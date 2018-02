Die Anlieger sind mit knapp 540 000 Euro dabei

Die Einsteinstraße in Hoyerswerda wurde im Zeitraum 2014 bis 2016 komplett neu gebaut. Derzeit ist die Erhebung der Beiträge der Anlieger im Gange. Diese haben knapp 540 000 Euro der Gesamtkosten von 1,3 Millionen Euro zu tragen. Foto/Archiv: GM © Gernot Menzel

Der von November 2014 bis November 2015 erfolgte Ausbau der Einsteinstraße in Hoyerswerda, der sich mit den Restarbeiten bis weit ins Jahr 2016 hinein erstreckte, war eine größere beitragspflichtige Straßenbaumaßnahme. Vor Jahren sorgte die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen regelmäßig für Verärgerung unter Anliegern, die zur Kasse gebeten wurden. Wie es diesmal ablief, das erfuhr TAGEBLATT aus dem Hoyerswerdaer Rathaus.

Was teuer war der Straßenbau und welchen Anteil tragen die Anlieger?

Für den Ausbau der Einsteinstraße beliefen sich die Gesamtkosten auf 1 322 888,43 Euro. Davon wurden 123 097,52 Euro als nicht beitragsfähig von vornherein der Stadt auferlegt. Somit blieben 1 199 790,91 Euro als beitragsfähige Kosten übrig, welche zu 50 Prozent (599 895,46 Euro) auf alle anliegenden Grundstücke verteilt wurden, wozu auch städtische Grundstücke gehören. Die Stadt Hoyerswerda erhielt für den Ausbau der Einsteinstraße Fördermittel des Freistaates Sachsen in Höhe von 372 102 Euro. Damit reduzierte sich der städtische Eigenanteil am Bau inklusive Beiträgen (62 316,45 Euro) auf 413 207,43 Euro. Die mit Bescheiden festgesetzten Beiträge der anderen Anlieger betragen 537 579 Euro.

Wie viele Anlieger gibt es und waren diese mit dem Ausbau einverstanden?

Es gibt zehn beitragspflichtige Anlieger mit einem oder mehreren Grundstücken an der Einsteinstraße. Es gab keine Stimmen gegen den Ausbau der Einsteinstraße.

Wie erfolgte der Informationsfluss zwischen Stadt und Anliegern?

Eine erste Anliegerversammlung fand im März 2014 statt. Bei Bedarf konnten die Anlieger danach Anpassungen der Planung bezüglich ihrer Zufahrten oder anderer Befindlichkeiten mit dem Planungsbüro und der Stadt abstimmen. Diese Möglichkeit wurde auch von den Anliegern in Anspruch genommen. Im Juni 2016 erhielten die Anlieger eine erste Vorinformation zur voraussichtlichen Höhe der zu leistenden Beiträge. Per 6. Oktober 2017 wurden die Anlieger nochmals über die bevorstehende Beitragsfestsetzung informiert, welche dann Mitte November 2017 erfolgte.

Haben Anlieger Einfluss darauf, ob

ein Straßenausbau erfolgt oder nicht?

Die Entscheidung für eine Instandsetzung oder einen grundhaften Ausbau einer Verkehrsanlage trifft in der Stadt Hoyerswerda der Straßenbaulastträger im Rahmen der Erfüllung seiner Pflichtaufgaben selbst. Der Straßenbaulastträger trägt allein die Verantwortung für die Verkehrssicherheit seiner Straßen, Wege und Plätze. Weitere Kriterien sind wirtschaftliche Aspekte. In der Stadt Bernsdorf zum Beispiel wird das anders gehandhabt. Bei beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen werden vorab die Anwohner befragt. Wenn mehr als 50 Prozent damit einverstanden sind, wird gebaut, wenn nicht, wird darauf verzichtet.

Haben Anlieger ein Mitspracherecht beim Umfang der Baumaßnahme?

Hinweise und Anregungen der Anlieger werden bestmöglich, aber unter der Berücksichtigung der Pflichterfüllung – hiebei geht es um Verkehrssicherheit und Wirtschaftlichkeit – berücksichtigt.

Die Straßenfreigabe war Ende 2015. Ist die Beitragserhebung abgeschlossen?

Die Beitragsfestsetzung für die Einstein-Straße erfolgte Mitte November 2017. Mitte Januar waren 72 Prozent eingegangen.

Gibt es Anlieger, die die Zahlung verweigern oder anfechten?

Momentan laufen fünf Widerspruchsverfahren. Da Widersprüche keine aufschiebende Wirkung haben, hat das zunächst keinen Einfluss auf die bereits gezahlten oder noch zu zahlenden Beiträge.

Was sagen Anlieger zum Straßenbau und zur Beitragserhebung?

Das Lausitz-Center Hoyerswerda ist einer der zehn Anlieger. Center-Manager Dieter Henke bestätigt, dass man im Vorfeld der Baumaßnahme ausreichend über diese informiert wurde, auch darüber, dass damit eine Beitragszahlung verbunden ist. Die Forderungen gegenüber dem Lausitz-Center bezeichnet er als legitim, von drei Teilraten seien bereits zwei bezahlt worden. Nicht den Straßenbaubeitrag an sich, aber dessen Höhe, wird dagegen von denjenigen moniert, die Widerspruch gegen ihren ergangenen Bescheid eingelegt haben.

Sind beitragspflichtige Maßnahmen eher die Ausnahme oder die Regel?

Da auch gemeinsame Maßnahmen der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda im Entwässerungsbereich beitragspflichtige Maßnahmen darstellen können, erfolgen jährlich mehrere Beitragserhebungen in Hoyerswerda. 2017 wurden neben der Albert-Einstein-Straße auch Beiträge für den Ausbau der Straßenentwässerung in der Franz-Mehring-Straße, Am Elsterbogen sowie der Theodor-Storm-Straße und für den Ausbau von Gehwegabschnitten in der Käthe-Kollwitz-Straße, Johannes-R.-Becher-Straße und Theodor-Storm-Straße erhoben.

Ist der Ausbau der Ortsdurchfahrt Dörgenhausen beitragspflichtig?

Auch der in diesen Tagen startende Ausbau der Staatsstraße 95 / Wittichenauer Straße wird eine Beitragserhebung nach sich ziehen. Auch hier erfolgten frühzeitig Anlieger-Informationsveranstaltungen und eine Beteiligung schon in der Planungsphase.

Wie werden Straßenbaubeiträge

in anderen Städten gehandhabt?

Die Städte Lauta und Wittichenau haben bisher darauf verzichtet, eine Straßenausbaubeitragssatzung zu erlassen. Grundstücksbesitzer in Bautzen müssen seit 2016 überhaupt keinen Beitrag mehr leisten, wenn ihre Straße saniert wird. In Kamenz erfolgte Ende 2016 eine Beitragssenkung, in Weißwasser bereits im Jahre 2009. Und auch die Stadt Hoyerswerda hat die Anliegerbeiträge inzwischen drastisch gesenkt, per Stadtratsbeschluss vom Dezember 2016 – damit allerdings erst nach dem Abschluss der Baumaßnahme Einsteinstraße.

