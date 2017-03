Die Akte Klümper Ein noch unveröffentlichtes Gutachten offenbart zwielichtige Umtriebe des Freiburger Sportmediziners.

Armin Klümper hatte viele Kontakte in seiner Freiburger Praxis. Wie tief er in ein westdeutsches Dopingsystem eingebunden war, macht jetzt eine Studie deutlich. © imago/horstmüller

Er war der Guru mit Weltruf und für viele Athleten der verehrte Wunderheiler: Professor Dr. Armin Klümper. In einem Gutachten über den Freiburger Sportmediziner kommt der Autor Andreas Singler zum Schluss, dass der inzwischen 81 Jahre alte Klümper in Westdeutschland in einem Umfang Dopingpraktiken angewendet hat, „die weit über das bekannte Maß hinausgehen“. Er habe in der Bundesrepublik Deutschland „wie kein anderer aktiv am Doping der Sportler“ mitgewirkt.

Die Freiburger Praxis des heute in Südafrika lebenden Klümper war von Ende der 1960er-Jahre bis 2000 Anlaufstelle für Sportler und Topathleten, die verletzt waren oder laut Studie wissentlich und unwissentlich von ihm gedopt wurden. Berühmt war sein „Klümper-Cocktail“, der eine Vielzahl von Substanzen enthielt.

„Klümper rezeptierte und verabreichte Dopingmittel augenscheinlich im großen Stil über Jahrzehnte hinweg“, schreiben Singler und sein Co-Autor Gerhard Treutlein. Er zeichne damit für Weltrekorde, Medaillen und viele Spitzenleistungen mitverantwortlich, die ohne Dopingmaßnahmen in der Regel nicht denkbar gewesen seien.

Die Singler-Studie über das westdeutsche Dopingsystem und Klümper als vielleicht den Hauptakteur wird zurzeit von der Dissertation des Pharmazeuten Simon Krivec untermauert. Darin haben 31 frühere Leichtathleten Anabolikadoping zwischen 1960 bis 1988 eingeräumt.

Das von der Uni Freiburg in Auftrag gegebene Gutachten von Singler deckt erstmals die ganze Dimension der dunklen Machenschaften von Klümper auf, beschreibt aber nicht nur dessen „zentrale Rolle“ im Dopingsystem der Bundesrepublik, sondern zugleich das ihm zuträgliche „System organisierter Unverantwortlichkeiten“.

„Ohne politische Unterstützung und ohne ein breites institutionelles Stillhalten, etwa von Strafverfolgungsbehörden“, sei Klümpers Wirken nicht dauerhaft zu realisieren gewesen, erklärt Singler. Zu denen, die wegschauten, zählen für ihn auch der Deutsche Sportbund, das Nationale Olympische Komitee oder das Bundesinnenministerium. Klümper habe nicht allein für das komplexe und föderale westdeutsche Dopingsystem gestanden.

Aber angesichts der hohen Patientenzahlen, darunter fast die gesamten damaligen Spitzenathleten, sowie einer „über alle Maßen hinaus ungewöhnlichen politischen Unterstützung“ sei niemand sonst als Einzelperson so wichtig gewesen. „Klümper ist die zentrale Bad Bank des westdeutschen Sports gewesen, in die (fast) alle doping-kontaminierten Handlungs- und Wissenszertifikate seiner Kooperationspartner ausdelegiert werden konnten.“

Belegt mit zahlreichen Dokumenten aus Archiven und rund 100 Zeitzeugeninterviews werden Klümpers zum großen Teil schon länger bekannten Dopingaktivitäten dargestellt – so die „dopinggestützte Systembetreuung“ der Kaderathleten des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) vor den Olympischen Spielen 1976 in Montreal. Klümper war damals Verbandsarzt des BDR, der die (anabole) Medikation bezahlte. Auch Anabolika-Lieferungen an den Fußball-Bundesligaclub VfB Stuttgart Ende der 1970er- und zu Beginn der 1980er-Jahre konnte von Singler nachgewiesen werden.

Zur Vita von Klümper gehört auch der Fall des Radrennfahrers Gerhard Strittmatter. Der Arzt hatte ihn nach einer Verletzung mit Anabolika behandelt. Wegen der Gefahr eines positiven Tests konnte er deshalb bei den Olympischen Sommerspielen 1984 nicht starten. Weniger bekannt ist, dass der EM-Dritte von 1979 im Ringen, Eduard Giray, von Klümper vor den Spielen 1976 Anabolika bekommen hatte. „Für Montreal, ja“, sagte er in einem Zeitzeugeninterview. Rechtlich belangt wurde Klümper in diesen und in weiteren Fällen bisher nicht.

Das mehr als 500 Seiten umfassende Gutachten zu Armin Klümper ist das letzte Ergebnis der Aufklärung zur Doping-Vergangenheit an der Universität in Freiburg. Ein dunkler Schatten wurde durch das Zerwürfnis der Evaluierungskommission mit der Uni geworfen, die sich 2016 auflöste. Die Veröffentlichungen der Gutachten von Singler zum früheren Olympia-Arzt Joseph Keul und dessen Doping-Verstrickungen sowie zu Klümper sind zudem durch einen Streit zwischen Autor und der Hochschule um die Honorierung begleitet. (dpa)

zur Startseite