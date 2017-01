Die andere Seite des Winters Die kalte Jahreszeit bringt nicht nur Verdruss, sondern kann auch einfach nur schön sein, wie Fotos zeigen. Schicken Sie uns Ihre schöne Sicht auf den Winter 2017.

Heute ist der Weg zum Kindergarten besonders lustig . . . © Claudia Hübschmann

Glatte Straßen verursachen Unfälle, Staus, Blechschäden und mitunter auch Schäden an Leib und Leben. Das ist die negative Seite der kalten Jahreszeit.

Doch der Winter schafft auch romantische Landschaften, er überdeckt Dreckecken und macht - Schlittenfahrt und Schneeballschlacht - auch richtig Spaß.

SZ hat schon mal ein paar solcher Momente im Foto festgehalten. Wenn auch Sie in der Hinsicht etwas beizusteuern haben, senden Sie uns ihre Fotos. Vielleicht wird daraus am Wochenende eine schöne Bilderseite in der Sächsischen Zeitung?

Fotos bitte hierhin schicken: sz.meissen@ddv-mediengruppe.de

