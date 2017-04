Die alte Herrenmode verschwindet aus dem Stadtbild In Seifhennersdorf wird wieder ein markantes Gebäude abgerissen. Erneut gibt es Gegner und Befürworter.

Die Arbeiten für den Abriss der ehemaligen Herrenmode in der Rosa-Luxemburg- Straße in Seifhennersdorf haben bereits begonnen. © Holger Gutte

Seifhennersdorf. Der Panoramablick auf Seifhennersdorf wird schon in wenigen Tagen vom Oppeltberg aus Richtung Spitzkunnersdorf ein anderer sein. Rechts neben Kirche und Rathaus fehlt bald das dritte große Gebäude. Das bedauert Bürgermeisterin Karin Berndt (UBS). Sie findet es schade, dass wieder ein wichtiges Zeugnis der einst dominierenden Textilindustrie in der Oberlausitz verschwindet. „Das Gebäude ist in wesentlich ärmeren Zeiten erbaut und später erhalten worden“, sagt sie. Die Großeinkaufs-Gesellschaft Hamburg hatte das riesige Gebäude 1925 als Kleiderfabrik Seifhennersdorf so bauen lassen, dass es sich der Krümmung der Straße anpasst. Fünf Jahre später berichtete damals eine Hamburger Fachzeitung landesweit groß über das Unternehmen. Später ist die Fabrik zu DDR-Zeiten dann bis zur Wende ein Betriebsteil der VEB Herrenmode Dresden gewesen.

Nicht wenige in der Stadt Seifhennersdorf ärgern sich, dass nun nach Kretscham und Kino wieder ein markantes Gebäude aus dem Stadtbild verschwindet. Derzeit dürfte es sogar das größte in Seifhennersdorf überhaupt sein. Allerdings ist es in den letzten Jahren eher ein Schandfleck als ein Hingucker gewesen. Genau deshalb begrüßen auch viele Einwohner den Abriss der ehemaligen Herrenmode. Mehrheitlich haben sich ebenso die Stadträte dazu bekannt. Denn wie hätte das riesige Gebäude und von wem wieder genutzt werden können? Die Bürgermeisterin verweist auf Zittau, wo es auf diese Fragen für die noch größere Mandaukaserne auch keine Antworten gibt, aber inzwischen Geld für den Erhalt statt für den Abriss des historischen Gebäudes fließt.

Seifhennersdorf erhält dagegen über ein spezielles Fördermittelprogramm Geld für den Abriss. Vom Freistaat Sachsen werden hierfür 90 Prozent der Kosten gefördert. Der Oberlandstadt sind auf ihren Antrag hin bereits reichlich 627 000 Euro bewilligt worden. Im März haben nun auf dem Gelände der Herrenmode die ersten Abrissarbeiten begonnen. Das Pförtnerhäuschen und die Garagen sind abgerissen. Auch der große Anbau an das Hauptgebäude, das einstige Heizhaus, steht nicht mehr. Abgetragen ist ebenso schon ein Teil des alten Zaunes mit seinen großen Betonsockeln und -säulen.

Ein Schild am Bauzaun warnt die Fußgänger davor, dass hier Asbestarbeiten stattfinden. Deswegen wird jetzt das Projekt sogar wesentlich teurer als ursprünglich geplant war. Der Steinholzfußboden in der Herrenmode soll asbesthaltig sein. Das spielte scheinbar in der Ausschreibung noch keine Rolle. In der April-Stadtratssitzung soll deswegen ein Nachtrag zum Projekt beschlossen werden. 90 000 Euro beträgt dieser. Später müssen sich die Stadträte zudem noch damit beschäftigen, wie das Gelände nach dem Abriss gestaltet werden soll. „Ursprünglich war einmal angedacht gewesen, einen Parkplatz anzulegen und von hier aus einen Zugang zum angrenzenden Friedhof zu ermöglichen“, schildert die Bürgermeisterin. Beschlossen worden ist das aber nicht. Die Frage nach der Gestaltung ist deshalb noch völlig offen.

