„Die Arbeitslosigkeit wird sinken“ Die Arbeitsagentur Riesa hat eine neue Chefin. Die SZ hat sie zu den Aussichten, zur B 169 und zu Asylbewerbern befragt.

Das Chefbüro im markanten Gebäude der Arbeitsagentur Riesa hat jetzt eine Frau als Nutzerin: Dort ist zum 1. März Petra Schlüter als neue Vorsitzende der Geschäftsführung eingezogen. Die 50-Jährige lebt mit Mann und zwei schulpflichtigen Kindern in Limbach-Oberfrohna und pendelt täglich zur Arbeit nach Riesa. © Sebastian Schultz

Rathaus und Klosterkirche aus Riesa, Albrechtsburg und Dom aus Meißen: Die beiden Aquarelle an der Wand stammen noch von ihrem Vorgänger Steffen Leonhardi. Petra Schlüter hat sich auch schon ein eigenes Bild mitgebracht – eine Collage von Luftaufnahmen Wiener Dächer. „Ich mag ungewöhnliche Perspektiven“, sagt die neue Chefin der Arbeitsagentur Riesa. Die 50-Jährige leitet jetzt die Behörde mit 100 Mitarbeitern, die für das Gebiet des Landkreises Meißen zuständig ist. Ihr Wien-Bild hat sie noch nicht aufgehängt – aber sich schon Zeit für die SZ genommen.

Frau Schlüter, von Ihrem Büro aus haben Sie einen Blick auf das Feralpi-Stahlwerk. Wie steht es aus Ihrer Sicht um die Wirtschaft im Landkreis?

Wir haben eine deutlich zweigeteilte Region: Auf der einen Seite steht der Raum Radebeul, der von seiner Dresden-Nähe und den dort ansässigen Firmen profitiert. Auf der anderen Seite die Region Meißen, Großenhain und Riesa mit überwiegend klein- und mittelständischen Unternehmen sowie ländlichen Strukturen. Den Unterschied sehen wir auch deutlich bei den Arbeitslosenzahlen.

Sie waren bislang in der Regionaldirektion der Bundesagentur für ganz Sachsen zuständig. Was fällt auf, wenn man von außen auf den Landkreis schaut?

Der Strukturwandel ist nach wie vor ein Thema für die Agentur für Arbeit Riesa. Am Kreis Meißen fällt auf, wie stark das verarbeitende Gewerbe ist – deutlich stärker als im Sachsen-Durchschnitt. Während im Kreis Meißen rund 26 Prozent der Arbeitsplätze zum verarbeitenden Gewerbe zählen, sind es sachsenweit nur 20 Prozent.

Hängt das nur am Raum Riesa – mit Stahlwerk, Ölwerk, Wacker-Chemie?

Nein! Man unterschätzt die Region Meißen und Großenhain, was die Industrie angeht. In Klipphausen beispielsweise wird der Platz für Gewerbebetriebe knapp.

Das dürfte wohl vor allem an der Autobahnnähe liegen ...

Ja. Das Thema Logistik und Verkehrswege ist enorm wichtig – auch der Ausbau der B 169 für die Region Riesa. Das liegt auf der Hand. Beim Hafen habe ich allerdings gestaunt. Ich war verblüfft, wie groß der Hafen ist! Man sieht ja auf der Elbe viel seltener Frachtschiffe fahren, als auf dem Rhein. Ich habe knapp drei Jahre in Bonn gelebt, da war viel mehr Verkehr auf dem Fluss. Deswegen habe ich die Berge von Containern am Hafen Riesa nicht erwartet.

Karriere in der Agentur zurück 1 von 3 weiter Petra Schlüter wurde in Hemer im Sauerland geboren. Studiert hat sie an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim. 1988 fing sie als Sachbearbeiterin bei der Arbeitsagentur in Iserlohn an. Zuständig war sie in den knapp 30Jahren bei der Arbeitsagentur für alles Mögliche: vom Kurzarbeitergeld bis zur internationalen Vermittlung von Künstlern und Ärzten. Nach Sachsen hat sie sich 2005 beworben, dort war sie Bereichsleiterin in der Regionaldirektion Chemnitz und Geschäftsführerin in der Agentur Zwickau. Seit März ist sie Chefin in Riesa.

Der Hafenbetreiber transportiert ja auch viele Güter per Lkw und Schiene ...

Deshalb ist der Standort für die Wirtschaft in der Region wichtig, auch wenn der Hafen selbst nur eine überschaubare Anzahl Arbeitsplätze bietet.

