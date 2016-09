Die älteste Wilthenerin Ihren 104. Geburtstag hat Hilda Knecht jetzt gefeiert. Aber schon vor ein paar Wochen hatte sie ein besonders schönes Erlebnis.

Zusammen mit ihrem 79 Jahre alten Sohn Siegmar feierte Hilda Knecht am Donnerstag im Seniorenhaus Wilthen ihren 104. Geburtstag. © Carmen Schumann

Mit festem Händedruck begrüßt Hilda Knecht ihre Gratulanten. Am Donnerstag musste sie zu ihrem 104. Geburtstag viele Hände schütteln. Auch der Wilthener Bürgermeister Michael Herfort war da. Die Jubilarin wohnt allerdings erst seit knapp zwei Jahren im Seniorenhaus der Weinbrandstadt. Nur sehr ungern ist sie aus ihrem Haus in Steinigtwolmsdorf fortgezogen. Aber das hohe Alter forderte schließlich seinen Tribut. Zu ihrem nunmehr 79 Jahre alten Sohn Siegmar, der in Berlin wohnt, wollte sie nicht ziehen, getreu dem Motto „Einen alten Baum verpflanzt man nicht“. Inzwischen ist ihr Haus, an dem ihr Herz noch immer hängt, verkauft, wie sie traurig berichtet. Geblieben ist ihr davon nur noch ein Foto, das sie hütet. In ihrem neuen Zuhause, dem Seniorenhaus fühlt sie sich wohl und gut versorgt. „Die Schwestern tun, was sie können“, sagt sie. Manchmal besucht sie ihre Zimmer-Nachbarin. „Aber meistens sind wir doch eher für uns“, sagt die Jubilarin mit dem schneeweißen Haar. Obwohl Hilda Knecht auf einem Auge blind ist, liest sie mithilfe einer speziellen beleuchteten Lupe noch jeden Tag die Sächsische Zeitung. Das Hilfsmittel leistet ihr auch gute Dienste beim Schreiben, denn Hilda Knecht lässt es sich nicht nehmen, an Verwandte und Freunde handgeschriebene Glückwunschkarten und Briefe zu senden. Sie ärgert sich, dass ihre Arme leider nicht mehr so mitmachen wollen. Dadurch fällt es ihr zunehmend schwer, zu schreiben oder bei Küchenarbeiten mitzuhelfen. Auch die geliebten Handarbeiten kann sie nicht mehr machen. Aber anhand der gehäkelten Kissenbezüge, die ihr Zimmer schmücken, kann man sich einen Eindruck davon verschaffen, zu welcher Meisterschaft sie es dabei gebracht hat. Ihre Stickereien, so sagt man ihr nach, hätten ausgesehen, wie von der Maschine gestickt.

Eine glückliche Familie

Hilda Knecht hat in ihrem Leben nur selten die Hände in den Schoß gelegt. Das sei wohl auch das Geheimnis ihres langen Lebens, vermutet sie. Die Neukircherin arbeitete zunächst 15 Jahre in der Kofferfabrik ihres Heimatortes. Nach der Hochzeit kümmerte sie sich um die Familie, um Haus und Garten. Während der Sohn noch klein war, fertigte sie in Heimarbeit Kunstblumen für eine Sebnitzer Firma an. Später war sie dann in diesem Betrieb als Küchenhilfe tätig. – „Wir waren eine glückliche Familie“, denkt Hilda Knecht wehmütig zurück. Ihr Ehemann ist nun schon seit über 40 Jahren tot. Aber die Jubilarin erfreut sich an ihren Nachkommen. Sie hat zwei Enkel und mittlerweile auch zwei Urenkel, die jetzt fünf und ein Jahr alt sind. Leider sei sie aber auch viel allein gewesen, nachdem der Mann frühzeitig gestorben war und der Sohn zum Studium ging.

Vor wenigen Wochen hatte Hilda Knecht ein tolles Erlebnis, von dem sie noch heute zehrt und das sogar auf Video festgehalten ist. Im Sommer feierte das Seniorenhaus nämlich sein zweijähriges Bestehen. Da hat sich Hilda Knecht auf eine große Leidenschaft aus ihrer Jugendzeit besonnen und tatsächlich noch ein Tänzchen gewagt. Danach sei sie zwar erschöpft, aber sehr glücklich gewesen. Als junge Frau hatte sie nämlich keinen „Schwof“ auf den Tanzsälen in der Umgebung ausgelassen. Dieses Erlebnis hat ihren Lebensmut wieder etwas gehoben. Dennoch hat sie manchmal Momente, wo sie sich wünscht, endlich vom Erdendasein erlöst zu werden.

