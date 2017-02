„Die Ämterverlegung werde ich so nicht akzeptieren“ Löbaus OB kritisiert scharf, dass der Kreis Vermessungs- und Umweltamt nach Görlitz holt. Diese Ämter waren einst selbst Ausgleich für andere Verluste.

„In dieser Klarheit überraschend“ sind für Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz die jüngsten Pläne des Kreises zu einer weitergehenden Zentrierung der Verwaltung in Görlitz. Aus der SZ habe er erfahren, dass Umwelt- und Vermessungsamt frühestens in fünf Jahren aus der Georgewitzer Straße in Löbau ins Görlitzer Landratsamt umziehen sollen.

Damit will der Kreis eine weitere Konzentration der Ämter vorantreiben, hatte Kämmerer Thomas Gampe (CDU) am Montag erklärt. „Mit uns ist über eine Verlegung der Ämter vorher nicht gesprochen worden“, betont Löbaus Stadtoberhaupt gegenüber der SZ. Zarte Andeutungen habe es – ohne Konkretes zu benennen – lediglich vor Kurzem einmal intern aus Kreisen der Verwaltungsspitze gegeben. „Aber ich verstehe nicht, wie man ohne einen Grundsatzbeschluss des Kreistages bereits solche Pläne in die Öffentlichkeit bringen kann. Die Verlegung werde ich so nicht akzeptieren“, sagt er.

Nach den derzeitigen Plänen würden in Löbau also noch das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt sowie Mitarbeiter des Jobcenters und des Jugendamtes verbleiben, rechnet der OB zusammen. Der Umzug von Umwelt- und Vermessungsamt ließe den Kreisstandort Löbau um etwa 170 Mitarbeiter auf dann 150 schrumpfen. Dabei waren genau diese beiden Ämter einst selbst als eine Art Kompensation für Löbau gedacht.

Vor genau sechs Jahren hatte der Sächsische Innenminister Markus Ulbig (CDU) bekannt gegeben, dass Löbau perspektivisch zum einen den Standort des Finanzamtes verlieren werde, und zum anderen kein eigener Amtsgerichtsstandort mehr sein wird – sondern nur noch als Zittauer Außenstelle fungiert.

Diese Pläne für den Rückzug der staatlichen Behörden aus der Fläche hatten damals für viel Aufruhr in der Stadt und darüber hinaus gesorgt. Auch Landrat Bernd Lange (CDU) hatte damals erklärt, er sehe, dass Löbau schlecht weggekommen sei. Als Ersatz versprach er damals, das Vermessungsamt in Löbau zu konzentrieren. Auch die Verlegung der Bildungsagentur aus Bautzen nach Löbau wollte er sich einsetzen.

Erfolg hatte er mit letzterer Idee freilich nicht. Der Freistaat bot seinerseits der Stadt finanzielle Unterstützung an – unter anderem für den Bau der Messehalle und die Sanierung des Stadthauses, in dem nun wieder die Bibliothek logiert.

Dass der Landrat aus Sicht von Buchholz nicht zu seinen Zusagen stehe, „Ämter in der Peripherie zu belassen“, will Buchholz so nicht hinnehmen. Zwar gesteht er ein, dass die derzeit im Armeegelände befindlichen Kreisämter wegen ihrer spezifischen Aufgaben keinen großen Publikumsverkehr haben. Aber ihm gehe es um Grundsätzliches: „Es ist eine prinzipielle Sache und hinzu kommt noch, dass nun wieder Mitarbeiter der Verwaltung weiter fahren müssen. Dabei ist fraglich, ob es in Görlitz überhaupt genügend Parkplätze gibt“, sagt er. Generell sehe er einen weiteren teuren Verwaltungsbau in der Nähe des Görlitzer Bahnhofs skeptisch. „Und einen Saal für Kreistagssitzungen, in dem viermal im Jahr getagt wird, brauchen wir auch nicht, da gibt es genügend Möglichkeiten“, erklärt Dietmar Buchholz.

Mit den Kreistags-Abgeordneten aus Löbau und Umgebung hat Buchholz bereits gesprochen. Er habe viel Unverständnis gehört. Deshalb werde er versuchen, genügend Stimmen gegen die Pläne zu mobilisieren. Sollte der Kreis am Umzug festhalten, hat der OB auch eine Ausgleichs-Idee parat: Der Kreis möge eine zentrale Kfz-Zulassungsstelle in Löbau errichten.

