Die Angst schwingt immer noch mit Die Zahl der ausländerfeindlichen Attacken in Freital ist zurückgegangen. Doch den Opfern fällt es schwer, zu vergessen.

Nach den Angriffen hilft Klaus, Dawit und Nahom zu motivieren. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Die Liste ihrer Taten ist lang. Mehrere Böllerangriffe auf Flüchtlingswohnungen in Freital, später ein alternatives Wohnprojekt in Dresden. Auch das Auto von Linken-Stadtrat Michael Richter ist dran, dann das Linken-Büro an der Dresdner Straße. Inzwischen sitzen die Täter der Terrorgruppe Freital in Haft. Im Oktober 2015 wurden die beiden mutmaßlichen Rädelsführer festgenommen, fünf weitere Mitglieder bei einer Razzia im April. Nächstes Jahr müssen sie sich vor Gericht verantworten. Dann beginnt in Dresden einer der größten Strafprozesse Sachsens.

Die Terrorgruppe Freital steht exemplarisch für die ausländerfeindlichen Attacken in Freital. Doch längst ist sie nicht für alle Taten verantwortlich. Nach den Festnahmen ist die Zahl der Übergriffe zwar gesunken. Dennoch werden Flüchtlinge in der Stadt noch immer angegriffen. Wie fühlen sich die Opfer?

Dawit und Nahom wollen ihre richtigen Namen nicht nennen – aus Angst vor weiteren Attacken. Die beiden leben seit 2014 in Deutschland. Um dem mitunter Jahrzehnte dauernden Wehrdienst zu entkommen, sind sie aus ihrer Heimat Eritrea geflohen. Übers Mittelmeer kamen sie nach Deutschland, und schließlich nach Freital. Doch in ihrer ersten richtigen Wohnung finden sie keine Ruhe: Zunächst wird die Haustür eingetreten, später landen Steine am Fenster, irgendwann liegt Dawits Fahrrad kaputt im Hof. Der Terrorgruppe sind die Taten zwar nicht zuzurechnen. Wie es den Geschädigten geht, das können die Zwei aber gut nachvollziehen.

Vor allem Nahom. Noch immer vergeht sein Lächeln, wenn er an diesen einen Abend im März zurückdenkt. „Draußen war es dunkel, als es plötzlich klingelte“, erzählt er. Als er die Tür aufmachte, ging alles ganz schnell. Jemand hielt dem 22-Jährigen ein Pfefferspray ins Gesicht und sprühte los. „Ich hatte Schmerzen in den Augen und mir wurde übel“, sagt er. Länger als mit den Schmerzen in den Augen, hatte Nahom mit den psychischen zu kämpfen. „Selbst Tage danach war er niedergeschlagen und hat kaum etwas gesagt“, erzählt Klaus. Der Freitaler betreut die beiden und einen weiteren Flüchtling aus Eritrea, hilft ihnen bei der Jobsuche und bei Behördengängen, verbringt seine Freizeit mit den Männern, lehrt ihnen Gepflogenheiten wie Pünktlichkeit und Mülltrennung. Weil er dafür in der Vergangenheit schon angefeindet wurde, will auch Klaus seinen richtigen Namen besser nicht sagen. „Natürlich müssen die Jungs hier noch viel lernen. Aber das schaffen sie“, sagt er. Attacken wie im März bedeuten dagegen jedes Mal einen Rückschlag: „Nahom hatte überhaupt keine Hoffnung mehr, hier jemals friedlich leben zu können“, erzählt Klaus. „Man musste ihn erst mal wieder aufbauen, ihn motivieren“, sagt er.

Klaus gibt auch der Polizei eine gewisse Mitschuld an den wiederholten Schikanen. In vielen Fällen seien die Täter dieselben gewesen, wie Dawit, Nahom und andere Hausbewohner beobachtet hätten. Doch ernsthaft durchgegriffen habe man nie. Die Beamten seien häufig nicht objektiv gewesen, sagt Klaus. In seiner Vermutung bestätigt fühlt er sich durch die jüngsten Neuigkeiten zur Terrorgruppe. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen einen Polizisten, der interne Informationen an die Gruppe weitergeleitet haben soll.

Wut auf ihre Angreifer haben Dawit und Nahom nicht. Auch Rachegefühle haben die beiden zu keinem Zeitpunkt gehabt, sagt Klaus. Er spricht vielmehr von Enttäuschung, Angst, Frust – und der großen Frage nach dem Warum: „Die Jungs würden sich lieber mit ihren Angreifern zusammensetzen und darüber reden, was sie tun müssen, damit sie in Ruhe hier leben können“, sagt er.

Inzwischen sind die beiden Eritreer umgezogen. Seitdem ist es ruhiger. Die Angst schwingt dennoch immer mit, wenn Nahom und Dawit draußen unterwegs sind. Aber die beiden wissen: Sie müssen lernen, damit umzugehen. Auch, weil sie im Alltag immer wieder Anfeindungen erleben werden. „Wenn jemand im Bus Sprüche macht, dann sollen wir weghören“, sagt Dawit. Den Rat habe Klaus ihnen gegeben. Und die Jungs, die den Rentner liebevoll Papa nennen, werden ihn brauchen. Erst vor Kurzem hat ein Busfahrer die Tür zugemacht, als Dawit in den Bus einsteigen wollte. Nach einer Beschwerde hat sich der Regionalverkehr Dresden (RVD) entschuldigt und erklärt, der Fahrer habe nicht gesehen, dass Dawit mitfahren wollte.

Auch wenn es noch ein weiter Weg ist. Dawit und Nahom versuchen, sich nicht entmutigen zu lassen. Beide sind inzwischen anerkannt, wollen weiter Deutsch lernen und irgendwann eine Ausbildung beginnen. Dass sie Schutz in Deutschland bekommen, dafür konnten sie vor Kurzem der Bundeskanzlerin persönlich Danke sagen. Bei der Regionalkonferenz der CDU in Jena gab es die Gelegenheit, Angela Merkel kurz die Hand zu schütteln und ein Foto zu schießen. Klaus hat das organisiert. Für ihn ist die Flüchtlingsbetreuung eine erfüllende Aufgabe: „Ich lerne selbst viel dazu.“

