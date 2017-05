Die Armeeführerin Die Kunsthistorikerin Jaana Klumpp bezieht mit der Terrakottaarmee Stellung in Dresden. Eine logistische Meisterleistung.

Jaana Klumpp reist nicht gerade mit leichtem Gepäck durch die Lande. © Sven Ellger

Der Ewige Kaiser steht schon bereit. Stolz und überlebensgroß grüßt Qin Shi Huang Di aus seiner Vitrine am Eingang der Ausstellung, für die in diesen Tagen eine ganze Armee nach Dresden verfrachtet wird. Zwölf Lastwagen und drei Seefrachtcontainer transportieren das wertvolle Gut: die weltberühmte Terrakottaarmee, Unesco-Weltkulturerbe, das „8. Weltwunder“, die größte archäologische Entdeckung des 20. Jahrhunderts.

Auch wenn keine der Figuren hier original ist, legt Kuratorin Jaana Klumpp großen Wert darauf, dass es sich nicht um irgendwelche billigen Repliken handelt, die man sich auch im Baumarkt für den eigenen Vorgarten kaufen kann. „Diese originalgetreuen Nachbildungen sind selbst Kunstwerke und wurden wie die Originale in Werkstätten in Xi‘an geschaffen, dem Ort, an dem 1974 die Terrakottaarmee zufällig durch Bauern entdeckt wurde“, sagt die 34-jährige Kunsthistorikerin. Die gesamte Grabanlage im Zentrum Chinas umfasst wahnwitzige 56 Quadratkilometer. Die Kammern mit der Terrakottaarmee sind davon nur ein kleiner Teil. Die Mehrzahl der Krieger ist bislang noch gar nicht ausgegraben worden, weil die Experten auf die Entwicklung besserer Konservierungsverfahren hoffen.

Jede der Tonfiguren in der Ausstellung wiegt zwischen 100 und 150 Kilogramm. „Zum Glück fallen sie deswegen auch nicht so schnell um“, sagt Jaana Klumpp, die bei den Umzügen dennoch schon den einen oder anderen abgebrochenen Kriegerarm zu beklagen hatte. Die nächste Nachbestellung in China läuft gerade. Diesmal ist aber bislang alles heil geblieben. Die Schau kommt direkt aus Lüttich in Belgien und wird nun ab Freitag bis zum 17. September auf dem Gelände der Dresdner Zeitenströmung zu bestaunen sein.

Elf Tage lang kümmern sich etwa 20 Mitarbeiter um den Aufbau in der rund 1 400 Quadratmeter großen Halle. Noch läuft die Kuratorin hier durch eine Baustelle mit zum Teil leeren Vitrinen und Gabelstaplern. Beim Rundgang bittet Jaana Klumpp daher um absolute Vorsicht. „Nicht die Terrakottaarmee alleine, sondern sämtliche Funde aus der Grabanlage sind in ihrer archäologischen, kunst- und kulturhistorischen Bedeutung nicht hoch genug einzuschätzen“, schwärmt sie. Besucher würden durch die insgesamt 150 Exponate in die Zeit vor über 2 200 Jahren zurückversetzt. Neben den Figuren sind auch Waffen, Rüstungen, Bronzegespanne und ein Streitwagen zu sehen. Filme in Endlosschleife zeigen Bilder vom Fundort in China und der Rekonstruktion der nach dem Ausgraben in bis zu 200 Scherben zerbrochenen Figuren.

Zusammengesetzt werden muss für die Schau in Dresden nun zwar nichts mehr, aber dennoch haben die Kuratorin und ihr Team noch jede Menge zu tun, bis sich am Freitag erstmals die Tore für die Besucher öffnen können. Vor allem an der Beleuchtung und der Beschilderung der Exponate wird noch gearbeitet, während die Terrakottakrieger mit ihren finsteren Gesichtern schon regungslos in Reih und Glied auf ihren Plätzen zwischen den Felsen aus Styropor verharren.

Die Terrakottaarmee & das Vermächtnis des Ewigen Kaisers:

12. Mai bis 17. September in der Zeitenströmung, Königsbrücker Straße 96

Geöffnet Mi bis So 10-18 Uhr Eintritt: Erwachsene 15 Euro, Kinder 9 Euro, erm. 12 Euro.

zur Startseite