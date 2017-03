Die Angst vor dem Einsturz Ein Neubauprojekt im Dresdner Hafenviertel hat Risse im Nachbarhaus verursacht. Wer muss dafür aufkommen?

zurück Bild 1 von 2 weiter Bewohner von der Hafenstraße 2 sind erschrocken über die teils langen und breiten Risse, die sich am Haus gebildet haben. © René Meinig Bewohner von der Hafenstraße 2 sind erschrocken über die teils langen und breiten Risse, die sich am Haus gebildet haben.

Seit Anfang des Jahres errichtet Frank Wießner drei Neubauten an der Ecke Hafen-/Uferstraße. Die Arbeiten haben zu den Schäden am Nachbarhaus geführt.

Sie wollen sich noch einen Namen überlegen. Wenn etwas so groß ist, hat es auch einen Namen verdient, meint Angelina Richter. Und der Riss in der Fassade, der sich auf der Hofseite des Gebäudes auf der Hafenstraße 2 entlangschlängelt, ist riesig. Dass das Haus schon länger nicht mehr im besten Zustand war, weiß die Wohnungseigentümerin. Es gab kleinere Risse an der Fassade, die beiden Hochwasserereignisse hatten der Bausubstanz zusätzlich zugesetzt. Doch die jetzige Situation ist für die Bewohner untragbar, der Schuldige für sie klar: das Bauvorhaben nebenan.

Anfang des Jahres hat Investor Frank Wießner mit der Errichtung von drei Neubauten an der Ecke Hafen-/Uferstraße nahe der Marienbrücke begonnen. Im Februar bemerkten die Bewohner der Hafenstraße 2 die ersten Risse. Die waren nicht mehr nur an der Fassade. Auch in den Wohnungen platzte plötzlich die Tapete auf. „Das war vorher noch nicht so“, sagt ein Bewohner mit Blick auf mehrere Risse, die sich über die gesamte Wohnzimmerwand ziehen. Seinen Namen möchte er in der Zeitung nicht lesen. Erst im vergangenen Jahr waren die Wände verputzt worden – Schäden gab es da noch nicht.

Risse werden länger und breiter

In den anderen Apartments – drei sind verkauft, in den anderen sieben wohnen Mieter – bieten sich ähnliche Bilder: Die Risse werden immer länger und breiter. Die Bewohner dokumentieren das regelmäßig mit Fotos und Klebezetteln, um Beweise zu haben. Auch in den Bädern gibt es Schäden, dort sind teils die Fliesen gesprungen. Weil sich die Wände verschoben haben, lassen sich die Fenster in einigen Zimmern nicht mehr öffnen. Fassade, Treppenhaus, Keller – überall sind Risse und Fugen. Die Bewohner hatten sogar Angst, dass das Haus einstürzen könnte. Es neigt sich bedenklich in Richtung Baugrube.

Sie informierten das Bauaufsichtsamt und den Investor. „Herr Wießner war auch gleich vor Ort und sicherte Hilfe zu“, sagt Richter. „Dafür sind wir sehr dankbar.“ Trotzdem machen sich die Bewohner Gedanken, wie es nun weitergeht. Die Informationen kommen nur stückchenweise an, ein offizielles Schreiben oder ein Treffen mit allen Betroffenen hat es nie gegeben. Viele Fragen sind noch offen: Wann werden die Schäden behoben? Werden die Risse einfach zugespachtelt? Wird neu tapeziert? Werden die Bäder nun komplett neu gefliest? Erhalten die Wohnungseigentümer Schadensersatz? „Die Schäden sind mittlerweile abgeklungen, akute Risse in den Fliesen sind wohl teilweise schon verschlossen worden“, sagt der Investor.

Die restlichen Reparaturen würden gemacht, wenn der Rohbau steht. Dann kann Wießner gewährleisten, dass am Nachbarhaus keine weiteren Risse entstehen. Er räumt ein, dass die Schäden wohl durch die Sicherungsarbeiten seiner Bauleute entstanden sind, trotzdem liege die Schuld nur bedingt bei ihm. Denn das Objekt auf der Hafenstraße 2 stehe auf Lehm und Kies – einem schlechten Baugrund.

Für Schäden haftet der Verursacher

Schon vorher waren deshalb Risse an den Fassaden vorhanden. Weil die Fundamente der Neubauten tiefer liegen sollen als das des Nachbarhauses, fanden sogenannte Unterfangungsarbeiten statt. Dabei wird das bestehende Gebäude unterhölt und gesichert. Es sei normal, dass Risse entstehen und gebe keine Technik, mit der die Schäden hätten vermieden werden können. „Sonst hätten wir diese wahrscheinlich gewählt“, sagt Wießner.

Doch die Mitarbeiter des Bauaufsichtsamts sehen das etwas anders, wie auf SZ-Anfrage mitgeteilt wird. Sie haben sich vor Ort ebenfalls ein Bild von der Lage gemacht. Stadtsprecherin Diana Petters bestätigt zwar, dass es bei den sogenannten Unterfangungsarbeiten dazu kommen kann, dass die Nachbarhäuser sich setzen. Allerdings gibt es einen Leitfaden, die sogenannte DIN 4123. Wird dieser eingehalten, halten sich die Auswirkungen in Grenzen. „Im vorliegenden Fall wurden die Arbeiten nicht vollständig nach DIN 4123 ausgeführt, was zu erhöhter Rissbildung geführt haben wird“, so Petters. Für die Schäden müsse der Verursacher aufkommen.

Bei Rissen Eigentümer informieren

Der ist in den meisten Fällen leicht zu ermitteln. Denn in der Regel werden bei Bauvorhaben vorab sogenannte Beweissicherungsverfahren an den Nachbargrundstücken durchgeführt. Allerdings komme es ohnehin sehr selten vor, dass bei Bauarbeiten gravierende Schäden an den Nachbarhäusern auftreten. Die Mitarbeiter des Bauaufsichtsamts schätzen, dass nur ein- bis zweimal pro Jahr solche Probleme an sie herangetragen werden. Die Verwaltung empfiehlt in solchen Fällen, sich umgehend an den Hauseigentümer zu wenden. Der sollte Kontakt mit dem Bauaufsichtsamt und den Bauherren aufnehmen.

Wießner darf nach einem kurzen Baustopp weiter arbeiten. Und die Bewohner auf der Hafenstraße beobachten weiter die Risse und hoffen auf eine schnelle Lösung.

