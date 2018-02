„Die AfD macht Nazisprech hoffähig“ Beim politischen Aschermittwoch teilt die Linke gegen politische Gegner aus – und kündigt an, sich auf eigene Stärken zu besinnen.

Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau war am Mittwoch in Freital zu Gast. © Andreas Weihs

Freital. Dass die Parteien beim politischen Aschermittwoch etwas derber zur Sache gehen als sonst, ist bekannt. Und dass der politische Gegner ins Visier genommen wird, auch. Wer das für die Linken im Landkreis ist, daran ließen die Genossen am Mittwochabend bei ihrem Faschingsausklang im Freitaler Kulturhaus keinen Zweifel. Die langjährige Bundestagabgeordnete Petra Pau, die als Gast gekommen war, ging vor allem die AfD scharf an.

Sie nannte Zitate von AfD-Chef Alexander Gauland und Björn Höcke, mit denen diese Verbrechen der Nationalsozialisten relativieren, und erinnerte an den Holocaust und an den Größenwahn der NS-Zeit. „Wer das alles in die Vergangenheit schieben will, der ist unmenschlich“, so Pau. Und weiter. „Die AfD hat Nazisprech hoffähig gemacht inmitten der Gesellschaft.“ Die CSU befinde sich dabei in einem Wettstreit mit der AfD.

Der Landtagsabgeordnete und Kreischef Lutz Richter teilte gegen die CDU aus und kritisierte den „Allmachtsanspruch der CDU auf allen Ebenen“ im Freistaat. Sachsen werde als „kleine Monarchie“ geführt. Dies habe zum Erstarken der AfD geführt. Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg bezeichnete er als „engstirnigen rechten CDU-Bürgermeister“.

Die Linke wolle sich für gerechtere Löhne, für einen guten und leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehr, für eine gute Gesundheitsversorgung und mehr Kitas starkmachen, so Richter. Pau: „Die Linke als Partei bleibt unverzichtbar. Vielleicht braucht man uns mehr denn je.“

