Brüche gegangenen Beziehung aus. Und bringt die 51-jährige Radebeulerin wegen Unterschlagung auf die Anklagebank. Der Vorwurf: Sie soll zwölf Fahrzeuge – zehn Alfa Romeo, einen Fiat und einen Rover – die ihrem Ex-Freund gehörten und auf ihrem Grundstück lagerten, ohne dessen Wissen verkauft beziehungsweise entsorgt haben. Der Wert jedes einzelnen Fahrzeuges wird mit 500 Euro angegeben. Außerdem soll die Frau ein Motorrad des Mannes bei Ebay zum Verkauf angeboten haben.

Tatsächlich ist ein Beziehungsstreit der Hintergrund, doch vor Gericht stellt sich alles ein wenig anders da. Der Mann, den die Angeklagte seit mehr als zehn Jahren kennt, wollte einen Autohandel aufbauen. Dabei habe er sie überredet, vorläufig ein paar Autos auf ihrem Grundstück abstellen zu dürfen. Lange sollten sie nicht stehen auf der nicht asphaltierten Fläche, einer Obstwiese. Doch aus dem kurzfristigen Abstellen wurden Jahre. „Ich habe ihn mehrfach aufgefordert, die Autos abzuholen. Er versprach das immer, aber es wurde nie“, sagt die Angeklagte. Er habe sie immer vertröstet, sagte, er müsse erst noch Platz in seinem Autohaus schaffen. 2012 schließlich brach der Kontakt zwischen beiden ab. Dies habe auch daran gelegen, dass der Mann immer wieder seinen Wohnsitz gewechselt habe. Mal habe er bei seiner Frau gewohnt, sich mal in Bayern aufgehalten, mal konnte er nicht anrufen, weil er angeblich in einem „Funkloch“ war.

Sie habe die Fahrzeuge loswerden wollen, weil sie nicht wusste, ob Öl oder andere Betriebsstoffe ausliefen. „Die Autos rosteten vor sich hin, drohten in den Boden einzuwachsen. Ich wusste mir keine andere Möglichkeit, als sie von einem Entsorgungsunternehmen abholen und verschrotten zu lassen“, sagt die Frau. Eine schriftliche Vereinbarung, die Fahrzeuge auf ihrem Grundstück abzustellen, gab es nicht. „Er hat meine Zwangslage ausgenutzt“, sagt die Frau.

Die Entsorgung sei für sie eine Nullrechnung gewesen. Die Autos hätten insgesamt einen Schrottwert von 700 Euro gehabt, die Entsorgung habe 500 Euro gekostet. Geld habe sie aber keines gesehen. „Ich habe der Firma weder etwas gezahlt, noch Geld von ihr bekommen“, sagt die Frau. Sie ist einfach nur froh, dass die Schrotthaufen endlich weg sind. Sie gibt zu, das Motorrad bei Ebay angeboten zu haben. „Es war ein Unfallmotorrad, nur noch ein Haufen Schrott. Das war die bequemste Möglichkeit, es loszuwerden“, sagt sie. Als der Mann das Motorrad bei Ebay sah, sei er zu ihr gekommen, habe sie mit einer Pistole bedroht und das Motorrad abgeholt.

Zur Verhandlung erscheint der Mann nicht. Kurz zuvor hatte er im Gericht angerufen, dass er einen Hexenschuss habe und zum Arzt gehen müsse.

Auch wenn der Zeuge erschienen wäre, würde es wohl schwierig mit einem Urteil. Es stünde wohl Aussage gegen Aussage. Das Gericht entscheidet deshalb, das Verfahren wegen geringer Schuld ohne Auflagen einzustellen. Auch die Kosten der Angeklagten trägt die Staatskasse.

Für einen Freispruch reicht es nicht. Dazu hätten alle Beweismittel ausgeschöpft werden müssen, also auch der Zeuge gehört werden, erklärt der Richter. Die Einstellung ohne Auflagen kommt jedoch im Grunde einem Freispruch gleich.

