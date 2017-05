Die Alternative für Veganer Das Café Klostertor in Kamenz hat ein Eis im Verkauf, das auch Veganer essen können. Es steht mit seinem Angebot in Kamenz nicht alleine da.

Veganer, die auf tierische Produkte verzichten wollen. haben es manchmal schwer, wenn sie auswärts essen gehen. Das vegane Eis des Klostertors bietet eine Alternative. © Matthias Schumann

Mit vegetarischem Döner oder Zutaten aus den zahlreichen Supermärkten in Kamenz kann man sich zwar selbst für eine vegetarische oder sogar vegane Lebensweise versorgen, aber was ist, wenn man mal mit der Familie oder mit Freunden in ein Restaurant gehen will, aber trotzdem auf Fleisch und auch andere Tierprodukte verzichten will? Einige Beispiele für vegetarische und vegane Ernährung in Kamenzer Restaurants hat die SZ aufgelistet.

Vielseitige Salate und anderes

Die 2 vom Tower, zum Tower 6, Kamenz: Im Restaurant am Flugplatz gibt es für vegetarische Gäste ein Gemüseschnitzel mit Sauce Hollandaise und Kartoffeln. Außerdem werden panierte Champignons mit Zaziki und Röstiecken angeboten. Natürlich gibt es auch vielseitige Salate, auf die auch Veganer zurückgreifen können.

Gemüse nach allen Wünschen

Restaurant Edelweiss, Zwingerstraße 14, Kamenz: Gemüse steht im Restaurant Edelweiss für Vegetarier ganz groß auf dem Plan: ein reiner Gemüseteller mit Reis oder ein raffinierteres Gemüseschnitzel. Jeder Gast wird nach seinen Wünschen bedient.

Gemüsenudeln und Bauernfrühstück

Altertumsschänke, Pulsnitzer Straße 74, Kamenz: Ein Lauch-Champignon-Omelett oder ein Bauernfrühstück ohne Schinken sind zwei Beispiele für das vegetarische Essen in der Altertumsschänke. Für Veganer gibt es Gemüse, das wie Nudeln zerschnitten serviert wird.

Spargel in mehreren Varianten

Hutberggaststätte Kamenz, Am Hutberg 25, Kamenz: Die Spargelsaison ist eröffnet. Das können Vegetarier in der Hutberggaststätte durch ein vielseitiges Angebot an Spargelgerichten voll ausnutzen. Wer keinen Spargel mag, kann auch noch ein typisches fleischloses Gericht, einen Salat, bestellen. Außerdem gibt es Pestonudeln mit Oliven, Cherrytomaten und Parmesan und noch andere leckere vegetarische Speisen.

Chinesisch und vegetarisch

Asia Restaurant, Bautzner Straße 23, Kamenz: Eine große Auswahl an vegetarischen Gerichten bietet das Asia Restaurant. Beispielsweise wird verschiedenes chinesisches Gemüse oder auch leicht scharfes Curry-Gemüse angeboten. Ebenso gibt es chinesische Pilze, Bambus, Paprika und dazu gebratenen Tofu. Für die Schärfeliebhaber gibt es außerdem süßsauer Gemüse. Alle diese Speisen werden mit Reis oder zu einem Aufpreis von 1,20 Euro auch mit gebratenen Nudeln serviert.

Für zwischendurch: veganes Eis

Café Klostertor, Klosterstraße 8, Kamenz: Veganer, die sich im Sommer mal mit etwas Süßem erfrischen wollen, können sich im Café am Klostertor ein Zitroneneis holen. Das wird auf jeden Fall nur mit Wasser zubereitet und braucht daher keine tierischen Produkte wie Milch. Eine weitere Eissorte, das Maracujaeis, wird zwar nur mit Wasser angemischt, aber enthält trotzdem minimale Laktoseanteile, weshalb es nicht vegan ist.

