Fußball Die allerletzte Chance des BC Die Harthaer empfangen Spitzenreiter Hochweitzschen. Sollten sie gewinnen, wäre man zurück im Titelkampf.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Kreisliga A Staffel Süd. So oder so: Es bleibt spannend im Meisterschaftskampf der Kreisliga A Staffel Süd. Denn neben dem SV Medizin Hochweitzschen (1./36) besitzen der SV Medizin Zschadraß (3./32) und der SV Klinga-Ammelshain (4./32) durchaus Chancen auf den Titel. Alle drei Teams haben bislang 16 Spiele bestritten. Ob der BC Hartha (2./34), der bereits 17 Spiele absolviert hat, nochmals in diese Phalanx eindringen kann, wird sich am Sonntag zeigen. Denn nur mit einem Sieg gegen den SV Medizin Hochweitzschen würden die Schützlinge von Spielertrainer Benjamin Bamburski ihre allerletzte Chance nutzen, wieder vorn anzugreifen. Ob die Mannschaft allerdings stark genug ist, diese zu nutzen, bleibt nach den vergangenen Auftritten eher abzuwarten. Gelingt den Westewitzern dagegen ein Sieg, wäre das für den SV Medizin ein großer Schritt in Richtung Titelgewinn.

Die Zschadraßer sind als Spitzenmannschaft gegen Schlusslicht VfB Leisnig (12./11) natürlich favorisiert. Dennoch erscheinen die Bergstädter nicht chancenlos, denn gegen die Mediziner gaben sie in der Vergangenheit nicht die schlechteste Figur ab. Der SV Klinga-Ammelshain muss bei Abstiegskandidat Blau/Weiß Altenhain (11./11) antreten. Zuletzt überraschte der Vorletzte mehrfach durchaus etablierte Kontrahenten und das könnte auch diesmal der Fall sein.

Der SV 29 Gleisberg (8./16) liegt ebenso wie die SpG Döbelner SC II/Mochau (7./17) jenseits von Gut und Böse. Entsprechend könnte sich zwischen diesen beiden Kontrahenten ein lockeres Spiel entwickeln in dem die Gäste mit kompletter Kapelle leicht favorisiert sein sollten.

Beim Hohnstädter SV (5./29) muss die SG Zschaitz/Ostrau II (9./16) antreten. Der Punktestand beider Mannschaften gibt dabei einen klaren Fingerzeig, wer die Favoritenrolle inne hat. Das sind zweifellos die Gastgeber. Der Spieltag wird komplettiert von der Auseinandersetzung FSV Dürrweitzschen (10./12) gegen den ESV Lok Döbeln (6./27). Auch in dieser Begegnung ist mit den Gästen eine Mannschaft aufgrund des Punktstandes klarer Favorit und diese Rolle sollten die Großbauchlitzer, die in dieser Saison eine tolle Entwicklung bis heran an die Spitzengruppe genommen haben, auch ausfüllen.

Kreisliga B Staffel Süd. Zwischen dem SV Aufbau Waldheim II (3./26) und dem SV GW Großbothen (1./44) kommt es normalerweise zum Spitzenspiel des Tages. Allerdings plagen die Gastgeber große Personalsorgen, sodass die Gäste wohl nichts anbrennen lassen werden. Der Roßweiner SV II (6./22) hat den Nerchauer SV (9./13) zu Gast und sollte dieses Spiel gewinnen. Auch die SG Kössern (4./24) sollte gegen den Tabellennachbarn SV Medizin Hochweitzschen II (5./23) ihr Heimrecht nutzen und den Kontrahenten in der Tabelle weiter distanzieren können. Mit dem SV Einheit Mutzschen (2./31) hat der Tabellenzweite Schlusslicht SpG Dürrweitzschen/ Zschadraß II (11./9) zu Gast. Damit ist die Favoritenrolle geklärt. Der Spieltag wird komplettiert von der Paarung Kiebitzer SV (10./10) gegen den SV Eintracht Sermuth II (7./21) in der die Gastgeber nicht ohne Chance auf einen Punkt sein sollten.

