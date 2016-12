Die Alte Mühle fällt 2017 Noch steht die baufällige Obermühle in Berthelsdorf. Jetzt werden aber die Pläne für ihren Abriss erstellt.

Das alte Mühlengebäude in Berthelsdorf © Archiv/SZ/Steffen Gerhardt

Die Stadt Herrnhut hat den nächsten Schritt für den Abriss der alten Obermühle im Ortsteil Berthelsdorf gemacht. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vergangene Woche den Auftrag für die Planung des Abbruchs vergeben. Auf die Ausschreibung der Stadt hatten drei Ingenierbüros Angebote gemacht, erzählt Herrnhuts Bauamtsleiterin Ute Hähnel.

Der günstigste Anbieter hat den Auftrag bekommen: Rund 5 300 Euro werden die Abrissplanungen kosten. „Im Februar wollen wir Fördermittel für den Abriss beantragen“, erklärt Ute Hähnel das weitere Vorgehen. Außerdem muss sich die Stadt auch mit der Denkmalschutzbehörde abstimmen. „Der Denkmalschutz ist mit einbezogen und kann zum Beispiel Auflagen stellen, was noch aus dem Gebäude zu bergen ist“, erklärt Ute Hähnel. Vorraussichtlich soll die Mühle im dritten Quartal kommenden Jahres weichen. Damit will Herrnhut ein Nadelöhr an der Hauptstraße beseitigen. Steht die Mühle nicht mehr, kann die Fahrbahn an dieser Stelle verbreitert werden.

Das leerstehende Gebäude ist bereits stark beschädigt und musste notgesichert werden. Am Dach sind Netze gespannt, damit keine Ziegel auf die Straße fallen können. Die ersten Weichen für einen Abriss hatte die Stadt im vergangenen Jahr gestellt und das Gebäude gekauft. (mit SZ/sg)

zur Startseite