Die aktuellen Straßensperrungen

Hoyerswerda

Die Rosa-Luxemburg-Straße bleibt im Bereich des Neumarktes entgegen ursprünglicher Ankündigungen doch über den Winter hinweg gesperrt, „da es aus verfahrenstechnischen Gründen nicht möglich war, die Verschleißschicht aufzubringen“, teilt die Stadtverwaltung Hoyerswerda mit. Auch für die angrenzende Senftenberger Vorstadt bleibt die Sperre also bestehen. Umleitung: Senftenberger Vorstadt – B 96 – Kreisverkehr sowie kleinräumig über die Goethe- und Schul- zur Kolpingstraße.

Der Parkplatz in der Senftenberger Straße ist neu beschildert worden. Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb des Areals NUR auf den gekennzeichneten Flächen geparkt werden darf. Die Einschränkungen sind notwendig geworden, da Rettungswege nicht frei gehalten wurden und es zu Problemen beim Ein- und Ausparken kam. „Der gemeindliche Vollzugsdienst wird den Parkplatz regelmäßig kontrollieren“, kündigt die Stadtverwaltung an.

Bis voraussichtlich zum 15. November 2019 (!) erfolgt die Vollsperrung der S 95 / Wittichenauer Straße im Hoyerswerdaer Ortsteil Dörgenhausen im Abschnitt zwischen An der Kummelmühle und Ortsausgang. Aktuell werden Baumfällungen durchgeführt. Am 19. Februar (Montag der kommenden Woche) beginnt der Straßenbau im Abschnitt zwischen dem Ortseingang von Wittichenau und der Brücke über die Schwarze Elster sowie zeitgleich am Durchlass Vincenzgraben. Über den gesamten Bauzeitraum wird der Verkehr großräumig über die B 97 und die B 96 (Abzweig Neubuchwalde) zwischen Wittichenau und Hoyerswerda umgeleitet.

Davon betroffen sind auch die Buslinien 152, 162 und 182. Folgende Haltestellen können nicht mehr bedient werden: Keula, Dörgenhausen Dorf, Hoyerswerda Kamenzer Bogen, Hoyerswerda An der Jenschwitz und Klein-Neida Abzweig Wittichenau.

Für die Linien 152 (Hoyerswerda-Bernsdorf), 162 (Hoyerswerda-Königswartha) und 182 (Hoyerswerda-Bischofswerda) treten Umleitungsfahrpläne in Kraft. Änderungen gibt es auch für den Fahrplan der Linie 153. Die Umleitung der Linie 162 bringt Änderungen für den Fahrplan der Linie 153 (Wittichenau-Räckelwitz) mit sich. Um alle Anschlüsse zu gewährleisten, ändern sich einige Abfahrtszeiten. (red)

Die jeweils aktuellen Fahrpläne finden Sie auf

www.vvo-online.de

B 96 Groß Särchen – Neubuchwalde

Im genannten Bereich zwischen Groß Särchen und dem Abzweig Neubuchwalde ist noch bis 28. Februar mit halbseitigen Sperrungen (und Ampelregelungen) zu rechnen. Grund sind Holzungs- und Erdarbeiten im angrenzenden Sperrgebiet.

B 96 Wartha – Caminau

Der Bau des straßenbegleitenden Radweges hat bis 28. Februar Winterpause. Verkehrshemmnisse sind keine zu erwarten.

BRANDENBURG / SACHSEN

Hosena / Lauta Dorf

Die Ortsdurchfahrt Hosena (Landesstraße -L- 58) wird auf einem 2 000 Meter langen Teilstück, beginnend an der Landesgrenze zwischen Sachsen und Brandenburg aus Richtung Lauta Dorf kommend, bis 31. Mai 2019 (!) erneuert. Zeitiger als erwartet gehen die Straßenbauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Hosena weiter. Die milde Witterung macht es möglich, dass die Winterruhe beendet wurde. Damit ist die Sperrung für den Fahrzeugverkehr wieder in Kraft getreten. Das gilt auch für die weiträumige Umleitung, die über Lauta, Leippe-Torno, Bernsdorf und Wiednitz zurück ins Brandenburgische führt.

Auch die Vermessungsarbeiten (Kontroll- und Bestandsmessungen) an der L 58 zwischen Hosena und der Landesgrenze zu Sachsen (also zu Lauta Dorf) werden bis 30. Juni 2018 fortgesetzt. Verkehrsbeeinträchtigungen dadurch sind nach derzeitigem Stand allerdings nicht zu erwarten.

BRANDENBURG

Ruhland

Wegen der Erneuerung der Deutschen-Bahn-Brücke und der damit verbundenen Fahrbahnabsenkung ist die L 57 in der Ortslage Ruhland zu manchen Zeiten voll gesperrt; eine Umleitung ist dann über Ruhland -- die L 55 -- die B 169 -- Schwarzheide Ost -- Brieske -- die K 6604 -- Schwarzbach -- die L 581 -- Ruhland (und umgekehrt) ausgeschildert. Aktuell gilt bis 24. Oktober zwischen Güterbahnhofstraße und Elsterbogen eine Breitenbeschränkung für Kraftfahrzeuge auf 3,00 Meter.

Spremberg

Auf der Bundesstraße B 156 / Landesstraße L 48 in der Ortslage Spremberg gilt bis 26. September ein Fahrverbot für Fahrzeuge zwischen Berliner Straße und Kreisverkehr und umgekehrt. Grund ist der Straßenausbau im 2. Teilabschnitt (Bau des Kreisverkehrs), der an besagtem 26. September abgeschlossen sein soll. (red/JJ)

