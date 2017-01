Die arme Braut Schönteichen und Kamenz sprechen über Zuneigung und sogar Hochzeit. Sechs Argumente für und gegen eine Ehe.

Schönteichen weist auf Kamenz. Und umgedreht. Die Gemeinde denkt über eine Fusion mit der Nachbarstadt nach. Dann müsste allerdings die Kamenzer Straße in Liebenau einen neuen Namen bekommen. Denn eine Kamenzer Straße in Kamenz wäre schon etwas Ungewöhnliches.Foto: © Matthias Schumann

Ein Bürger brachte es bei der Einwohnerversammlung in Biehla jetzt auf den Punkt. „Was bringt Kamenz eigentlich dazu, eine so arme Braut wie Schönteichen zu heiraten?“ Die Schönteichener waren eingeladen, um ihre Meinung zu einer möglichen Fusion mit Kamenz zu sagen. Die Resonanz zeigte, dass das Thema bewegt. Der Kulturraum in Biehla war schon am Montag voll besetzt. Die Gemeinde hatte aber noch zu weiteren Terminen eingeladen. Das Treffen in Brauna fand am Dienstag statt und am Mittwoch ist ein Austausch in Cunnersdorf geplant. Die Diskussion zeigt: Es gibt sowohl Argumente für eine Ehe als auch Dinge, die dagegen sprechen. Die SZ stellt eine Auswahl vor.

Argument 1: Schönteichen ist in einer schwierigen Situation. Die Gemeinde hat zwar keine Schulden mehr, aber trotzdem kein Geld für Investitionen. Die Grundschule in Brauna muss saniert werden und die Löschwasserversorgung verbessert. Die Gemeinde hat errechnet, dass insgesamt zwei Millionen Euro für nötige Investitionen fehlen. Diese hohe Summe könnte Schönteichen nicht mit einem neuen Kredit begleichen. Kamenz hat andere Möglichkeiten. Der Kamenzer Oberbürgermeister Roland Dantz machte auch schon deutlich, dass ihm die Erhaltung von Schulen, Kitas und Straßen wichtig ist. Das macht Hoffnung für die Sanierung der Schule in Brauna im Falle einer Eingemeindung.

Argument 2: Die Fusion könnte sich nicht nur für Schönteichen, sondern auch für Kamenz rechnen. Die große Kreisstadt würde mit Schönteichen auf 17 000 Einwohner wachsen. Das bedeutet, dass sie auch eine deutlich höhere Schlüsselzuweisung bekäme. 4,6 Millionen Euro würden ihr zustehen. Das ist mehr als beide Gemeinden zurzeit zusammen bekommen und bedeutet selbst nach dem Abzug der ebenfalls höheren Kreisumlage noch ein Plus von 350 000 Euro im Jahr. Das Geld fließt in den allgemeinen Haushalt der Stadt und kann damit auch für Belange von Kamenz verwendet werden.

Argument 3: Die Eingemeindung hätte für Schönteichen aber auch einen Nachteil. Die Dörfer könnten nicht mehr selbst entscheiden, was mit ihrem Geld auf ihrem Gemeindegebiet gemacht wird. Es können zwar Ortschaftsräte gebildet werden, doch diese haben nicht denselben Einfluss wie ein Gemeinderat. Die Entscheidungen werden dann in Kamenz gefällt. „Wir wohnen hier alle im Dörflichen“, sagt ein Schönteichener. „Die Leute aus der Stadt haben andere Ansichten.“

Argument 4: Die Gemeinde Schönteichen ist schon seit 18 Jahren in einer Verwaltungsgemeinschaft mit Kamenz. Die Schönteichener haben sich deshalb daran gewöhnt, dass die Verwaltung von Kamenz bereits viel erledigt. Oberbürgermeister Roland Dantz spricht schon von einer Art Zuneigung. Die Kamenzer zahlen auch nicht höhere Steuern als die Schönteichener. „Die Hebesätze sind gleich hoch“, sagt Bürgermeister Maik Weise (CDU). Die Eltern von Schönteichen müssten nach einer Fusion zudem erst einmal keine höheren Gebühren befürchten, eher im Gegenteil. Ein Neun-Stunden-Platz in der Krippe kostet in Schönteichen für das erste Kind zurzeit 204 Euro. Kamenzer Eltern zahlen für dieselbe Leistung 189 Euro. Nach einer Fusion müssten die verschiedenen Beiträge zügig angeglichen werden.

Argument 5: Die Gemeinde schiebt schon seit Jahren einige Probleme vor sich her. Das Strittigste ist wohl das Abwasser. Schönteichen ist die einzige Gemeinde in der Region, die bisher noch keine Gebühren für ihre Abwasseraufwendungen eintreibt. Damit verstößt Schönteichen seit Jahren gegen das Gesetz. Eine Fusion mit Kamenz würde daran erst einmal an sich nichts ändern. Oberbürgermeister Roland Dantz hat aber bereits angekündigt, dass im Fall der Eingemeindung eine Lösung gefunden werden muss.

Argument 6: Die Gemeinde will sich Zeit für die Entscheidung nehmen, ist aber in Zeitnot. Denn schon in diesem Jahr kann Schönteichen nur durch einen Griff in die Sparbüchse alle alltäglichen Kosten bestreiten. Ganz abgesehen davon, dass die Gemeinde auch kein Geld für künftige Investitionen sparen kann. Das macht nicht unbedingt Hoffnung für die Zukunft. Der Gemeinderat soll daher schnell entscheiden, heißt es. Manche fordern vorher eine Art Bürgerbefragung. Die nächsten Schritte wird der Gemeinderat in der nächsten Sitzung besprechen.

