Die Anteilnahme ist riesig Nach fünf hoffnungsvollen Tagen steht es nun fest: Die beiden vermissten Hunde Minny und Popeye aus Böhla sind tot.

Alexander Waltinger und seine Frau Ildiko am sonst verschlossenen Tor ihres Grundstücks in Böhla. Durch dieses könnten ihre Hunde am Freitag verschwunden sein. © Klaus-Dieter Brühl

Das Telefon klingelt ununterbrochen. Freundlich nimmt Alexander Waltinger jedes Gespräch entgegen, wechselt ein paar Worte, antwortet auf Fragen und bedankt sich. Am anderen Ende sind schließlich Menschen, die dem Böhlaer und seiner Frau Ildiko ihr Beileid aussprechen wollen. Aus ganz Sachsen rufen sie an, viele von ihnen kennt Waltinger gar nicht. Manche erkundigen sich nach dem Verbleib der Hunde Minny und Popeye, wie sie bei der Suche nach ihnen helfen können, und sind dann hörbar erschrocken, wenn der 33-jährige Familienvater ihnen letztlich die bittere Nachricht überbringt. Seit Dienstagabend ist es traurige Gewissheit: Die beiden vermissten Tiere sind tot. „Wir können es immer noch nicht fassen und sind sehr traurig“, bekennt Alexander Waltinger.

Fünf Tage hatten er und seine Frau gehofft. Fünf Tage um das Leben ihrer zwei vierbeinigen Lieblinge gebangt. Am Freitag waren der Ridgeback-Mischling Popeye und die reinrassige Deutsche Dogge Minny aus dem Priestewitzer Ortsteil verschwunden. Obgleich das Grundstück zu diesem Zeitpunkt nach eigenem Bekunden komplett verschlossen und eingezäunt gewesen ist, waren die beiden Hunde seitdem einfach weg. Keine Spur, kein Hinweis, kein Lebenszeichen.

Hilfesuchend wandte sich der gebürtige Medinger an die Polizei. Er telefonierte mit sämtlichen Tierheimen sowie Tierärzten der Region, verteilte Zettel und bat über verschiedene Kanäle, die Augen offen zu halten. Auch, wenn niemand die großen, eigentlich unübersehbaren Hunde gesehen hatte, die Resonanz war unerwartet riesig. Allein seine bei Facebook gepostete Suchmeldung wurde über 500 Mal geteilt. „Uns berührt diese riesige Anteilnahme sehr und wir hoffen, dass unsere beiden doch noch wohlbehalten nach Hause zurückkehren“, betonte Alexander Waltinger immer wieder im SZ-Gespräch.

Eine Hoffnung, die am Dienstagmittag jäh zerstört wurde. Mitarbeiter der Bundespolizei waren auf die Veröffentlichungen in der Sächsischen Zeitung aufmerksam geworden und konnten die bereits am Freitagnachmittag in Böhla tot aufgefundene Dogge endlich einem Halter zuordnen. Ein Zug hatte das erst ein Jahr alte Tier von hinten erfasst. Als die Beamten in Böhla eintrafen, waren sie laut Behördensprecher Christian Meinhold indes nicht die einzigen am Unglücksort. Unmittelbar neben der Stelle, an der Minny tödlich verunglückte, habe nämlich ein hellbrauner Hund gesessen. Der Ridgeback-Mischling Popeye hat seinen Freund also offenbar bis zum Schluss nicht allein gelassen. Als sein vierbeiniger Gefährte schon längst nicht mehr am Leben war, hockte der treue Hund noch immer neben den Gleisen. Da er beim Eintreffen der Bundespolizisten sofort weglief, konnte er allerdings nicht eingefangen werden.

Grund genug für Alexander Waltinger und seine Familie, weiter zu hoffen. Doch vergeblich. Der Wunsch, dass Popeye wohlbehalten am Feldrain sitzen möge und vielleicht sogar auf seine Besitzer wartet, erfüllte sich leider nicht. Am Dienstagabend wurde der Ridgeback-Mischling zwar an den Gleisen gefunden. Aber auch er leider tot und augenscheinlich von hinten durch einen Zug erfasst. „Die Hunde kannten die Geräusche der Bahn und hatten deshalb sicherlich zu wenig Scheu davor“, vermutet Alexander Waltinger. So entsetzlich tragisch die Geschichte nun auch ausgegangen sei. Er wäre dennoch froh, jetzt endlich zu wissen, was mit seinen beiden geliebten Tieren geschehen ist.

Nachdem Minny zuerst verunglückt war, kehrte sein treuer Freund Popeye wohl immer wieder zu seinem Fellkumpel zurück. Hungrig, verstört und irgendwann vielleicht ein wenig desorientiert hat auch er die nahende Gefahr auf den Schienen zu spät bemerkt. Ein Jahr lang waren die Hunde ein Herz und eine Seele. Zwei tierische Freunde, so ein bisschen wie die Trickfilmhelden „Susi und Strolch“. Gemeinsam vergnügten sie sich auf dem Böhlaer Dreiseitenhof. Gemeinsam büxten sie in der Vergangenheit aus, so wie vielleicht auch an jenem Freitagvormittag. Keiner wich von der Seite des anderen. Popeye und Minny – gemeinsam bis zum letzten Atemzug.

