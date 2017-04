„Die Automeile hilft den Händlern“ Das Fest soll mehr sein als eine Werbeveranstaltung für Kfz-Händler, sagt Mitorganisator Andree Schittko.

Mazda-Verkäuferin Nicole Borstnitz beriet zur Automeile 2016 Dutzende Kunden. Keine Frage: Während der Veranstaltung geht es auch um den Traum vom Neuwagen – aber eben nicht nur.

Andree Schittko gehört zum Organisations-Komitee des Handels- und Gewerbevereins, der die Automeile organisiert.

Die Automeile zählt ohne Zweifel zu den Jahreshöhepunkten in der Stadt. Jedes Jahr aufs Neue schlendern an diesem Tag Tausende Besucher über den Riesaer Boulevard. Am Sonnabend, 6. Mai, wird das Fest um 9 Uhr mit einem Festumzug eröffnet. Die SZ hat im Vorfeld mit Mitorganisator Andree Schittko vom Handels- und Gewerbeverein Riesa (HGV) über die Veranstaltung gesprochen.

Herr Schittko, in den vergangenen Jahren hatte die Automeile immer ein spezielles Motto. In diesem Jahr lautet der Titel einfach nur: „... und was bewegt Dich!“ Das ist ziemlich weit gefasst.

Richtig, und das hat vor allem einen Grund: Wir sind – anders als das bei vergleichbaren Veranstaltungen in Meißen oder Großenhain der Fall ist – bestrebt, die Automeile immer mehr zum Familienfest auszubauen. Das spiegelt sich auch darin wieder, dass wir zum Beispiel die Hüpfburgen am Rathausplatz aufstellen, sich verschiedene Vereine präsentieren und die Händler Programme auf die Beine stellen, bis hin zur Modenschau.

Aber der Schwerpunkt bleibt doch alles, das mit motorisierten Fahrzeugen zu tun hat?

Wir wollen natürlich den Charakter der Automeile erhalten. Auch in diesem Jahr haben sich wieder 16 Autohäuser angemeldet, die ihre Neuerungen präsentieren.

Im vergangenen Jahr konnte unter anderem ein McLaren-Sportwagen bewundert werden. Welche Höhepunkte erwarten die Besucher diesmal?

Einen Rennwagen zum Anfassen wird es auch in diesem Jahr geben: einen Porsche GT 3, den die Quadvermietung Krauspe vorstellt. Die Fahrradgeschäfte werden ihre Zweiräder zeigen. Und neben den Autohäusern sind 25 weitere Aussteller vertreten. Das ist ein breites Spektrum, vom Reifen über Lackierungen bis zu Versicherungen ist alles dabei.

Der Großenhainer Autofrühling musste zuletzt einen Rückschlag verkraften, viele Aussteller aus dem Vorjahr hatten 2017 einen Rückzieher gemacht. Wie wollen Sie verhindern, dass das in Riesa auch passiert?

Auch für uns ist es jedes Jahr aufs Neue ein Kampf. Wir haben ja den Anspruch, die gesamte Hauptstraße zu beleben, vom Puschkinplatz bis zum Rathausplatz. Das ist eine lange Strecke! Das funktioniert nur, wenn man den Autohäusern kontinuierlich gute Angebote macht. Aber auch darüber hinaus muss man immer dranbleiben und ganz aktiv neue Aussteller akquirieren. Die Herausforderung ist es, die Veranstaltung für die Teilnehmer finanziell stemmbar zu machen und am Ende trotzdem eine schwarze Null stehen zu haben. Das haben wir in den 22 Jahren immer geschafft.

Erfahrungsgemäß beginnt ja die Planung für die nächste Veranstaltungen, sobald die vorherige beendet ist. Ist das auch bei der Automeile so?

Ja. Nach jeder Automeile widmen wir uns erst einmal einer Analyse. Da sind wir auch immer sehr dankbar für Hinweise aus der Bevölkerung.

Welche Hinweise gab es denn im vergangenen Jahr?

Neben dem Lob ist mir der kritische Ansatz wichtig. Das bringt eine Sache voran. Es gab zum Beispiel den Wunsch, eine zweite Veranstaltungsfläche einzurichten. Die wird es nun vor dem Commerzbank-Gebäude geben. Andere Besucher hatten sich mehr Papierkörbe und Sitzmöglichkeiten gewünscht. Deshalb haben wir die Gastronomen verpflichtet, zusätzliche Müllbehälter bereitzustellen und ihnen die Möglichkeit gegeben, an den Ständen Tische und Stühle bereitzustellen.

Die Hauptstraße ist zur Automeile ja so voll wie sonst beinahe nie. Aber profitieren denn die dort ansässigen Einzelhändler überhaupt davon?

Jeder hat die Möglichkeit, den Kundenstrom zu sich zu holen. Wir fragen die Händler deshalb im Vorfeld: Wollt ihr euch präsentieren?

Und dafür kassiert der HGV dann Standgebühren?

Nein, die müssen nichts bezahlen. Das Sondernutzungsrecht der Stadt wird an diesem Tag ausgesetzt. Das ist mir ganz wichtig: Es gibt keine Automeile um der Automeile Willen. Die Händler sollen die Gelegenheit haben, sich zu zeigen und ein Geschäft zu machen. Aber das setzt voraus, dass sie sich aktiv beteiligen. Pro Optik bietet zum Beispiel Hör- und Sehtests an. Da ist von 9 bis 17 Uhr jemand vor Ort. Es bringt doch nichts, wenn jemand einen Platz anmietet und dann wie üblich am Sonnabendmittag um 12 Uhr sein Geschäft abschließt.

Im SZ-Interview hat ein Experte kürzlich gesagt, zur Belebung der Innenstadt brauche es mehr Veranstaltungen wie die Automeile. Vielleicht könnte man noch eine zweite Veranstaltung im Herbst ins Leben rufen?

Ja „man“ könnte... Die Organisation solcher Maßnahmen hängt immer von Personen ab, die das durchziehen. Das Wünschen ist die eine Seite, das Tun die andere. Wir brauchen nicht nur Quatscher, sondern Macher. Meine Frau fragt auch ab und zu: Warum tust Du Dir das noch an?

Und, was antworten Sie dann auf diese Frage?

Ach, der schönste Lohn ist doch der Tag, an dem die Automeile stattfindet. Wenn ich mich dann zurücklehnen kann und die Hauptstraße entlanglaufe – und sehe: Die Leute sind zufrieden und fröhlich.

Das Gespräch führte Stefan Lehmann.

