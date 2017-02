Die AfD gedenkt allein Die Partei schert aus vom gemeinsamen Gedenken an die Opfer der Bombardierung 1945. Das ärgert den Moderator der AG 13. Februar.

Die AfD veranstaltete eine eigene Kranzniederlegung am Dienstagabend. © dpa

Joachim Klose spricht von einem gelungenen Gedenken. „Ich bin sehr zufrieden. Gegen die Rechtsextremen haben wir am Wochenende Protest auf die Straße bekommen. Der 13. Februar blieb friedlich, obwohl es zuvor wegen der Kunstwerke heiß herging“, sagt der Moderator der AG, die das Gedenken vorbereitet, auf SZ-Anfrage. Die Mitte der Gesellschaft habe sich den 13. Februar zurückerobert, so Klose.

Dass die AfD eine eigene Kranzniederlegung am Dienstagabend veranstaltet, ärgert Klose aber schon. „Ich finde es nicht gut, dass sich Menschen separieren.“ Die AfD stelle sich bewusst außerhalb des Konsens, der mit der Menschenkette, dem Mahngang Täterspuren und den vielen dezentralen und friedlichen Veranstaltungen gefunden wurde. „Damit zeigt die AfD aber nur, wessen Geistes Kind sie ist.“ Zu der Kranzniederlegung am Altmarkt kamen gut 300 Anhänger der AfD. Etwa 70 Gegner protestierten am Rand mit Zwischenrufen.

Dass es auch 2018 ein vielfältiges Gedenken geben wird, steht für Klose außer Frage. „Auch die Menschenkette wird es weiterhin geben. Sie ist Ausdruck einer Haltung, mit den vielen Veranstaltungen drumherum.“ Aber es solle auch wie in diesem Jahr künftig aktuelle Bezüge geben. Auch wenn die Kunstwerke wie die hochkant gestellten Busse auf dem Neumarkt und das angedeutete Flüchtlingsmassengrab auf dem Theaterplatz für heftige Diskussionen gesorgt haben und bei den Einweihungen zum Teil gepöbelt wurde. Es sei gerade diese Kombination aus stillem Gedenken – also dem Leid – und Mitleid mit anderen. „Man kann den Fokus nicht bei sich selbst stehenlassen“, so Klose. (SZ/awe)