Wo sehen Sie – neben der Verkehrsanbindung– die Herausforderungen für die Region?

Ganz klar bei der Demografie. Außer Dresden und Leipzig verlieren alle sächsischen Regionen erwerbsfähige Einwohner, das trifft nicht nur Riesa. Görlitz zum Beispiel ist bei dem Thema noch viel schlimmer dran. Dazu kommen die zunehmenden Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt, etwa durch die Digitalisierung. Da stellt sich die Frage: Haben wir genug Menschen, die diese Stellen besetzen können?

Was halten Sie von der Rente mit 70?

Derzeit gilt die Altersgrenze 67, früher war sie bei 65. Entscheidend ist aber, wie lange die Leute tatsächlich arbeiten. Den Renteneintritt auf 70 zu erhöhen nützt nichts, wenn die Leute de facto mit 63 in den Vorruhestand gehen. Entscheidend ist es, für die Leute Möglichkeiten zu finden, die noch arbeiten können und wollen – egal, ob sie 67 oder 69 sind.

Als einen Ihrer Schwerpunkte haben Sie angegeben, Leute in Arbeit bringen zu wollen, die es sehr schwer auf dem Markt haben. Wen meinen Sie damit?

Ich meine Arbeitsuchende, die immer wieder bei uns vorsprechen – weil sich Unternehmen bei Wirtschaftsflauten am schnellsten von ihnen trennen. Das sind oft Menschen ohne Berufsabschluss oder mit einem Handicap, Alleinerziehende, straffällig Gewordene. Speziell diese Menschen wollen wir noch mehr unterstützen. Wichtig ist für uns deshalb ein enger Kontakt zu den Unternehmen – und auch zum Jobcenter des Landkreises.

Der Landkreis will gerade umbauen und seine Verwaltung in Meißen konzentrieren. Die Arbeitsagentur auch?

Nein. Wir werden in der Fläche bleiben. Es gibt keinen Plan, sich von einem der vier Standorte – Riesa, Großenhain, Meißen, Radebeul – zu trennen. Wenn es Umzüge gibt, dann nur innerhalb dieser Städte.

Als zweiten Schwerpunkt haben Sie angegeben, den Übergang von der Schule zum Beruf zu verbessern. Warum?

Eine neutrale Berufsberatung kann gar nicht früh genug beginnen. Ich finde etwa die Idee nach amerikanischem Vorbild nicht schlecht, dass Eltern in Bildungseinrichtungen erzählen, was sie in ihrem Beruf tun – um den Kindern ein realistisches Bild zu vermitteln. Wir als Agentur bieten eine unabhängige Beratung. Wichtig ist es auch, den Jugendlichen die Beschäftigungs- und Verdienstmöglichkeiten in ihrem Wunschberuf zu vermitteln: Reicht etwa ein Job als Pferdepfleger, um eine Familie zu ernähren? Da macht die Arbeitsagentur schon viel – es geht aber noch mehr. Idealerweise zusammen mit dem Jobcenter.

Auf den Arbeitsmarkt wollen nun auch viele Asylbewerber. Etwa am BSZ Riesa hat man die Erfahrung gemacht, dass die jungen Männer lieber Fußballprofi oder Autohändler werden wollen als Mechatroniker oder Zerspanungsmechaniker. Wie sind Ihre Erfahrungen?

Die Motivation der Asylbewerber ist gut. Sie hoffen auf ein Leben, in dem sie sich und ihre Familie mit eigener Arbeit ernähren können. Schwieriger ist es beim Ausbildungsstand: Der ist oft geringer, als wir erwartet haben. Es hapert nicht nur an der Sprache, sondern oft auch an Mathematik oder Allgemeinbildung. Manche stehen etwa auf dem Niveau unserer Klassenstufen 3 oder 4. Das System der Berufsausbildung kennen die meisten nicht – und fragen sich, warum sie noch eine Lehre machen sollen, wenn sie schon fünf Jahre auf dem Bau gearbeitet haben. Das zu vermitteln, ist eine Herausforderung.

Aktuell liegt die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Riesa bei 7,5 Prozent. Wo wird sie in einem Jahr stehen?

Ich tippe auf 7,1 Prozent. Die Wirtschaftsprognosen sind grundsätzlich gut und manch Älterer wird aus demografischen Gründen dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir rechnen in Riesa mit einer stabilen Arbeitsmarktlage. In Radebeul haben wir de facto schon fast Vollbeschäftigung. Das hätte vor 15 Jahren niemand geglaubt.

Das Gespräch führte Christoph Scharf.

