Die Autos rollen wieder zwischen Bretnig und Ohorn Lange hat der Bau der 3,5 Kilometer langen Straße gedauert. Nun ist er geschafft.

Kommunalpolitiker und Bauleute ließen es sich am Freitagmittag nicht nehmen und schnitten zur Freigabe der Straße zwischen Ohorn und Bretnig-Hauswalde ein Band durch. © Jonny Linke

Die Sperrschilder standen gestern Morgen noch. Eine Mutti mit Kind war trotzdem schon per Rad auf dem neuen Radweg an der ebenso neuen Kreisstraße zwischen der Buschmühle und Ohorn unterwegs. An der Böschung kurz vor dem Ohorner Ortseingang bewegten die Bagger noch Erdberge.

Seit Freitagmittag können Kraftfahrer endlich wieder die Verbindungsstraße zwischen Ohorn und Bretnig-Hauswalde benutzen. Knapp fünf Jahre hat der Bau der letzten drei Straßenbauabschnitte gedauert.

Begonnen wurde das Projekt vor 15 Jahren. Entstanden ist eine komplett neue Verbindungsstraße zwischen den Orten samt Radweg. Dass es bis zur Fertigstellung einmal so lang dauert, hätte vor 15 Jahren niemand vorhersagen können. Doch nur der erste von vier Bauabschnitten liegt so weit zurück. Die restlichen drei Bauabschnitte bis zum Abschluss verteilten sich auf die vergangenen fünf Jahre. Die lange Bauzeit für das 3 442 Meter lange und 5,5 Meter breite Bauvorhaben hatte für reichlich Zündstoff gesorgt.

Radweg auf Wunsch der Gemeinden

Noch zu gut sind die Bilder in Erinnerung, wie eine neue „Fahrbahn“ quer über die neben der Straße liegenden Wiesen vorbei an Baumaschinen führte. Hunderte Besucher der sommerlichen Badezeit nutzten damals die teils abenteuerliche Möglichkeit, so zum kühlen Nass im Naturbad oder nach Ohorn zu kommen. Doch dieser Zustand gehört der Vergangenheit an. Mit einem Investitionsvolumen von 2,5 Millionen Euro konnte das Bauprojekt gestemmt werden. 75 Prozent der Summe steuerte der Freistaat Sachsen als Fördermittel bei. Dafür wurde der komplette Unterbau auf der 3,5 Kilometer langen Straße erneuert. Ebenfalls in diesem Zuge wurden Regenwasserkanäle neu verlegt. Auf Wunsch der Gemeinden Ohorn und Bretnig-Hauswalde wurden zur Verkehrssicherheit für Radler und Fußgänger – auch für die Gäste des Naturbades Buschmühle – ein Radweg und innerörtlich ein Fußweg angelegt. „Mit dem Rad- und Fußweg können wir auch die Schulwegsicherheit gewährleisten“, so die Bürgermeisterin von Bretnig-Hauswalde, Katrin Liebmann. Auch wurden die Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel in die neue Fahrbahn eingebunden.

Dass die Freigabe der Straße noch im September erfolgte, sei einzig und allein den beteiligten Baufirmen zu verdanken. Geplant war eigentlich ein späterer Termin, welcher aber durch gute Zusammenarbeit unter den Firmen auf den Freitag vorgezogen werden konnte.

Angst vor Raserei

In die Freude über die neue Straße mischt sich bei einigen Anwohnern und in der Gemeinde Ohorn auch eine gewisse Skepsis. Mit dem neuen Asphalt, erkenne man jetzt schon ein „Raserpotenzial“, heißt es. Nun hoffe man, dass der Landkreis auch alle Maßnahmen unternimmt, um die Anwohner und den kurz nach Ortseingang folgenden Hort in Ohorn zu schützen. Am Eröffnungsfreitag war zumindest eine mobile Messanlage am Ortseingang Ohorn zu sehen, welche die gefahrene Geschwindigkeit dem Fahrer signalisierte. Ob das alleine helfen wird, bleibt abzuwarten.

