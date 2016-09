Die Alten als Lebensversicherung Toni Bunzel und Patrick Peschel retten den Döbelner SC nach einem 0:2-Rückstand mit drei Toren und zwei Vorlagen.

Nach dieser Balleroberung erzielte Toni Bunzel das Anschlusstor zum 1:2. Zwei weitere Treffer seinerseits sorgten dann für den ersten Saisonsieg des DSC. © Dirk Westphal

Der Fehlstart ist abgewendet. Nach zwei Niederlagen sah das allerdings auch gegen Roter Stern Leipzig zunächst nicht so aus, denn die kämpfenden Gäste führten bereits 2:0. Doch eine leidenschaftlich aufspielende Mannschaft mit dem dreifachen Torschützen Toni Bunzel und dem nach einem Jahr Verletzungspause genesenem Kapitän Patrick Peschel, der mit zwei Torvorlagen ein starkes Comeback feierte, schaffte es, das Spiel zu drehen.

Im ersten Durchgang war das einzig probate Mittel der Döbelner, den Ball auf den rechten Flügel zu Patrick Peschel zu schlagen, dessen Flanke oftmals Toni Bunzel fand, der für Torgefahr sorgte. Der erste Versuch in der 13. Minute scheiterte noch. Auf der Gegenseite zog der Ex-Döbelner Florian Firley einfach mal ab und traf unhaltbar für Franz Hampel zum 0:1. Die Sterne hatten nun, begünstigt durch Ballverluste im Döbelner Spielaufbau, reichlich Oberwasser und erhöhten nach dem gleichen Prinzip wie beim 0:1 durch Frieder Schlögl auf 0:2. Aufgeben war für die Döbelner allerdings keine Option. Toni Bunzel und Patrick Peschel waren in dieser Phase als Leitwölfe auf dem Platz und sorgten immer wieder für Gefahr. Nachdem Toni Bunzels Kopfballversuch auf der Latte landete, war er in der 35. und 39. Minute erfolgreich, als er Eingaben von Patrick Peschel mit Präzision zum Ausgleich verwertete.

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie zusehends, wobei sich auf dem Feld nun hitzige Gemüter gegenüberstanden. In der 68. Minute bekam dann Roy Lißner den Ball zugespielt und er startete zu einem Sololauf in Richtung Leipziger Gehäuse. Von drei Gegenspielern umzingelt, wurde er klar und deutlich hörbar im Strafraum von den Beinen geholt. Toni Bunzel ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte souverän zur 3:2-Führung. Kurz darauf war für Patrick Peschel des Comeback beendet. Unter Applaus wurden er und Johannes Jentzsch ausgewechselt. Für frischen Wind sorgten nun René Böttcher und Fabian Berndt.

Doch die Messestädter ließen nicht locker und drängten auf den Ausgleich. Zum Glück für die Döbelner landete ein Freistoß von Jakob Unkner am Pfosten. Kurz zuvor und kurz darauf hatte Johann Kowalewicz die Chance zum 4:2 und den berühmten Deckel drauf zu machen. Doch im Abschluss fehlte ihm die Präzision. So blieb es bis zum Schluss ein großes Zittern, das erst endete, als Schiedsrichter Fiebig die Partie abpfiff. „Ein großes Lob an die Mannschaft. Nach einem 0:2-Rückstand, so zurückzukommen, das ist schon eine starke Leistung, auch wenn der Sieg am Ende etwas glücklich war. Aber die Truppe hat sich in Unterzahl belohnt“, sagte DSC-Trainer Uwe Zimmermann dem Döbelner Anzeiger. (DA/dwe/dsc)

