Die Aussage des Dealers Ein Drogenhändler bezichtigt einen Bannewitzer, sein Kunde gewesen zu sein. Er streitet das ab. Nun wurde das Urteil gefällt.

Der Kunde eines Dealers aus Rippien stand nun vor Gericht. Auf dieser Straße zwischen Seyde und Schönfeld erwischten Zollbeamte im Dezember 2015 einen Drogenkurier. © SZ/Stephan Klingbeil

Wie glaubhaft sind die Aussagen eines zehnfach vorbestraften Drogenhändlers, der aus der Untersuchungshaft entlassen werden möchte? An dieser Frage schieden sich die Geister bei dem Prozess am Amtsgericht Dippoldiswalde gegen einen 42-jährigen Kunden des Dealers. Dieser ging nun nach drei Verhandlungstagen zu Ende. Der Industriekaufmann aus Bannewitz soll zwischen Januar und Dezember 2015 in der Wohnung des Dealers im Bannewitzer Ortsteil Rippien in 110 Fällen Päckchen mit Drogen erworben haben (SZ berichtete). Der angeklagte Deutsche habe obendrein Ende November 2015 eine größere Menge Marihuana bei dem Dealer bestellt. Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft geht indes davon aus, dass er 180 Gramm Marihuana bestellt hat – und beruft sich dabei auf Aussagen des Dealers. Der 28-Jährige war Anfang Dezember 2015 verhaftet worden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden sich dort Hinweise auf Drogenkonsum und -handel.

Vor der Festnahme des Rippieners, der inzwischen in Freital lebt, war dessen Drogenkurier nahe der Grenze zu Tschechien erwischt worden. Das war am 1. Dezember 2015. Die Zollbeamten kontrollierten den damals noch als Wachmann im Asylheim Schmiedeberg tätigen 26-Jährigen auf der Straße zwischen Seyde und Schönfeld. Bei dem Altenberger wurden rund zehn Gramm Crystal und 60 Gramm Marihuana gefunden. Die Bestellung über 180 Gramm Marihuana hätte er nicht erfüllen können, sagt er. Mehr gab es bei den vietnamesischen Händlern nicht. Für die Anklage ist jedoch unerheblich, ob tatsächlich nur 60 statt 180 Gramm Marihuana geschmuggelt wurden. Eine Strafe beziehe sich stets auf die bestellte Menge, die im Raum steht.

Während der Drogenhändler aus Rippien wegen seines noch offenen Verfahrens vor dem Dippser Gericht schwieg, packte der schon zu einer Bewährungsstrafe verurteilte Kurier aus. Die Übergabe fand meist in der Wohnung des Dealers statt.

Mehrmals seien die Kunden auch vor Ort gewesen. 50 Euro hätten sie für ein Gramm Crystal gezahlt, fast dreimal mehr, als es beim Einkauf in Tschechien gekostet habe. An den nun in Dippoldiswalde angeklagten 42-Jährigen konnte sich der Kurier nicht erinnern. Zwei weitere Bannewitzer, die der Dealer bei seiner – gescheiterten – Haftprüfung Ende Dezember 2015 als Kunden nannte, kennen den wegen Diebstahls vorbestraften 42-Jährigen zwar. Doch dass er mit Drogen zu hätte, wüssten sie nicht.

Beide Männer wurden früher schon zu Bewährungsstrafen verurteilt, weil sie mit Crystal erwischt worden waren. Bei Wohnungsdurchsuchungen im Februar in Bannewitz fanden Ermittler jedoch wenig: Bei dem einen nichts, bei dem anderen 0,3 Gramm Crystal und Drogenutensilien. Prozesse gegen die zwei Männer stehen aus. Die Durchsuchungen fanden allerdings erst mehr als fünf Wochen nach den Aussagen des Dealers statt. Solche Verzögerungen seien angesichts vieler anderer Aufgaben nicht ungewöhnlich, sagte ein Ermittler. Das Gericht hielt es so für möglich, dass die drei Bannewitzer Zeit gehabt hätten, Drogen aus ihren Wohnungen zu schaffen.

Anders als die Verteidigung, die auf Freispruch plädierte, hält das Gericht die Angaben des Dealers für glaubhaft, der bei seiner Haftprüfung und auch danach exakt die drei Bannewitzer als Kunden bezeichnet hatte. Es blieb aber unter der Forderung des Staatsanwalts, der anderthalb Jahre Haft auf Bewährung für angemessen hielt. Der Angeklagte wurde so zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt und muss zudem als Auflage 600 Euro an einen gemeinnützigen Verein zahlen. Das Urteil ist aber nicht rechtskräftig. „Ich gehe in Berufung“, sagte der 42-Jährige der SZ.

