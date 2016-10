Die Angst vorm Clown geht um Sie kommen im Dunkeln: Unheimliche Clowns treiben derzeit ihr Unwesen in den USA. Videos zeigen bedrohliche Szenen wie aus Horrorfilmen.

Clowns sind nicht lustig – wie hier in der Neuverfilmung des Bestsellers „Es“ von Stephen King. © dpa

Ein Blick aus dem Fenster: Dort steht ein Clown hinter dem Gartenzaun im finsteren Wald und gräbt mit einem Spaten ein Loch. Der Bildausschnitt schwenkt unruhig auf den Boden, folgt nervösen Schritten ins Freie, dem Clown entgegen. Man hört einen Schrei. Der Clown hält inne, dreht seinen Kopf langsam in Richtung Kamera – und läuft plötzlich darauf zu. Das Bild wackelt und bricht ab. Was danach passiert, bleibt offen.

Was sich liest, wie das Drehbuch eines Horrorfilms, beschreibt eines von zahlreichen Amateurvideos aus den USA, die seit mehreren Wochen auf Twitter kursieren. Sie alle zeigen Menschen in Clownkostümen, die unerwartet an finsteren Orten auftauchen, an Friedhöfen und abgelegenen Straßen. Sie gruseln die Menschen an Schulen und Universitäten, verbreiten Angst in der Bevölkerung. Niemand weiß genau, was dahintersteckt: echte Gefahr, ein schlechter Scherz oder etwas ganz anderes?

Was davon inszeniert ist und was real, lässt sich schwer sagen. Manche Kinder erfänden Geschichten über bösartige Clowns auf dem Schulweg, berichtet die Polizei. Trittbrettfahrer nutzen die Verunsicherung aus. „Vielleicht denkt jemand, das wäre lustig“, zitiert die Washington Post eine Polizistin. Sie warnt vor Nachahmern des gruseligen Trends: Die Verkäufe von Clownkostümen sollen Berichten zufolge um rund 300 Prozent gestiegen sein. Auch in Großbritannien haben Unbekannte in Clownkostümen zahlreiche Menschen in Angst und Schrecken versetzt.

Ob blöder Streich oder ernsthafte Gefahr – das ist auch in den USA auf den ersten Blick kaum ersichtlich. Es gab Überfälle von Menschen in Clownkostümen. Eine Highschool in Maryland wurde Medienberichten zufolge abgeriegelt, nachdem jemand auf einem Instagram-Account Drohungen in Clownmaske gepostet hatte.

Und das wichtigste Fest für Gruselfans steht mit Halloween ja erst bevor. „Die Polizei von Roselle Park bittet Eltern, ihre Kinder an Halloween keine Clownkostüme tragen zu lassen“, schreibt die Behörde im Bundesstaat New Jersey vorsorglich auf Facebook.

Für die Angst vor Clowns gibt es übrigens einen Fachbegriff: Coulrophobie. Doch warum haben Menschen Angst vor den Gestalten in bunten Kleidern mit maskierten Gesichtern? Der Psychologe Frank McAndrew vom Knox College in Illinois hat in einer Studie nach Merkmalen gesucht, die einen Menschen gruselig wirken lassen. Gruselfaktor besitzt demnach, wer in unpassenden Momenten lacht, komische Kleidung trägt, dunkle Augenringe und blasse Haut hat. Weiteres Indiz sei zu viel oder zu wenig zur Schau gestellte Emotion. Und: Männer werden als bedrohlicher empfunden. All diese Eigenschaften vereinen Clowns in sich, sagt McAndrew: „Sie sind schadenfroh und unberechenbar, man kann nicht sagen, wer sie wirklich sind oder was sie wirklich fühlen.“

Das Übrige erledigt Hollywood: Wer den bedrohlichen Joker aus „Batman“ kennt, wird in einem Clown keinen friedlichen Spaßvogel sehen. Im kommenden Jahr soll eine Neuverfilmung des Bestsellers „Es“ von Stephen King in die Kinos kommen. Mit Pennywise schuf der US-Buchautor den Archetyp des „Killer-Clowns“. Es kursiert die Theorie, dass die bösen Clowns schlicht Werbung für den Film machen sollten. (dpa)

