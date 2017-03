Die alte ist die neue Chefin Karin Ziesch übernimmt die Leitung der Behindertenwerkstatt des Klosters St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau.

Blumen für die neue Chefin der Behindertenwerkstatt. © Kloster St. Marienstern

Überraschung in der Werkstatt für Behinderte St. Michael in Panschwitz-Kuckau. Karin Ziesch übernahm am 1. März die Leitung der Werkstatt. Somit übergab Andreas Oschika den Staffelstab an jene Frau zurück, die die Werkstatt über viele Jahre geformt hat.

„Die Werkstatt hat sich in den vergangenen zwei Jahren sehr gut weiterentwickelt“, sagte Christoph Mikwauschk, Verwaltungs- und Finanzdirektor des Klosters. „Deshalb wollen wir neue Angebote zum Thema Arbeit und Beschäftigung etablieren.“ Dafür hat nun Andreas Oschika als Bereichsleiter Arbeit die Verantwortung. So ist noch 2017 ein Förder- und Betreuungsbereich für mehrfach Schwerstbehinderte geplant. Und 2018 soll sogar ein Inklusionsbetrieb an den Start gehen. „Wir wollen damit Menschen erreichen, die derzeit aufgrund der Schwere ihrer Behinderung keinen Zugang zur Werkstatt haben.“ (szo)

