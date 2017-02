Die Altenberger Luft, Luft, Luft! Altenberg ist jetzt ganz offiziell Luftkurort. In der Stadt kann man aber noch mehr machen als nur frei durchzuatmen.

Altenberg bietet nicht nur im Winter einen schönen Anblick. © Egbert Kamprath

Wer hätte das gedacht: Noch vor nicht einmal drei Jahrzehnten starben im Osterzgebirge ganze Waldflächen ab, und heute ist die Luft hier wissenschaftlich nachgewiesen so sauber, dass sich Altenberg nun ganz offiziell „Staatlich anerkannter Luftkurort“ nennen darf. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) brachte die Urkunde vor Kurzem selbst vorbei. Die Stadt darf nun in den nächsten fünf Jahren mit diesem Prädikat um Gäste und Besucher werben. Doch allein mit Luft lassen sie sich nicht locken. Womit Altenberg noch punkten will und kann, zeigt unsere Bildergalerie.

