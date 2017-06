Die Angst vor gebrochenen Knochen Knochenbrüche waren Thema im jüngsten SZ-Gesundheitsforum in der Asklepios-ASB Klinik Radeberg. Und das mit erstaunlichen Einblicken.

Oberarzt Thomas Alpermann zeigte den Besuchern des SZ-Gesundheitsforums die moderne Diagnosetechnik, die in der Asklepios-ASB Klinik in Radeberg bei Knochenbrüchen zum Einsatz kommt. © Bernd Goldammer

Der Gedanke daran, macht vor allem Älteren angst: Knochenbrüche. Das jüngste SZ-Gesundheitsforum in der Asklepios-ASB Klinik Radeberg hatte sich des Themas angenommen – und die Resonanz war groß.

Gleich zwei Oberärzte führten durch den Abend: Oberarzt Thomas Alpermann, Facharzt für Chirurgie und spezielle Unfallchirurgie, seit 14 Jahren in der orthopädisch-unfallchirurgischen Abteilung in Radeberg tätig – und Diplom-Mediziner Matthias Wehner, der leitende Oberarzt der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie des Radeberger Krankenhauses.

Knochen nicht ausrichten

Zunächst gab es wichtige Hinweise, was Helfer im Ernstfall tun sollten: Bei Knochenbrüchen muss nicht nur schnell, sondern vor allem auch möglichst schonend gehandelt werden. Die Patienten müssen stabilisiert und während der Wartezeit auf den Rettungsdienst Kreislauf und Atmung ständig überwacht werden. Blutende Wunden, bei offenen Knochenbrüchen, sollten abgedeckt werden. „Ersthelfer sollten allerdings weder Knochenbrüche ausrichten noch ausgerenkte Gelenke wieder einrenken“, macht Thomas Alpermann klar. Und überhaupt sollten Verunglückte so wenig wie möglich bewegt werden, bevor die Unfallmediziner eingetroffen sind.

Die beiden Mediziner stellten dann medizinische Geräte und die Abläufe in der Asklepios-ASB Klinik vor, die zur Behandlung von Knochenbrüchen notwendig sind. Modernste Röntgen- und Diagnosegeräte stehen bereit, Schmerzen werden durch gezielte Medikamentengabe gestillt und danach bringen die erfahrenen Chirurgen den Knochenbruch durch spezielle Techniken in eine möglichst exakte, anatomiegerechte Stellung. Der Patient spürt davon nur sehr wenig, so Matthias Wehner, „es stehen optimale Schmerz- und Narkosemittel zur Verfügung“.

In schwierigen Fällen auch operieren

Und bei schwierigen Brüchen muss mitunter auch operiert werden. Auch die dafür notwendigen technischen Möglichkeiten präsentierten die beiden Mediziner in ihrem Vortrag sehr anschaulich. Übrigens beginnt schon wenige Stunden nach der Operation die Rehabilitation, macht Thomas Alpermann deutlich. „Für eine erfolgreiche Behandlung ist diese Therapiephase sehr wichtig“, stellt er klar. Es gehe darum, die Funktionen des verletzten Körperteiles schnellstmöglich wieder herzustellen und zu erhalten, ohne dabei den Knochenbruch zu sehr zu belasten.

Die Besucher konnten die modernen Instrumente und Implantate zur Knochenbruchversorgung dabei auch selbst in die Hand nehmen und deren exakte Lage am Modellknochen begutachten. Und auch einen Blick in die Historie der Knochenbruchbehandlung gab es, der die rasanten Entwicklungen in der Unfallchirurgie eindrucksvoll verdeutlichte.

Das nächste SZ-Gesundheitsforum findet am 19. Juni ab 18 Uhr in der Konferenz-Etage des Krankenhauses statt – es wird dabei um Wissenswertes zur Anästhesie gehen.

zur Startseite