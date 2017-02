Die alte Druckerei und mehr Sechs Häuser sollen an Theaterplatz, Baderberg und der Lorenzgasse saniert werden.

Die Häuser Theaterplatz, Ecke Baderberg gehören zum nun zur Sanierung anstehenden Gebäudezug am Theaterplatz und beherbergten früher eine Druckerei. Die Häuser Theaterplatz, Ecke Baderberg gehören zum nun zur Sanierung anstehenden Gebäudezug am Theaterplatz und beherbergten früher eine Druckerei.

Dazu gehört auch das Gebäude Lorenzgasse 5.

Dazu gehört auch das Gebäude Lorenzgasse 5.

Wer wollte bestreiten, was Makler Hans Volker Herbold sagt: „Wenn das fertig ist, könnte es eines der Schmuckstücke in Meißen sein.“ Und: „Es ist zweifellos eines der größten Bauprojekte der letzten Jahre in der Stadt.“ Die Rede ist von einem Komplex, der je nach Zählung drei oder sechs Häuser in der Altstadt ausmacht. Ausgehend vom Eckhaus am Theaterplatz 7 zieht sich der Komplex den Baderberg hinauf und die Lorenzgasse hinunter bis zum Doppelgebäude Lorenzgasse 5.

In einem der SZ vorliegenden Exposé finden sich eindrucksvolle Daten. So weist der gesamte Komplex eine Nutzfläche von rund 4 150 Quadratmetern auf, bei einer Grundstücksfläche von rund 2 150 Quadratmetern. Angeboten worden war das Ganze für 895 000 Euro – was allerdings nicht der wirkliche Kaufpreis sein muss.

Ein so großer Gebäudekomplex in der Altstadt in einer Hand, das eröffnet Chancen auf Bauen aus einem Guss. Hier, wo jetzt teilweise noch Gewerbe angesiedelt ist, sollen einmal Wohnungen entstehen und dazu – für die Altstadt besonders wichtig – 13 oder 14 Anwohnerparkplätze. Gekauft hat den Gebäudekomplex die Dresdner Firma M core advisory GmbH. Sie will hier mehr als sechs Millionen Euro investieren. Als Tätigkeitsprofil für die Firma wird angegeben: „Unternehmensberatung, Erbringung von Baudienstleistungen, wie Malerarbeiten, Trockenbauarbeiten, Küchenbau, Verlegearbeiten von Böden, Ausbauarbeiten sowie Fenster- und Türmontagen.“ Geschäftsführer ist Philipp Maertens. Der ist auch Geschäftsführer der MBV Immoservice GmbH, die sich mit der Verwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte beschäftigt.

Das Eckhaus am Theaterplatz 7 hat eine Geschichte, die bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht. „Damals befanden sich hier die Badestuben der Stadt Meißen. Nachdem Christian Ehregott Klinkicht das Gebäude 1815 erworben hatte, entstand hier die größte Druckerei Meißens. Ab 1900 wurde das Gebäude ab dem ersten Stock als Wohnhaus genutzt. Die Geschichte des Eckhauses Baderberg/Lorenzgasse 5a reicht bis in den Dreißigjährigen Krieg (1618 - 1648) zurück. „Zu dieser Zeit befand sich hier ein Hospital mit der Laurentius-Kapelle und dem Friedhof.“ Zwischen 1925 und 1927 erweiterte Friedrich Klinkicht hier seine Druckerei, die die damals modernsten Druckmaschinen beherbergte. Bis 2003 wurde dieses Gebäude vom Meißner Druckhaus genutzt.

Neben dem Theaterplatz 7 ist auch die Lorenzgasse 5 ein eingetragenes Kulturdenkmal. Im Jahr 1786 errichtet, wurde das Haus 1808 durch den Verlag „Goedsche“ übernommen, beherbergte danach ein Tanzetablissement und später die Freimaurerloge „Zur Akazie“ bzw. die Tischlerinnung der Stadt Meißen. „Im Jahr 1945 wurde das Gebäude durch das Meißner Druckhaus übernommen.“

Damit verkörpern die jetzt vor der Sanierung stehenden Gebäude ein Stück Meißener Handwerks- und Industriegeschichte. Dass an diese in irgendeiner Form erinnert wird, wäre sehr wünschenswert. Ebenso die Tatsache, dass die aktuellen Planungen zum Theaterplatz die neue Situation berücksichtigen muss. Denn nun werden hier wohl andere Anschlüsse für Abwasser und Wasser vonnöten. Sollten auch altersgerechte Wohnungen in der alten Druckerei Platz finden, müssten die Bordsteinkanten abgesenkt werden. Für den Theaterplatz kann eine Belebung seiner Ränder nur von Vorteil sein.

Das Projekt alte Druckerei zeigt, dass Meißen als Wohnstandort beliebter wird. Das eröffnet neue Chancen, nicht nur für die Altstadt.

