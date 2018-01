Die Angst vor der Abschiebung Bechir Arafet arbeitet seit Jahren für den Dresdner Gastronom Christian von Canal. Jetzt soll er zurück nach Tunesien.

Ein eingeschworenes Team: Bechir Arafet (li.) und sein Chef Christian von Canal. © Christian Juppe

Schlafen kann er schon seit Wochen nicht mehr. Jedes Mal, wenn es an der Tür klingelt, hat Bechir Arafet Angst. Große Angst. Davor abgeschoben zu werden in seine Heimat Tunesien. Ein Land, das seit vielen Jahren nicht mehr und eigentlich noch nie so richtig seine Heimat war. „Meine Duldung ist am 4. Januar abgelaufen, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht“, erzählt der 29-Jährige in fließendem Deutsch.

Beim Termin am Freitag in der Ausländerbehörde wurde ihm gesagt: bis zum 19. Januar habe er Zeit, freiwillig auszureisen. Danach droht die Abschiebung. Ein Ausweisdokument für die freiwillige Ausreise habe ihm die Ausländerbehörde schon besorgt, erzählt er. Über die Gründe können der Tunesier und sein Chef nur mutmaßen, sagen sie. Sein Chef ist in Dresden kein Unbekannter. Christian von Canal betreibt unter anderem die Restaurants Enchilada auf der Wilsdruffer Straße und das Burgerheart in der Neustadt.

„Er ist wohl einfach dran“, sagt Christian von Canal mit Verbitterung in der Stimme. Beide geben jedoch auch zu, mal eine Frist nicht eingehalten zu haben. Konkreter werden sie nicht.

Über den Kanal des Dresdner Youtubers Max Herzberg, alias Adlersson, hat Arafet auch ein Video veröffentlicht. Darin beschreibt er seine Situation. Der am Samstag hochgeladene Clip wurde inzwischen rund 30 000 Mal gesehen.

An diesem Dienstag hat Bechir Arafet gemeinsam mit seinem Chef einen Termin bei Geert Mackenroth (CDU), dem sächsischen Ausländerbeauftragten und für diesen Fall wichtig, Vorsitzender der Härtefallkommission. Diese könnte die Abschiebung in letzter Minute noch verhindern. Ein Mitglied der Kommission müsste einen Härtefallantrag einbringen. Der Flüchtlingsrat signalisiert dazu seine Bereitschaft. „Sollte die Kommission dann den Antrag annehmen, darf der Tunesier bis zur Entscheidung nicht abgeschoben werden“, so Markus Guffler, Sprecher von Mackenroth.

Jetzt hoffen Bechir Arafet, den alle nur Bibo nennen, und sein Chef auf ein positives Signal. „Seit sechs Jahren arbeitet Bechir für mich, ich bin tief betroffen und verstehe nicht, was hier vorgeht“, sagt Canal. Er schätze seinen Mitarbeiter für dessen Loyalität und Einsatzbereitschaft. Zuletzt arbeitete der Tunesier als Restaurantleiter des Enchiladas. „Wie üblich in den Behörden in Deutschland gibt es nur schwarz oder weiß, es gibt keinerlei Entgegenkommen oder Lösungsansätze für einen Menschen, der ohne hoch finanzierte Kurse die Sprache spricht, Steuern bezahlt und qualifiziert ist für einen Job, für den es in Deutschland faktisch keine qualifizierten Bewerber mehr gibt.“ Denn auch von Canal kennt den Fachkräftemangel bei Köchen und Kellnern.

Von der gemeinsamen Arbeit kennen sich auch Bechir Arafet und seine Lisa. Die beiden sind seit fast sechs Jahren zusammen, seit 12 Monaten verlobt und leben in einer gemeinsamen Wohnung. „Wir wollen endlich frei sein, frei sein von der Angst, nicht zu wissen, was morgen passiert“, erzählt die 25-Jährige.

Seit sechs Jahren ist Arafet nur geduldet in Deutschland. Alle sechs Monate muss er zur Ausländerbehörde, um die Verlängerung der Duldung zu beantragen. Solange er keinen Aufenthaltstitel hat, darf er weder die Stadt verlassen noch seinen Führerschein machen. „Im Urlaub waren wir noch nie zusammen“, erzählt Lisa Ohrnberger. Auch einen Termin für die Hochzeit können sie nicht festlegen. Denn der 29-Jährige ist laut seiner tunesischen Geburtsurkunde noch verheiratet. Dabei ist er seit 2016 geschieden, wie er sagt. Um die Urkunde ändern zu lassen, müsste er nach Tunesien zurück. Doch wenn er dorthin ausreist, darf er vermutlich nicht mehr nach Deutschland zurück.

In Tunesien war Bechir Arafet schon viele Jahre nicht mehr. „Ich würde da gar nicht mehr klarkommen“, sagt er. Aufgewachsen ist er in einem SOS-Kinderdorf in der Nähe der Hauptstadt Tunis, seine Eltern kennt er nicht. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung zum Tourismusfachmann in Tunesien.

Mit einem dramatischen Appell wendet sich jetzt die künftige Schwiegermutter des Tunesiers an die Behörden. „Es geht um Bechir Arafet, genannt Bibo, der meine Tochter Lisa seit sechs Jahren liebt und von allen geachtet und geliebt wird. Beide wollen heiraten und eine Familie gründen.“, sagt sie. „Muss ich das, was unser Staat hier macht, verstehen?“

Zuständig für die Entscheidung ist die Ausländerbehörde der Stadt. Doch diese will zum Fall des Tunesiers nichts sagen. „Die Fragen werden aus Datenschutzgründen nicht beantwortet, da es sich hier um die Mitteilung personenbezogener Daten handelt“, so Stadtsprecher Karl Schuricht. Die Behörde stellt allgemein nur noch mal klar: Eine Duldung ist kein Aufenthaltstitel. Dass Flüchtlinge mit Duldung Dresden nicht zeitweise verlassen dürfen, wie der Tunesier erzählt, verneint die Behörde. „Eine bei Ersterteilung zunächst bestehende räumliche Beschränkung auf das Gebiet des Landes erlischt nach drei Monaten ununterbrochen geduldeten Aufenthalts.“ Die Duldung gelte dann für den Aufenthalt im gesamten Bundesgebiet.“ Die Ausländerbehörde könne die räumliche Beschränkung bei Bedarf aber wieder anordnen. Erst wenn sie sich für eine Abschiebung entscheidet, schaltet sich die Landesdirektion Sachsen (LDS) ein, so deren Sprecher Ingolf Ulrich. „Wir organisieren in so einem Fall die Abholung und den Flieger.“ Ein Datum werde nicht kommuniziert.

Bis Ende August 2017 wurden 601 Menschen aus Sachsen abgeschoben, so Ingolf Ulrich, Sprecher der Landesdirektion Sachsen. 50 davon nach Tunesien. Aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor.

Restaurantleiter Bechir Arafet, seine Verlobte Lisa und sein Chef Christian von Canal hoffen jetzt auf ein gutes Ergebnis beim Gespräch mit dem Ausländerbeauftragten Geert Mackenroth.

