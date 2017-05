Gut zu wissen Die Ärztin bleibt auf dem Dorf Kerstin Neumann ist in der Stadt aufgewachsen. Doch sie fühlt sich wohl auf dem Land. Hier will sie bleiben.

Fast ein bisschen wie im Urlaub fühlen sich die Patienten von Kerstin Neumann im Wartezimmer. Hell und freundlich sind nicht nur die Räume, sondern auch die Ärztin, die seit Anfang April in der „Alten Post“ in Stauchitz praktiziert. © Lutz Weidler

Der letzte Patient ist gerade raus, Kerstin Neumann hat ihre Sprechstunde für heute hinter sich. Der Arbeitstag ist noch lange nicht zu Ende. Am Nachmittag stehen Hausbesuche an. Und dennoch erscheint sie mit einem freundlichen Lächeln, frisch und unverbraucht. Die 48-Jährige ist Hausärztin auf dem Lande, in Stauchitz. Und das nun schon seit zehn Jahren. Doch nicht viel hätte gefehlt, und sie hätte ohne Praxis dagestanden. Denn das Haus, in dem sie bisher praktizierte, sollte verkauft werden. „Wir hätten es kaufen oder ganz neu bauen können. Beides wollten wir nicht. Deshalb habe ich mich an die Gemeinde gewandt, ob sie nicht Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann“, erzählt sie. Und Bürgermeister Frank Seifert (parteilos) hatte tatsächlich eine Lösung parat. In der „Alten Post“ waren gerade Räume frei geworden, weil die Tagespflege auszog. Für rund 85 000 Euro baute die Gemeinde das Haus um. Am 1. April - kein Aprilscherz - öffnete Kerstin Neumann ihre neue Praxis. Vergrößert hat sie sich zwar von den Räumen her nicht, aber für die Patienten gibt es einige Verbesserungen. Das Haus ist barrierefrei, es gibt einen Fahrstuhl. Direkt vor der „Alten Post“ hält der Bus, auch einen großen Parkplatz gibt es.

Doch auch in der Praxis ist vieles anders, als man es aus Arztpraxen kennt. Im Wartezimmer fühlt man sich fast wie im Urlaub dank eines großen Posters einer Waldlandschaft an der Wand. Statt des üblichen und sterilen Einheits-Weißes sind im Warte- und Behandlungszimmer die Wände mit zartem Beige gestrichen, das gut mit den orangefarbenen Stühlen kontrastiert. Für Gehbehinderte gibt es einen bequemen Sessel, an der Wand hängen Karikaturen. Die Arztpraxis als Wohlfühloase.

„Ohne Hilfe der Gemeinde hätte ich eines Tages wohl ohne Praxis dagestanden“, sagt die 48-Jährige. Aufgewachsen ist sie in Riesa, wo sie an der damaligen Erweiterten Oberschule „Max Planck“ ihr Abitur machte. „Ärztin wollte ich schon immer werden“, sagt die Mutter eines Sohnes. In der Schule macht man ihr zunächst trotz sehr guter Noten wenig Hoffnungen, was ihren Berufswunsch angeht. Doch sie lässt sich nicht entmutigen, bewirbt sich um einen Studienplatz - und wird gleich im ersten Anlauf genommen, studiert in Leipzig Medizin. Ihre Facharztausbildung als Internistin macht sie im Riesaer Krankenhaus. Hier ist sie danach auch einige Jahre in der Onkologie beschäftigt. Ein stressiger Job mit Schicht- und Nachtarbeit. Mehr oder weniger durch Zufall erfährt sie, dass in Stauchitz ein Hausarzt seine Praxis schließt, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin sucht. „Der Arzt war Nachbar meiner Schwiegereltern, es fand praktisch ein Gespräch über den Gartenzaun statt“, sagt sie und lacht. Schnell ist man sich einig. Sie übernimmt die Praxis von Dr. Erbgen. Stauchitz ist ja für die Familie Neumann kein Neuland. Seit 1995 wohnt sie dort.

Obwohl in Riesa aufgewachsen, fühlt sich Kerstin Neumann auf dem Dorf pudelwohl. „Es ist hier ruhig und familiär, man kennt sich, hilft sich gegenseitig“, sagt sie. Großstadtrummel brauche sie nicht, stattdessen liebt sie die Ruhe und die Natur auf dem Land. Der Schritt, Landärztin zu werden, hat Kerstin Neumann nie bereut. „Ich habe guten Kontakt zu meinen Patienten, kann mir meine Arbeit einteilen. Und wenn ich nach 50 bis 55 Arbeitsstunden in der Woche am Wochenende mal nichts machen möchte, dann mache ich eben nichts“, sagt sie. Dann bleibt viel Zeit für die Familie, für Gartenarbeit, Mann, den 22-jährigen Sohn und die Katze.

Das Klischee über Landärzte, die viel Arbeit und wenig Geld hätten, teilt sie nicht. „Das stimmt so nicht. Die Belastung von Ärzten in der Stadt ist genauso groß wie auf dem Land“, so die gelernte Internistin. Mit Ärzten ist die Gemeinde Stauchitz überhaupt äußert gut bestückt. Neben Kerstin Neumann gibt es eine zweite Allgemeinmedizinerin und einen Zahnarzt. Der wird übrigens im kommenden Jahr ebenfalls in die „alte Post“ umziehen. Die frühere Gaststätte wird zu zum Ärztehaus, zumal sich hier auch eine Physiotherapie befindet.

Kerstin Neumann ist eine Ärztin, wie sie sich wohl viele Patienten wünschen: freundlich, kompetent, unprätentiös, unkompliziert, immer ein Lächeln auf den Lippen. Allüren sind ihr fremd. Sie trägt keinen weißen Kittel, sondern ein einfarbiges T-Shirt mit Praxis-Logo, hat immer einen Scherz auf den Lippen und ist ernst, wenn es angebracht ist. Sie spricht die Sprache ihrer Patienten, ohne ein „Landei“ zu sein.

Neben ihrem Mann hat Kerstin Neumann zwei weitere Angestellte. Trotz Bestellsystems ist die Praxis immer ziemlich voll. Die älteste Patientin ist übrigens 101 Jahre alt. Daran hat wohl auch Kerstin Neumann ihren Anteil.

Von Stauchitz will die Riesaerin nicht mehr weg, möchte hier bis zur Rente arbeiten. Das sind noch mindestens 17 Jahre. So lange läuft auch der Mietvertrag für die Räume mit der Gemeinde. Die Patienten können also sicher sein, dass ihnen ihre Hausärztin noch lange erhalten bleibt. Nur eines wird nicht passieren: Dass ihr Sohn einmal die Praxis übernimmt. Der studiert nämlich etwas ganz anderes.

