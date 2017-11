Wellers Woche Die AfD ist voll in Förmchen Anders als andere Parteien wollen es diese Politiker machen. Hut ab, in Dresden ist ihnen das ist gelungen!

Andreas Weller © André Wirsig

Wer ist denn nun Chef der AfD-Fraktion? Gordon Engler, weil ihn drei der vier Stadträte gewählt haben – inklusive ihm selbst, versteht sich? Oder weiter Stefan Vogel? Weil er einfach nicht anerkennen mag, dass seine Kollegen ihn nicht wollen? Wahrscheinlich gibt es da eine Diskrepanz zwischen gefühlter und realer Mehrheit oder Wahrheit. Ähnlich wie bei der Vertretung der AfD auf der Straße – ja, hier muss leider erneut Pegida genannt werden. Weil es einfach passt.

Wie es rechtlich ist, sollen Juristen bewerten. Aber der Streit in der AfD erinnert verdammt an den berühmten Sandkasten. „Der hat mir mein Förmchen weggenommen!“ „Nein, er war es.“ Und über allem schwebt zudem: Es geht ums liebe Geld. 300 Euro Zulage als Fraktionschef sind keine Unsumme. Aber pro Monat nicht zu

verachten. Beim geschassten Geschäftsführer geht es schon um ein Gehalt von 4 700 Euro pro Monat.

Nein, niemand in der AfD hat die Absicht, sich am so verhassten Politbetrieb zu bereichern. Und selbstverständlich geht es niemandem dort um Posten, sondern ausschließlich darum, die eigenen Wähler und Positionen bestmöglich zu vertreten. Dafür wurden eben halt nur unglückliche Konstruktionen gewählt. Etwa eine unklar formulierte Satzung der Fraktion.

Die AfD will sich von anderen Parteien abheben, wird immer betont. Wenn das so gemeint war, Respekt! Wenn man die Wähler verschaukeln will, muss man es besser machen. Noch besser, lässt man es aber. Diese peinlichen Auftritte, Streitereien und das Postengeschacher tragen bestimmt enorm zur Glaubwürdigkeit bei.

