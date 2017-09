Die Allgegenwärtigen Wer in den Bundestag will, braucht Plakate. Davon ist der Leipziger Marketing-Professor Helge Löbler überzeugt. Für die SZ hat er die Plakate bewertet.

Bald sind wir sie los. Seit Wochen begleiten uns die Wahlplakate der Bundestagskandidaten beinahe auf Schritt und Tritt. Jeder von uns hat sich seinen ganz persönlichen Reim darauf gemacht. Ganz kurz vor der Wahl an diesem Sonntag betrachten wir noch einmal die Wahlplakate der Direktkandidaten – und holen uns dazu einen Experten an die Seite: Helge Löbler ist Professor für Betriebswirtschaft an der Uni Leipzig und auf Marketing spezialisiert. Die wichtigste Erkenntnis zuerst: Auch im digitalen Zeitalter sind Plakate nicht überflüssig. Die Bilder und Botschaften, die uns auf Straßen und Plätzen entgegenkommen, seien wichtig. „Plakate bringen etwas“, sagt Löbler. „Sie wirken auch unbewusst.“

Sowohl bei Markenprodukten als auch im politischen Wettbewerb gehe es darum, Präsenz zu zeigen. Die Teilnahme an Fernseh-Talkshows und Botschaften in sozialen Netzwerken könnten die Präsenz im öffentlichen Raum nicht ersetzen, sagt der Marketing-Experte. „Es geht darum, zu zeigen: Wir sind auch da!“

So sind tatsächlich fünf der insgesamt acht Bewerber, die den Wahlkreis 157 erobern wollen, mit eigenen Plakaten am Start. Steffen Große (Freie Wähler) hat zwar nach eigenen Angaben auch zahlreiche Plakate drucken lassen, sie aber letztlich nicht aufgehängt, „weil das die Leute am Ende doch eher nervt“. Christine Schlagehan (FDP) wollte zwar auch mit ihrem Porträtfoto in die Öffentlichkeit gehen. Aber wegen einer Panne gab es dann doch keine Plakate, was die Kreisvorsitzende der Liberalen letztlich als einen Bonus betrachtet. Ilias Papadopulos (BüSo) macht nur einen minimalen Wahlkampf mit einem Rundschreiben.

Der Wahlkampf vor Ort ist für die Bewerber auch eine finanzielle Herausforderung. Nach übereinstimmenden Berichten überregionaler Medien vor einigen Monaten muss ein Direktkandidat zumindest bei den großen Parteien 10000 bis 70000 Euro investieren. So kommt es, dass keineswegs hinter jedem Plakat eine professionelle Agentur steckt, sagt Helge Löbler. Oft seien es junge Helfer im Wahlkampfteam, die die Fotos machen und das Layout gestalten. So fällt denn auch das Urteil des Professors über die Plakate im Landkreis durchaus unterschiedlich aus – aber überwiegend negativ. Aber ob gut oder schlecht: Ob und wie ein Plakat die Wahlentscheidung der Menschen beeinflusst, lässt sich nach Einschätzung des Leipziger Professors nicht sagen. „Bei der Wahl spielen so viele Einflüsse eine Rolle, dass sich nicht bemessen lässt, welches Element welchen Anteil an der Entscheidung hat.“ Und bis zuletzt könne auch immer ein besonderes Ereignis noch alle strategischen Überlegungen der Werber durchkreuzen.

Die Einzel-Kritiken von Helge Löbler hat die SZ dokumentiert.

