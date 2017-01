Die alte Bootshalle verschwindet Das geschädigte Haus wird abgerissen. Der Neubau soll künftigen Hochwassern trotzen.

Die Gebäude sind komplett leer geräumt. © Klaus-Dieter Brühl

Was lange währt, wird endlich gut – für die Bootshalle des SSV Planeta trifft dieses Sprichwort wirklich zu. Im Juni 2013 vom Hochwasser stark geschädigt, stritten Stadträte und Verwaltung anschließend darüber, was an dem Haus in Ordnung gebracht werden soll. So lange, dass beinah schon bewilligte Fördergelder wieder verfallen wären.

Jetzt aber rollen die Bagger an der Festwiese an. Damit endet die fast 50-jährige Geschichte der alten Bootshalle. Besonders bei den älteren Vereinsmitgliedern schwingt deshalb auch ein bisschen Wehmut mit. Viele Jahre lang haben sie in Eigeninitiative versucht, die Bausubstanz zu erhalten. Eine Legende ist, dass in den 70er-Jahren der nicht mehr gebrauchte Dachstuhl einer Schweinemastanlage auf die Seglerhalle aufgebaut wurde. Man wusste sich zu helfen, und solche Aktionen schmiedeten die Vereinsmitglieder zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammen. Nun wird das Haus, an dem viele Erinnerungen hängen, binnen weniger Tage verschwunden sein. Die Großenhainer Firma Bothur übernimmt den Abriss.

Rund um die Halle und die garagenähnlichen Anbauten an der Elbe in Kötzschenbroda stehen Bauzäune. Drinnen ist alles leer. Schon im alten Jahr räumten die Ruderer mehrere Wochen lang die Räume aus. 30 Boote wurden vorübergehend in der Halle einer bäuerlichen Agrargenossenschaft bei Meißen untergebracht.

In den 70er-Jahren kam das Geld für die Bootshalle vom damaligen Rat der Stadt. Heute wird das Vorhaben, also Abriss der alten und Bau einer neuen Halle, zum überwiegenden Teil von der Sächsischen Aufbaubank gefördert. Der SSV Planeta warb rund 830 000 Euro beim Förderinstitut ein. Die Stadt Radebeul als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin gibt rund 15 Prozent anteilig dazu.

Wenn die Bootshalle verschwunden ist, wird ab März mit dem Bau eines neuen Gebäudes begonnen. Das soll zwar an derselben Stelle stehen. Im Gegensatz zur alten Bootshalle aber möglichen Hochwassern trotzen. Bei der Planung wurde auf den Einsatz hochwasserbeständiger Materialien geachtet. So werden ein Stahlbetonfußboden und Stahlbetonwände eingebaut, die nach einem Hochwasserfall gekärchert werden können. Extra hohe Torschottungen sollen einen Wasserstand bis circa 6,20 Meter abhalten.

Auch die Gebäudetechnik bekommt einen sichereren Platz. Sie kommt unter die Geschossdecke, die über dem Hochwasserniveau von 2002 liegt. Wasserresistente Lichtschalter und Steckdosen werden in Höhen von mindestens 1,55 Meter montiert. In den Neubau kommt auch wieder ein stationäres Ruderbecken, in dem die Sportler zu jeder Jahreszeit trainieren können. Bis zu 70 Ruderboote und zehn Segelboote sollen Platz finden. Außerdem ist ein neuer Werkstattraum geplant.

Die Sanitär- und Umkleideräume bleiben vorerst noch in dem 1973 errichteten Flachbau am historischen Bootshaus. Die Räume werden allerdings schon bei einem Elbepegel von fünf Metern überflutet. Beim Hochwasser von 2013 war deshalb ein Schaden von rund 25 000 Euro entstanden. Damit sich das nicht wiederholt, sollen die Sanitäranlagen in einem zweiten Bauabschnitt auf die neue Halle obendrauf gebaut werden. Die Hochwassersicherheit wäre dann bis zu einem Elbe-Pegel von 9,70 Meter gewährleistet. Zum Vergleich: 2002 stand das Wasser 9,29 Meter hoch. Auch die Heizungszentrale kommt auf die Geschossdecke der neuen Bootshalle.

Damit der Trainingsbetrieb während der Bauarbeiten weiterlaufen kann, stellen die Ruderer im Frühjahr ein Zelt auf die Wiese, in dem 30 Boote untergebracht werden. 2019 feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen. Bis dahin, so die Hoffnung der Sportler, soll alles fertig sein.

